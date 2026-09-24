Καταδικάστηκαν τρεις ακτιβίστριες που έκλεψαν αρνιά από το κτήμα του βασιλιά Καρόλου, δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της δίκης, δήλωσαν ότι ήθελαν να προκαλέσουν μια «συζήτηση» σχετικά με την κτηνοτροφία και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον, ενώ ο βασιλιάς Κάρολος επιλέχθηκε ως στόχος επειδή «ισχυρίζεται ότι είναι φιλόζωος» και νοιάζεται για το περιβάλλον