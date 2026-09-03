Η Νορθ Γουέστ εμφανίστηκε με «νέα μύτη» σε βίντεο στο TikTok: Αντιδράσεις κατά της Κιμ Καρντάσιαν για την εμφάνιση της 13χρονης κόρης της

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εμφανίστηκε με «νέα μύτη» σε βίντεο στο TikTok, προκαλώντας αντιδράσεις από πρόσωπα που σχολίασαν την αλλαγή στο πρόσωπό της και στράφηκαν κατά της μητέρας της.Στο βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στον κοινό λογαριασμό της Καρντάσιαν και της κόρης της στο TikTok, η Νορθ χορεύει και κάνει lip sync στο τραγούδι «SOS» της Ριάνα. Στα σχόλια, ορισμένοι υποστήριξαν ότι η 13χρονη φαίνεται να έχει αλλάξει οπτικά το σχήμα της μύτης της με τη βοήθεια μακιγιάζ.«Κρίμα για το παιδί που επηρεάστηκε από συγγενείς της ώστε να πιστεύει ότι το πρόσωπό της δεν είναι αρκετά όμορφο όπως είναι. Κακή ανατροφή» έγραψε ένας κάποιος, ενώ άλλο πρόσωπο πρόσθεσε: «Με ενοχλεί πολύ που κάνει contouring στην όμορφη μύτη της. Τι συμβαίνει εδώ;».Ένας τρίτος τόνισε: «Τα παιδιά χρειάζονται καθοδήγηση και όρια. Μπορούν να κάνουν όσα λάθη θέλουν όταν ενηλικιωθούν. Αλλά προς το παρόν, η Νορθ χρειάζεται γονείς που είναι παρόντες και τη στηρίζουν». Όσο για την ηλικία και την εικόνα της, κάποιος άλλο συμπλήρωσε: «Είναι κυριολεκτικά. Παιδί».Ωστόσο, δεν συμφώνησαν όλοι ότι η εικόνα της Νορθ Γουέστ οφείλεται σε contouring. Κάποιοι εξέφρασαν την πιθανότητα να έχει χρησιμοποιηθεί φίλτρο στο βίντεο, το οποίο ενδέχεται να αλλάζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. «Μοιάζει να είναι φίλτρο. Παρουσιάζει συνεχώς παραμορφώσεις στο βίντεο και μερικές φορές μπορείς να δεις το πρόσωπό της κάτω από το ψεύτικο» υποστήριξε άλλο πρόσωπο. Άλλος σημείωσε ότι, ανεξάρτητα από το αν πρόκειται για φίλτρο ή μακιγιάζ «εξακολουθεί να επηρεάζει την εικόνα που έχει ένας νέος άνθρωπος για τον εαυτό του».Η Νορθ είναι το πρώτο παιδί της Κιμ Καρντάσιαν και του ράπερ Κάνιε Γουέστ. Οι δυο τους υποδέχτηκαν την κόρη τους τον Ιούνιο του 2013, ενώ αργότερα απέκτησαν ακόμη τρία παιδιά, τον Σεντ, την Σικάγο και τον Ψαλμ.