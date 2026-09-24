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Καταδικάστηκαν τρεις ακτιβίστριες που έκλεψαν αρνιά από το κτήμα του βασιλιά Καρόλου, δείτε βίντεο
Καταδικάστηκαν τρεις ακτιβίστριες που έκλεψαν αρνιά από το κτήμα του βασιλιά Καρόλου, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσαν ότι ήθελαν να προκαλέσουν μια «συζήτηση» σχετικά με την κτηνοτροφία και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος επιλέχθηκε ως στόχος επειδή «ισχυρίζεται ότι είναι φιλόζωος» και νοιάζεται για το περιβάλλον
Τρεις ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των ζώων, οι οποίες πήραν αρνιά από το κτήμα του βασιλιά στο Σάντρινγκχαμ και ισχυρίστηκαν ότι ο Κάρολος θα το είχε εγκρίνει, καταδικάστηκαν σήμερα για κλοπή.
Η 37χρονη Ρόουζ Πάτερσον, μαζί με τις 26χρονες Ρόζα Σάρκι και Σάρα Φόι, έκλεψαν τρία αρνιά κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο αγρόκτημα Άπλετον στο Νόρφολκ. Βίντεο με τις γυναίκες, οι οποίες φορούσαν ροζ μπλουζάκια με το όνομα της ομάδας «Animal Rising», δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στο διαδίκτυο από την οργάνωση.
Επίσης, εμφανίστηκαν να στέκονται έξω από το Κάστρο του Ουίνδορ με πλακάτ που ανέφεραν ότι είχαν πάρει τα πρόβατα, πριν παραδοθούν στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσαν ότι ήθελαν να προκαλέσουν μια «συζήτηση» σχετικά με την κτηνοτροφία και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος επιλέχθηκε ως στόχος επειδή «ισχυρίζεται ότι είναι φιλόζωος» και νοιάζεται για το περιβάλλον, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η υπεράσπισή τους βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι είχαν σώσει τα ζώα από κακές συνθήκες διαβίωσης και σφαγή και ότι δεν υπήρχε «ατιμία» στις πράξεις τους, καθώς η λεγόμενη «ανοιχτή διάσωση» ήταν η ηθικά ορθή ενέργεια και ο βασιλιάς θα είχε «συμφωνήσει».
Πριν από την ακροαματική διαδικασία, η οργάνωση «Animal Rising» δήλωσε: «Η τακτική της ανοιχτής διάσωσης αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ισχυρά θεμέλια νομολογίας, ώστε να δοθεί νομική βάση για τη διάσωση ζώων από πειράματα σε ζώα, εκμεταλλεύσεις ή άλλες βιομηχανίες».
Η 37χρονη Ρόουζ Πάτερσον, μαζί με τις 26χρονες Ρόζα Σάρκι και Σάρα Φόι, έκλεψαν τρία αρνιά κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στο αγρόκτημα Άπλετον στο Νόρφολκ. Βίντεο με τις γυναίκες, οι οποίες φορούσαν ροζ μπλουζάκια με το όνομα της ομάδας «Animal Rising», δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στο διαδίκτυο από την οργάνωση.
Επίσης, εμφανίστηκαν να στέκονται έξω από το Κάστρο του Ουίνδορ με πλακάτ που ανέφεραν ότι είχαν πάρει τα πρόβατα, πριν παραδοθούν στην αστυνομία. Κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσαν ότι ήθελαν να προκαλέσουν μια «συζήτηση» σχετικά με την κτηνοτροφία και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος επιλέχθηκε ως στόχος επειδή «ισχυρίζεται ότι είναι φιλόζωος» και νοιάζεται για το περιβάλλον, σύμφωνα με την Daily Mail.
Η υπεράσπισή τους βασίστηκε στον ισχυρισμό ότι είχαν σώσει τα ζώα από κακές συνθήκες διαβίωσης και σφαγή και ότι δεν υπήρχε «ατιμία» στις πράξεις τους, καθώς η λεγόμενη «ανοιχτή διάσωση» ήταν η ηθικά ορθή ενέργεια και ο βασιλιάς θα είχε «συμφωνήσει».
Πριν από την ακροαματική διαδικασία, η οργάνωση «Animal Rising» δήλωσε: «Η τακτική της ανοιχτής διάσωσης αποτελεί μια προσπάθεια να δημιουργηθούν ισχυρά θεμέλια νομολογίας, ώστε να δοθεί νομική βάση για τη διάσωση ζώων από πειράματα σε ζώα, εκμεταλλεύσεις ή άλλες βιομηχανίες».
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