Σε νέο ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος, έφτασε στα 365 τρισ. δολάρια το α' εξάμηνο του 2026
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παγκόσμιο χρέος

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος, έφτασε στα 365 τρισ. δολάρια το α' εξάμηνο του 2026

Oι αυξημένες κρατικές δαπάνες, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ανάγκες άμυνας ενισχύουν τον νέο κύκλο δανεισμού - Η απειλή για τις οικονομίες

Σε νέο ιστορικό ρεκόρ το παγκόσμιο χρέος, έφτασε στα 365 τρισ. δολάρια το α' εξάμηνο του 2026
Μαριλίζ Φασουλοπούλου
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Το παγκόσμιο χρέος άγγιξε νέο ιστορικό ρεκόρ το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθώς οι κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά συνέχισαν να αυξάνουν τον δανεισμό τους, ενώ η εκτόξευση των δημοσιονομικών δαπανών, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι αυξημένες ανάγκες για άμυνα και ενεργειακή ασφάλεια δημιουργούν έναν νέο κύκλο συσσώρευσης χρέους.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (Institute of International Finance – IIF), το συνολικό παγκόσμιο χρέος συνέχισε να ανεβαίνει σταθερά κατά το πρώτο μισό της χρονιάς προσθέτοντας περίπου 18 τρισ. στα 365 τρισ. δολάρια από 347 τρισ. στο τέλος του 2025

Παρά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, το συνολικό βάρος του χρέους βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η νέα άνοδος προέρχεται κυρίως από τις κυβερνήσεις και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες κατέγραψαν νέα ρεκόρ δανεισμού.

Το κρατικό χρέος αντιστοιχεί πλέον σε λίγο πάνω από 110 τρισ. δολάρια, καθώς οι κυβερνήσεις διεθνώς χρηματοδοτούν αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες, επενδυτικά προγράμματα και μέτρα στήριξης της οικονομίας μέσω νέου δανεισμού.

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Μαριλίζ Φασουλοπούλου
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