Η Κριστίνα Αγκιλέρα απαθανατίστηκε σε τρυφερές στιγμές με τον αρραβωνιαστικό της σε σκάφος στο Πορτοφίνο

Η τραγουδίστρια και ο επί χρόνια αρραβωνιαστικός της, Μάθιου Ράτλερ, απόλαυσαν μια ημέρα στην Ιταλία





Η τραγουδίστρια και ο επί χρόνια αρραβωνιαστικός της, Μάθιου Ράτλερ, πέρασαν μια ημέρα στην Ιταλία. Η Αγκιλέρα και ο Ράτλερ εθεάθησαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου να κάνουν τη βόλτα τους στα νερά της ιταλικής Ριβιέρας, με τον φακό να τους καταγράφει σε προσωπικές στιγμές.



Κριστίνα Αγκιλέρα έχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του. Σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για ένα φιλί.



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Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010, όταν εργάζονταν στην ταινία «Burlesque». Η Αγκιλέρα πρωταγωνιστούσε στη μουσική δραματική ταινία, ενώ ο Ράτλερ εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής.



Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δύο μήνες αφότου είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν, η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε μιλήσει στο People για τη γνωριμία της με τον Μάθιου Ράτλερ . Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ερωτευμένη, είχε απαντήσει: «Υπάρχει αγάπη, ναι. Περνάω καλά, βγαίνω ραντεβού και είναι κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό».



Λίγα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2014. Η Αγκιλέρα είχε τότε δημοσιεύσει στο X μια φωτογραφία στην οποία κρατούσε το χέρι του Ράτλερ, δείχνοντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Μου έκανε πρόταση και είπα...» είχε γράψει στη λεζάντα.



Τρυφερές στιγμές με τον αρραβωνιαστικό της απόλαυσε η Κριστίνα Αγκιλέρα σε σκάφος στο Πορτοφίνο, όπου ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε το ζευγάρι να ανταλλάσσει φιλιά και αγκαλιές.Η τραγουδίστρια και ο επί χρόνια αρραβωνιαστικός της, Μάθιου Ράτλερ, πέρασαν μια ημέρα στην Ιταλία. Ηκαι ο Ράτλερ εθεάθησαν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου να κάνουν τη βόλτα τους στα νερά της ιταλικής Ριβιέρας, με τον φακό να τους καταγράφει σε προσωπικές στιγμές.Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο μουσικός φαίνεται να οδηγεί το σκάφος, ενώ ηέχει τυλίξει τα χέρια της γύρω του. Σε άλλη φωτογραφία, οι δυο τους πλησιάζουν ο ένας τον άλλον για ένα φιλί.Για την έξοδό τους, η Αγκιλέρα επέλεξε ένα λευκό τοπ με ασορτί αέρινο παντελόνι και ένα μπλε μαντίλι στα μαλλιά, ενώ ο Ράτλερ φόρεσε ένα μπλε πουκάμισο και σκουρόχρωμο παντελόνι.Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010, όταν εργάζονταν στην ταινία «Burlesque». Η Αγκιλέρα πρωταγωνιστούσε στη μουσική δραματική ταινία, ενώ ο Ράτλερ εργαζόταν ως βοηθός παραγωγής.Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, δύο μήνες αφότου είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου από τον πρώην σύζυγό της, μουσικό παραγωγό Τζόρνταν Μπράτμαν, η Κριστίνα Αγκιλέρα είχε μιλήσει στο People για τη γνωριμία της με τον. Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ερωτευμένη, είχε απαντήσει: «Υπάρχει αγάπη, ναι. Περνάω καλά, βγαίνω ραντεβού και είναι κάτι που δεν είχα κάνει εδώ και πολύ καιρό».Λίγα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι αρραβωνιάστηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2014. Η Αγκιλέρα είχε τότε δημοσιεύσει στο X μια φωτογραφία στην οποία κρατούσε το χέρι του Ράτλερ, δείχνοντας το δαχτυλίδι των αρραβώνων της. «Μου έκανε πρόταση και είπα...» είχε γράψει στη λεζάντα.

Λίγους μήνες αργότερα, στις 16 Αυγούστου του 2014, το ζευγάρι απέκτησε την κόρη του, Σάμερ Ρέιν. Η Αγκιλέρα έχει ακόμη έναν γιο, τον Μαξ Λάιρον Μπράτμαν, ο οποίος γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2008 από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της.



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