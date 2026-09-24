Η Κρις Τζένερ και ο σύντροφός της δεν έχουν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο γάμου, σύμφωνα με το περιβάλλον τους
Η Κρις Τζένερ και ο σύντροφός της δεν έχουν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο γάμου, σύμφωνα με το περιβάλλον τους
Είναι ευτυχισμένοι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, ανέφερε πηγή για την 70χρονη τηλεπερσόνα και τον 45χρονο Κόρεϊ Γκαμπλ
Περισσότερα από δέκα χρόνια μετρά η σχέση της Κρις Τζένερ και του συντρόφου της, Κόρεϊ Γκαμπλ, με ανθρώπους από το περιβάλλον τους να τονίζουν ότι είναι «εξαιρετικοί σύντροφοι ο ένας για τον άλλον», ενώ δεν έχουν συζητήσει το ενδεχόμενο γάμου.
Πηγή από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο PEOPLE ότι οι δυο τους «είναι ακόμη μαζί» και αποτελούν «εξαιρετικούς συντρόφους ο ένας για τον άλλον».
Όπως σημείωσε η πηγή, οι δυο τους δίνουν ο ένας στον άλλον χώρο και ελευθερία, περνούν χρόνο χωριστά όταν το θέλουν και, όταν ξαναβρίσκονται, συνεχίζουν τη σχέση τους χωρίς να αισθάνονται ότι έχει μεσολαβήσει απόσταση.
«Μπορούν να περνούν χρόνο χωριστά και όταν ξαναβρίσκονται, είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ ο ένας από τον άλλον. Τόσο ο Κόρεϊ όσο και η Κρις αφήνουν ο ένας τον άλλον να ταξιδεύει και να ζει τη ζωή του. Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια μαζί. Απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί, αλλά αγαπούν επίσης το να ακολουθεί ο καθένας τη δική του ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι η 70χρονη Τζένερ βλέπει τον 45χρονο Γκαμπλ ως μια «πολύ σταθερή παρουσία» στη ζωή της. «Είναι σταθερός και τρυφερός. Κρατά την Κρις προσγειωμένη. Δεν έχουν συζητήσει ποτέ το ενδεχόμενο γάμου. Είναι ευτυχισμένοι έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή».
Η Κρις Τζένερ και ο Κόρεϊ Γκαμπλ γνωρίστηκαν το 2014, στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια του κοινού τους φίλου και σχεδιαστή μόδας Ρικάρντο Τίσι. Επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσα από το Instagram τον Απρίλιο του 2015, ενώ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι στο Met Gala του 2016.
Τον Απρίλιο, η Τζένερ αναφέρθηκε στις συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους, μιλώντας στο podcast της κόρης της, το «Khloé in Wonder Land». Τότε διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού, λέγοντας ότι «μάλλον ενόχλησαν περισσότερο εκείνον απ’ ό,τι εμένα».
«Δεν έχω πραγματικά χρόνο να κάθομαι και να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, γιατί είμαι πολύ απασχολημένη και έχω τόσους φυσικούς περισπασμούς από την πραγματική μου ζωή και από όσα έχουν πραγματικά σημασία για μένα: τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, εγώ, η μητέρα μου, η Σίσι, ο Κόρεϊ, όλοι μας», σχολίασε η Τζένερ, η οποία αναφέρθηκε και στις φήμες περί ενδεχόμενου γάμου. «Ποτέ δεν ξέρεις. Απλώς ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι γεμάτη εκπλήξεις», είπε με νόημα.
Η Κρις Τζένερ μίλησε επίσης για τη διαφορά ηλικίας των 25 ετών που έχει με τον Γκαμπλ, διευκρινίζοντας ότι για εκείνους «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός». «Δεν το σχεδίασα αυτό, καταλαβαίνετε; Δεν σχεδιάζεις με ποιον θα ερωτευτείς ή με ποιον μπορεί να καταλήξεις στη ζωή. Απλώς συμβαίνει», συμπλήρωσε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
Πηγή από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο PEOPLE ότι οι δυο τους «είναι ακόμη μαζί» και αποτελούν «εξαιρετικούς συντρόφους ο ένας για τον άλλον».
Όπως σημείωσε η πηγή, οι δυο τους δίνουν ο ένας στον άλλον χώρο και ελευθερία, περνούν χρόνο χωριστά όταν το θέλουν και, όταν ξαναβρίσκονται, συνεχίζουν τη σχέση τους χωρίς να αισθάνονται ότι έχει μεσολαβήσει απόσταση.
«Μπορούν να περνούν χρόνο χωριστά και όταν ξαναβρίσκονται, είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ ο ένας από τον άλλον. Τόσο ο Κόρεϊ όσο και η Κρις αφήνουν ο ένας τον άλλον να ταξιδεύει και να ζει τη ζωή του. Δεν χρειάζεται να είναι συνέχεια μαζί. Απολαμβάνουν να περνούν χρόνο μαζί, αλλά αγαπούν επίσης το να ακολουθεί ο καθένας τη δική του ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Kris Jenner and Corey Gamble Are ‘Great Partners for Each Other’ While Also ‘Pursuing Life on Their Own’ (Exclusive Source) https://t.co/6qPl9RMqwM— People (@people) September 24, 2026
Η Κρις Τζένερ και ο Κόρεϊ Γκαμπλ γνωρίστηκαν το 2014, στο πάρτι για τα 40ά γενέθλια του κοινού τους φίλου και σχεδιαστή μόδας Ρικάρντο Τίσι. Επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσα από το Instagram τον Απρίλιο του 2015, ενώ έκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ως ζευγάρι στο Met Gala του 2016.
Τον Απρίλιο, η Τζένερ αναφέρθηκε στις συζητήσεις γύρω από τη σχέση τους, μιλώντας στο podcast της κόρης της, το «Khloé in Wonder Land». Τότε διέψευσε τις φήμες περί χωρισμού, λέγοντας ότι «μάλλον ενόχλησαν περισσότερο εκείνον απ’ ό,τι εμένα».
«Δεν έχω πραγματικά χρόνο να κάθομαι και να ασχολούμαι με τέτοια πράγματα, γιατί είμαι πολύ απασχολημένη και έχω τόσους φυσικούς περισπασμούς από την πραγματική μου ζωή και από όσα έχουν πραγματικά σημασία για μένα: τα εγγόνια μου, τα παιδιά μου, εγώ, η μητέρα μου, η Σίσι, ο Κόρεϊ, όλοι μας», σχολίασε η Τζένερ, η οποία αναφέρθηκε και στις φήμες περί ενδεχόμενου γάμου. «Ποτέ δεν ξέρεις. Απλώς ποτέ δεν ξέρεις. Είμαι γεμάτη εκπλήξεις», είπε με νόημα.
Η Κρις Τζένερ μίλησε επίσης για τη διαφορά ηλικίας των 25 ετών που έχει με τον Γκαμπλ, διευκρινίζοντας ότι για εκείνους «η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός». «Δεν το σχεδίασα αυτό, καταλαβαίνετε; Δεν σχεδιάζεις με ποιον θα ερωτευτείς ή με ποιον μπορεί να καταλήξεις στη ζωή. Απλώς συμβαίνει», συμπλήρωσε.
Φωτογραφίες: Shutterstock
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