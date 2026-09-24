Μπραντ Πιτ: Η εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο κόκκινο χαλί και το εντυπωσιακό φόρεμά της με ανοιχτό ντεκολτέ

Ινές ντε Ραμόν πόζαρε στο κόκκινο χαλί ο Μπραντ Πιτ , με τη σύντροφό του να τραβάει τα βλέμματα με το εντυπωσιακό φόρεμά της, που είχε ανοιχτό ντεκολτέ και την πλάτη έξω.

πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast»,

33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων

@voguespain #BradPitt e #InesdeRamon han estado esta noche en el Festival de Cine de San Sebastián para el estreno de ‘Heart of the Beast’ y wow 🔥 Por esta vez, el actor ha dejado de lado el method dressing para apostar por un elegante traje de tres piezas, mientras que la empresaria se ha decantado por un vestido de encaje verde. #ssiff74 #cine ♬ original sound - Shauna - Shauna

Με τηνΤο ζευγάρι βρέθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στηνστο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία.Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ ηδιάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα.Ο Πιτ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ισπανία για την προώθηση του «Heart of the Beast», ενώ η παρουσία της Ινές ντε Ραμόν στην πρεμιέρα πρόσθεσε μια πιο προσωπική νότα στην επίσημη εμφάνισή του στο φεστιβάλ.