Κορρές ΑΕ: Ο Γιώργος Κορρές ξαναπαίρνει τον έλεγχο με σύμμαχο τη Halcyon

Το management buyout μαζί με το επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη και το τέλος ενός κύκλου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν εννέα χρόνια με την είσοδο της Morgan Stanley – Η συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού