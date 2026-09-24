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Δύο άνδρες λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις στις εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον
Δύο άνδρες λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις στις εργασίες κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον
Τους χορηγήθηκε οξυγόνο - Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία - Δείτε βίντεο από το σημείο
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Πέμπτης (24/9) κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης στο θέατρο Μπάντμιντον, όταν δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες οι λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα οι οποίοι τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Τους χορηγήθηκε οξυγόνο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες οι λιποθύμησαν από αναθυμιάσεις. Στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με 3 οχήματα οι οποίοι τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.
Τους χορηγήθηκε οξυγόνο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.
Μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
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