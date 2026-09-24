Μπραντ Πιτ: Η εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο κόκκινο χαλί και το εντυπωσιακό φόρεμά της με ανοιχτό ντεκολτέ
Μπραντ Πιτ: Η εμφάνιση με την Ινές ντε Ραμόν στο κόκκινο χαλί και το εντυπωσιακό φόρεμά της με ανοιχτό ντεκολτέ
Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της ταινίας «Heart of the Beast» στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν
Με την Ινές ντε Ραμόν πόζαρε στο κόκκινο χαλί ο Μπραντ Πιτ, με τη σύντροφό του να τραβάει τα βλέμματα με το εντυπωσιακό φόρεμά της, που είχε ανοιχτό ντεκολτέ και την πλάτη έξω.
Το ζευγάρι βρέθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast», στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία.
Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Πιτ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ισπανία για την προώθηση του «Heart of the Beast», ενώ η παρουσία της Ινές ντε Ραμόν στην πρεμιέρα πρόσθεσε μια πιο προσωπική νότα στην επίσημη εμφάνισή του στο φεστιβάλ.
Το ζευγάρι βρέθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της νέας ταινίας «Heart of the Beast», στο 73ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπάστιαν, στην Ισπανία.
Ο 62χρονος ηθοποιός επέλεξε ένα κλασικό μαύρο κοστούμι, ενώ η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων διάλεξε ένα μακρύ πράσινο φόρεμα με διαφάνειες και δαντέλα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
@voguespain
#BradPitt e #InesdeRamon han estado esta noche en el Festival de Cine de San Sebastián para el estreno de ‘Heart of the Beast’ y wow 🔥 Por esta vez, el actor ha dejado de lado el method dressing para apostar por un elegante traje de tres piezas, mientras que la empresaria se ha decantado por un vestido de encaje verde. #ssiff74 #cine♬ original sound - Shauna - Shauna
Ο Πιτ βρίσκεται αυτή την περίοδο στην Ισπανία για την προώθηση του «Heart of the Beast», ενώ η παρουσία της Ινές ντε Ραμόν στην πρεμιέρα πρόσθεσε μια πιο προσωπική νότα στην επίσημη εμφάνισή του στο φεστιβάλ.
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