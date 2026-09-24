Κορρές ΑΕ: Ο Γιώργος Κορρές ξαναπαίρνει τον έλεγχο με σύμμαχο τη Halcyon
Κορρές ΑΕ: Ο Γιώργος Κορρές ξαναπαίρνει τον έλεγχο με σύμμαχο τη Halcyon
Το management buyout μαζί με το επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη και το τέλος ενός κύκλου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν εννέα χρόνια με την είσοδο της Morgan Stanley – Η συναλλαγή γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Σε νέα εποχή περνά η Κορρές, καθώς ο ιδρυτής της, Γιώργος Κορρές, προχωρά σε management buyout με τη στήριξη της Halcyon Equity Partners, σε μια συμφωνία που αλλάζει εκ νέου τις μετοχικές ισορροπίες στην ελληνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών και σηματοδοτεί το τέλος ενός επενδυτικού κύκλου που ξεκίνησε πριν από σχεδόν εννέα χρόνια με την είσοδο της Morgan Stanley.
Η συναλλαγή έχει ήδη πάρει τον δρόμο των αρμόδιων Αρχών. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβλήθηκε προς έγκριση συγκέντρωση με την οποία οι «Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR» και «Herbarium Holding Limited» αποκτούν κοινό έλεγχο επί της «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα».
Η Herbarium Holding είναι η εταιρεία συμμετοχών μέσω της οποίας συμμετέχει η πλευρά Κορρέ στη συναλλαγή, ενώ στο νέο σχήμα εισέρχεται η Halcyon Equity Partners, το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη, μαζί με τους Λυκούργο Γαλανόπουλο και Ιωάννη Μπαθιανάκη.
Η ακριβής μετοχική σύνθεση που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως και το τίμημα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι, ωστόσο, σαφής ως προς το ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας: Halcyon και Herbarium θα ασκούν από κοινού τον έλεγχο της Κορρές.
Μένει επίσης να αποσαφηνιστεί η ακριβής κατανομή των συμμετοχών μεταξύ των δύο πλευρών στο νέο σχήμα, καθώς και η τύχη της συμμετοχής της κινεζικής Profex, η οποία είχε εισέλθει στην Κορρές μαζί με τη Morgan Stanley στο προηγούμενο μεγάλο μετοχικό deal.
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Η συναλλαγή έχει ήδη πάρει τον δρόμο των αρμόδιων Αρχών. Στην Επιτροπή Ανταγωνισμού υποβλήθηκε προς έγκριση συγκέντρωση με την οποία οι «Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR» και «Herbarium Holding Limited» αποκτούν κοινό έλεγχο επί της «Κορρές Ανώνυμη Εταιρεία – Φυσικά Προϊόντα».
Η Herbarium Holding είναι η εταιρεία συμμετοχών μέσω της οποίας συμμετέχει η πλευρά Κορρέ στη συναλλαγή, ενώ στο νέο σχήμα εισέρχεται η Halcyon Equity Partners, το ελληνικό επενδυτικό κεφάλαιο υπό την Ελένη Μπαθιανάκη, μαζί με τους Λυκούργο Γαλανόπουλο και Ιωάννη Μπαθιανάκη.
Η ακριβής μετοχική σύνθεση που θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, όπως και το τίμημα, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Η γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι, ωστόσο, σαφής ως προς το ουσιαστικό στοιχείο της συμφωνίας: Halcyon και Herbarium θα ασκούν από κοινού τον έλεγχο της Κορρές.
Μένει επίσης να αποσαφηνιστεί η ακριβής κατανομή των συμμετοχών μεταξύ των δύο πλευρών στο νέο σχήμα, καθώς και η τύχη της συμμετοχής της κινεζικής Profex, η οποία είχε εισέλθει στην Κορρές μαζί με τη Morgan Stanley στο προηγούμενο μεγάλο μετοχικό deal.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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