Παύλος Μαρινάκης: Αλαζονικό το «ή εμείς ή κανείς» του Τσίπρα

«Το ποιος συμμετέχει ή όχι στις εκλογές το κρίνει ο Άρειος Πάγος και όχι η κυβέρνηση», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στον Τσίπρα που είχε πει ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον Κασιδιάρη





Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να επιστρέψει στον πρώην πρωθυπουργό τα πυρά για τον Κασιδιάρη, υπενθυμίζοντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2023, ενώ για τη συνέντευξη Τσίπρα σχολίασε δηκτικά ότι μετά το «rebranding» το «ή εμείς ή αυτοί» έγινε «ή εμείς ή κανείς».



«Από το “ή εμείς ή αυτοί” στο “ή εμείς ή κανείς”» «Το “ή εμείς ή αυτοί” είναι της παλιάς εκδοχής του κ. Τσίπρα. Μετά το rebranding, το διχαστικό “ή εμείς ή αυτοί” μετετράπη στο αλαζονικό “ή εμείς ή κανείς”, δηλαδή ή εγώ ή κανένας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού δεν έδωσε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κοστολόγηση των προτάσεών του.



Έβαλε στο επίκεντρο τη διαφορά μεταξύ των 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία που, όπως είπε, κοστολογεί ο Αλέξης Τσίπρας και των 7,5 δισ. ετησίως που απέδωσε στον τομεάρχη Οικονομικών του κόμματός του, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική κοστολόγηση των 13 δισ. ευρώ τον χρόνο.







Κασιδιάρης: «Το ποιος συμμετέχει στις εκλογές το κρίνει ο Άρειος Πάγος» Ακόμη υψηλότερα ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει στη δήλωση Τσίπρα ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον Ηλία Κασιδιάρη.



«Το ποιος συμμετέχει ή όχι στις εκλογές το κρίνει ο Άρειος Πάγος και όχι η κυβέρνηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση άσκησε τη δική της αρμοδιότητα όταν προχώρησε στις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.



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«Ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος που την επίμαχη τροπολογία του 2023, που έδινε τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο, αν το θεωρεί σωστό, να αποκλείσει ένα κόμμα που πραγματικός του αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία - ψήφισε “παρών” - και έρχεται τρία χρόνια μετά και εγκαλεί την κυβέρνηση», είπε.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσαν πολιτική επιλογή της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας.



Το μήνυμα μετά τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη Ερωτηθείς για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να μπει ο ίδιος σε αξιολόγηση προσώπων και παρέπεμψε ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Παύλος Μαρινάκης στον Αλέξη Τσίπρα , ανοίγοντας μέτωπο τόσο για τη φράση «εμείς ή κανείς» όσο και για την υπόθεση Κασιδιάρη , ενώ τοποθετήθηκε και για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη σχετικά με την αξιολόγηση κυβερνητικών στελεχών.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επιχείρησε να επιστρέψει στον πρώην πρωθυπουργό τα πυρά για τον Κασιδιάρη, υπενθυμίζοντας τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στις νομοθετικές παρεμβάσεις του 2023, ενώ για τη συνέντευξη Τσίπρα σχολίασε δηκτικά ότι μετά το «rebranding» το «ή εμείς ή αυτοί» έγινε «ή εμείς ή κανείς».«Το “ή εμείς ή αυτοί” είναι της παλιάς εκδοχής του κ. Τσίπρα. Μετά το rebranding, το διχαστικό “ή εμείς ή αυτοί” μετετράπη στο αλαζονικό “ή εμείς ή κανείς”, δηλαδή ή εγώ ή κανένας», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι η συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού δεν έδωσε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για την κοστολόγηση των προτάσεών του.Έβαλε στο επίκεντρο τη διαφορά μεταξύ των 7,5 δισ. ευρώ στην τετραετία που, όπως είπε, κοστολογεί ο Αλέξης Τσίπρας και των 7,5 δισ. ετησίως που απέδωσε στον τομεάρχη Οικονομικών του κόμματός του, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική κοστολόγηση των 13 δισ. ευρώ τον χρόνο.«Η κοστολόγηση είναι ουσία», τόνισε, συνδέοντας το θέμα με τη δημοσιονομική διαχείριση των προηγούμενων δεκαετιών.Ακόμη υψηλότερα ανέβηκαν οι τόνοι όταν ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να απαντήσει στη δήλωση Τσίπρα ότι η κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τον Ηλία Κασιδιάρη.«Το ποιος συμμετέχει ή όχι στις εκλογές το κρίνει ο Άρειος Πάγος και όχι η κυβέρνηση», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση άσκησε τη δική της αρμοδιότητα όταν προχώρησε στις σχετικές νομοθετικές παρεμβάσεις.Στη συνέχεια γύρισε το πολιτικό ρολόι στο 2023 και στη στάση του τότε ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην επίμαχη τροπολογία.«Ο πολιτικός αρχηγός του κόμματος που την επίμαχη τροπολογία του 2023, που έδινε τη δυνατότητα στον Άρειο Πάγο, αν το θεωρεί σωστό, να αποκλείσει ένα κόμμα που πραγματικός του αρχηγός είναι καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δεν ψήφισε αυτή την τροπολογία - ψήφισε “παρών” - και έρχεται τρία χρόνια μετά και εγκαλεί την κυβέρνηση», είπε.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στις αλλαγές του Ποινικού Κώδικα επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι αποτέλεσαν πολιτική επιλογή της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας.Ερωτηθείς για τη δήλωση της Ντόρας Μπακογιάννη, ο Παύλος Μαρινάκης απέφυγε να μπει ο ίδιος σε αξιολόγηση προσώπων και παρέπεμψε ευθέως στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Αυτός ο οποίος κρίνει και αξιολογεί πιθανή τέλεση τέτοιων συμπεριφορών είναι ο Πρωθυπουργός, ο οποίος βλέπει, αξιολογεί, παρατηρεί και στο τέλος της ημέρας ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις του», ανέφερε.



Έβαλε, ωστόσο, στην κορυφή της αξιολόγησης τους ίδιους τους ψηφοφόρους: «Όλοι στο τέλος της ημέρας κρινόμαστε από τον ελληνικό λαό, από τους ψηφοφόρους, από τους πολίτες».



«Αποκλειστικός και μοναδικός στόχος η αυτοδυναμία» Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να κλείσει και τη συζήτηση γύρω από το πρόσωπο του πρωθυπουργού σε περίπτωση που οι εκλογές δεν οδηγήσουν σε αυτοδύναμη κυβέρνηση.



«Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Εμείς ζητάμε αυτοδυναμία. Είναι ο αποκλειστικός και μοναδικός μας στόχος», δήλωσε.



Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η αυτοδυναμία «ούτε εύκολος στόχος είναι, ούτε αυτονόητος» και παρέπεμψε στην ετυμηγορία των πολιτών για το τι θα ακολουθήσει εφόσον δεν επιτευχθεί.



«Αν οι πολίτες αποφασίσουν, είτε αυτοδύναμα είτε με την ανάγκη κάποιας συνεργασίας, ότι πρωθυπουργός πρέπει να είναι και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα πρέπει να γίνει σεβαστή η ετυμηγορία των πολιτών», κατέληξε.