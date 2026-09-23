Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όταν τελείωσα το σχολείο, καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά, οι γονείς μου χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση
Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Όταν τελείωσα το σχολείο, καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά, οι γονείς μου χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση
Μεγάλωσα με μπαλέτο, γαλλικά, πιάνο και στην κρίση ήρθε η απόλυτη καταστροφή, είπε η ηθοποιός
Στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η οικογένειά της κατά την περίοδο της κρίσης αναφέρθηκε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, εξηγώντας πως όταν τελείωσε το σχολείο, οι γονείς της κλήθηκαν να διαχειριστούν μεγάλες δυσκολίες.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μιλώντας για τα εφηβικά και φοιτητικά της χρόνια, την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική και για τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.
Αναφερόμενη στην περίοδο που ολοκλήρωσε το σχολείο, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη σχολίασε ότι η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, με τη μητέρα της να την ενθαρρύνει να γίνει ηθοποιός, παρότι η ίδια είχε ως βασικό όνειρο το μπαλέτο.
Όπως είπε: «Όταν τελείωσα το σχολείο, καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά. Είχα ήδη πάρει την απόφαση να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου ήταν από τις περιπτώσεις που με έσπρωχναν να το κάνω. Η μαμά μου μου έλεγε “πρέπει να γίνεις ηθοποιός”. Αυτό είναι κάτι που με παρηγορεί, γιατί δεν πρόλαβε να με δει στη σκηνή ή στην τηλεόραση. Με παρηγορεί αυτή η σκέψη, γιατί ήταν σαν να το ήξερε ότι θα το κάνω. Με επηρέασε η μαμά μου, γιατί εγώ ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το μπαλέτο δεν άκουγα τίποτα άλλο και η μητέρα μου με έσπρωχνε προς το θέατρο, γιατί κάτι έβλεπε μάλλον. Δεν υπήρχε ποτέ δεύτερο πλάνο. Σκέφτομαι καμιά φορά “Χριστίνα αν δεν είχες κάνει αυτό το επάγγελμα τι θα έκανες;”. Νιώθω άχρηστη δηλαδή να κάνω οτιδήποτε άλλο».
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Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και πώς η κρίση άλλαξε απότομα την καθημερινότητα της οικογένειάς της: «Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν μου έλειπε τίποτα και ήμασταν από αυτές τις οικογένειες που χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση. Δηλαδή μεγάλωσα με μπαλέτα, γαλλικά, πιάνα, βιολιά, τένις και στην κρίση έγινε η απόλυτη καταστροφή. Πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Οι γονείς μου όμως προσπάθησαν να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και μας μεγάλωσαν με το “τώρα έχεις αύριο μπορεί να μην έχεις” κάπως με έναν τρόπο ήμουνα προετοιμασμένη γι’αυτό. Ότι δεν είναι όλα εύκολα πάντα».
Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη αναφέρθηκε ακόμη, στην περίοδο που ήταν φοιτήτρια και ξεκινούσε να αναζητά τις πρώτες επαγγελματικές ευκαιρίες, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση είχε περιορίσει σημαντικά τις δουλειές στον χώρο της τέχνης. Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις παράλληλες δουλειές που χρειάστηκε να κάνει για να πληρώνει τη σχολή της, αλλά και τις περιοδείες με παιδικές παραστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήμουν φοιτήτρια στην καρδιά της κρίσης. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για όλη την Ελλάδα όχι μόνο για εμένα. Βγαίναμε από τη σχολή και μας έλεγαν “πού θα πάτε τώρα να γίνετε ηθοποιοί θα πεινάσετε όλοι”. Ανέκαθεν βέβαια το έλεγαν αυτό. Βγήκα στη δουλειά σε μια δύσκολη συνθήκη. Δεν γινόντουσαν οντισιόν, δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε τηλεόραση και ναι προφανώς έκανα άλλα επαγγέλματα τότε και για να πληρώσω τη σχολή. Όντως υπήρχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Δεν ήταν εύκολα. Έχω κάνει και περιοδείες με παιδικά, έχω πάει σε κάθε χωριό της Ελλάδας. Ξέρεις αυτό που φεύγεις κάθε μέρα σε άλλη πόλη, με όλη αυτή την κούραση. Τα λεφτά ήταν ελάχιστα. Τα έχουμε περάσει αυτά, αλλά νομίζω οι περισσότεροι».
