Τέιλορ Λότνερ: Ο ηθοποιός του «Twilight» έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Τέιλορ Λότνερ: Ο ηθοποιός του «Twilight» έγινε πατέρας για πρώτη φορά
Ο ηθοποιός και η σύζυγός του απέκτησαν την κόρη τους
Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο Τέιλορ Λότνερ του «Twilight», καθώς η σύζυγός του ανακοίνωσε με μία ανάρτηση στα social media ότι ήρθε στη ζωή η κόρη τους.
Η σύζυγος του ηθοποιού, Τέι Λότνερ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο Instagram την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, κοινοποιώντας την πρώτη εικόνα του παιδιού τους.
Στο στιγμιότυπο, το μωρό φορά ένα ροζ φορμάκι και βρίσκεται δίπλα σε ένα κεντημένο κάδρο, στο οποίο αναφέρεται το όνομά της, Λένον Τέιλορ. «Μία εβδομάδα που αγαπάμε τη γλυκιά μας Λένι. Λένον Τέιλορ Λότνερ. 16.9.2026» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η κόρη τους γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Τέιλορ και η Τέι είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ενώ τον Ιούνιο αποκάλυψαν ότι περιμένουν κορίτσι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2022, στην Καλιφόρνια.
Λίγο μετά την αρχική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, η Τέι είχε μιλήσει σε επεισόδιο του podcast της «The Squeeze» για το άγχος που ένιωθε σχετικά με το να μοιραστεί την κατάστασή της δημόσια: «Δεν έχω μοιραστεί ποτέ κάτι τόσο προσωπικό με το διαδίκτυο και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν ήμουν αγχωμένη γι' αυτό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η σύζυγος του ηθοποιού, Τέι Λότνερ προχώρησε σε μία δημοσίευση στο Instagram την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, κοινοποιώντας την πρώτη εικόνα του παιδιού τους.
Στο στιγμιότυπο, το μωρό φορά ένα ροζ φορμάκι και βρίσκεται δίπλα σε ένα κεντημένο κάδρο, στο οποίο αναφέρεται το όνομά της, Λένον Τέιλορ. «Μία εβδομάδα που αγαπάμε τη γλυκιά μας Λένι. Λένον Τέιλορ Λότνερ. 16.9.2026» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι η κόρη τους γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Τέιλορ και η Τέι είχαν ανακοινώσει τον Μάρτιο ότι περιμένουν το πρώτο τους παιδί, ενώ τον Ιούνιο αποκάλυψαν ότι περιμένουν κορίτσι. Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2022, στην Καλιφόρνια.
Λίγο μετά την αρχική ανακοίνωση της εγκυμοσύνης, η Τέι είχε μιλήσει σε επεισόδιο του podcast της «The Squeeze» για το άγχος που ένιωθε σχετικά με το να μοιραστεί την κατάστασή της δημόσια: «Δεν έχω μοιραστεί ποτέ κάτι τόσο προσωπικό με το διαδίκτυο και θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν ήμουν αγχωμένη γι' αυτό».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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