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» μιλώντας για τα εφηβικά και φοιτητικά της χρόνια, την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική και για τα πρώτα επαγγελματικά της βήματα.
Αναφερόμενη στην περίοδο που ολοκλήρωσε το σχολείο, η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη σχολίασε ότι η οικογένειά της βρέθηκε αντιμέτωπη με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, με τη μητέρα της να την ενθαρρύνει να γίνει ηθοποιός, παρότι η ίδια είχε ως βασικό όνειρο το μπαλέτο.
Όπως είπε: «Όταν τελείωσα το σχολείο, καταστραφήκαμε λίγο οικονομικά. Είχα ήδη πάρει την απόφαση να γίνω ηθοποιός. Οι γονείς μου ήταν από τις περιπτώσεις που με έσπρωχναν να το κάνω. Η μαμά μου μου έλεγε “πρέπει να γίνεις ηθοποιός”. Αυτό είναι κάτι που με παρηγορεί, γιατί δεν πρόλαβε να με δει στη σκηνή ή στην τηλεόραση. Με παρηγορεί αυτή η σκέψη, γιατί ήταν σαν να το ήξερε ότι θα το κάνω. Με επηρέασε η μαμά μου, γιατί εγώ ήθελα να ασχοληθώ μόνο με το μπαλέτο δεν άκουγα τίποτα άλλο και η μητέρα μου με έσπρωχνε προς το θέατρο, γιατί κάτι έβλεπε μάλλον. Δεν υπήρχε ποτέ δεύτερο πλάνο. Σκέφτομαι καμιά φορά “Χριστίνα αν δεν είχες κάνει αυτό το επάγγελμα τι θα έκανες;”. Νιώθω άχρηστη δηλαδή να κάνω οτιδήποτε άλλο».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, η ηθοποιός περιέγραψε το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε και πώς η κρίση άλλαξε απότομα την καθημερινότητα της οικογένειάς της: «Εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν μου έλειπε τίποτα και ήμασταν από αυτές τις οικογένειες που χτυπήθηκαν πάρα πολύ από την κρίση. Δηλαδή μεγάλωσα με μπαλέτα, γαλλικά, πιάνα, βιολιά, τένις και στην κρίση έγινε η απόλυτη καταστροφή. Πήγα από το ένα άκρο στο άλλο. Οι γονείς μου όμως προσπάθησαν να είμαστε πολύ προσγειωμένοι και μας μεγάλωσαν με το “τώρα έχεις αύριο μπορεί να μην έχεις” κάπως με έναν τρόπο ήμουνα προετοιμασμένη γι’αυτό. Ότι δεν είναι όλα εύκολα πάντα».
Η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη αναφέρθηκε ακόμη, στην περίοδο που ήταν φοιτήτρια και ξεκινούσε να αναζητά τις πρώτες επαγγελματικές ευκαιρίες, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση είχε περιορίσει σημαντικά τις δουλειές στον χώρο της τέχνης. Περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, τις παράλληλες δουλειές που χρειάστηκε να κάνει για να πληρώνει τη σχολή της, αλλά και τις περιοδείες με παιδικές παραστάσεις.
Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήμουν φοιτήτρια στην καρδιά της κρίσης. Ήταν δύσκολα τα πράγματα για όλη την Ελλάδα όχι μόνο για εμένα. Βγαίναμε από τη σχολή και μας έλεγαν “πού θα πάτε τώρα να γίνετε ηθοποιοί θα πεινάσετε όλοι”. Ανέκαθεν βέβαια το έλεγαν αυτό. Βγήκα στη δουλειά σε μια δύσκολη συνθήκη. Δεν γινόντουσαν οντισιόν, δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε τηλεόραση και ναι προφανώς έκανα άλλα επαγγέλματα τότε και για να πληρώσω τη σχολή. Όντως υπήρχαν κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Δεν ήταν εύκολα. Έχω κάνει και περιοδείες με παιδικά, έχω πάει σε κάθε χωριό της Ελλάδας. Ξέρεις αυτό που φεύγεις κάθε μέρα σε άλλη πόλη, με όλη αυτή την κούραση. Τα λεφτά ήταν ελάχιστα. Τα έχουμε περάσει αυτά, αλλά νομίζω οι περισσότεροι».
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