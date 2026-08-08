Η 13χρονη Νορθ Γουέστ ραπάρει για «προδοσία» και «πόνο» στο νέο της τραγούδι, δείτε τη στο βιντεοκλίπ της
Η 13χρονη Νορθ Γουέστ ραπάρει για «προδοσία» και «πόνο» στο νέο της τραγούδι, δείτε τη στο βιντεοκλίπ της
Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ κυκλοφόρησε ένα ραπ κομμάτι μετά την ακύρωση της περιοδείας της
Η 13χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, Νορθ κυκλοφόρησε ένα νέο ραπ τραγούδι με αναφορές σε «προδοσία» και «πόνο», μετά την ακύρωση της περιοδείας της.
Στο μουσικό βίντεο του «Aishite», που στα ιαπωνικά σημαίνει «αγάπα» και δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η έφηβη περιπλανιέται στους διαδρόμους ενός σχολείου και σε μια αίθουσα arcade, σε ένα κλιπ εμπνευσμένο από ταινίες τρόμου.
Στο βίντεο, η Νορθ εμφανίζεται με λευκό κραγιόν με σχέδιο νεκροκεφαλής σε μαύρο χρώμα και στη συνέχεια χαμογελά αποκαλύπτοντας τα μαύρα δόντια της. Παράλληλα, δείχνει τα piercings που έχει στα δάχτυλά της και εμφανίζεται με μια μακριά γαλάζια περούκα και κοτσιδάκια.
Στην πρώτη στροφή, η Γουέστ τραγουδά για το αίσθημα ότι βρίσκεται μόνη και κυνηγημένη, ενώ αναφέρεται και στην προδοσία: «Α, κανείς δεν πρόκειται να με σώσει / Και αυτό με τρελαίνει / Γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω; Γιατί με κυνηγούν / Απλώς αγαπήστε με, όλοι με προδίδουν». Έπειτα, αναφέρεται σε εικόνες βίας και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει: «Βλέπω αίμα καθημερινά / Τι; Και αυτό με τρελαίνει / Ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω γιατί με κυνηγούν».
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Aishite»
Στην επόμενη στροφή συνεχίζει να αναφέρεται στο θέμα της προδοσίας, τραγουδώντας: «Προσποιείται, δεν πρόκειται να με χρησιμοποιήσουν ξανά / Δεν μπορώ να είμαι φίλη κανενός, δεν μπορώ να αφήσω κανέναν να μπει στη ζωή μου», πριν προσθέσει: «Δεν μπορώ να βασιστώ σε κανέναν, ο πόνος δεν θα τελειώσει».
Πολλά από τα σχόλια κάτω από το μουσικό βίντεο εξέφρασαν ανησυχία για τη Νορθ, λόγω των σκοτεινών θεμάτων που πραγματεύεται το τραγούδι. «Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά λυπηρό. Ήμουν κι εγώ σε κατάθλιψη στα 13 μου, ελπίζω να πάρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται από κάπου», έγραψε κάποιος. «Ο πόνος γίνεται αισθητός σε αυτό το τραγούδι. Τη λυπάμαι! Ελπίζω να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται», πρόσθεσε άλλο πρόσωπο.
Τον περασμένο μήνα, η Νορθ ακύρωσε την πρώτη της περιοδεία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της. «Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που θα έκανα περιοδεία με τη Μόλι Σαντάνα», είχε γράψει σε μια ανάρτηση που διαγράφηκε στη συνέχεια, υποσχόμενη «κάτι ξεχωριστό» για τους θαυμαστές της. «Τα λέμε σύντομα», κατέληξε η 13χρονη. Η Νορθ Γουέστ επρόκειτο να πραγματοποιήσει περιοδεία με 14 σταθμούς, μαζί τη Μόλι Σαντάνα, με τίτλο «Kimokawaii Tour».
Στο μουσικό βίντεο του «Aishite», που στα ιαπωνικά σημαίνει «αγάπα» και δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη 6 Αυγούστου, η έφηβη περιπλανιέται στους διαδρόμους ενός σχολείου και σε μια αίθουσα arcade, σε ένα κλιπ εμπνευσμένο από ταινίες τρόμου.
Kim Kardashian's daughter North West, 13, raps about 'betrayal' and being 'used' in new music video… after calling off tour last-minute https://t.co/epTEQWN6FG— Daily Mail (@DailyMail) August 7, 2026
Στην πρώτη στροφή, η Γουέστ τραγουδά για το αίσθημα ότι βρίσκεται μόνη και κυνηγημένη, ενώ αναφέρεται και στην προδοσία: «Α, κανείς δεν πρόκειται να με σώσει / Και αυτό με τρελαίνει / Γιατί δεν μπορώ να ξεφύγω; Γιατί με κυνηγούν / Απλώς αγαπήστε με, όλοι με προδίδουν». Έπειτα, αναφέρεται σε εικόνες βίας και στην ψυχολογική πίεση που βιώνει: «Βλέπω αίμα καθημερινά / Τι; Και αυτό με τρελαίνει / Ναι, δεν μπορώ να ξεφύγω γιατί με κυνηγούν».
Δείτε το βιντεοκλίπ του «Aishite»
Στην επόμενη στροφή συνεχίζει να αναφέρεται στο θέμα της προδοσίας, τραγουδώντας: «Προσποιείται, δεν πρόκειται να με χρησιμοποιήσουν ξανά / Δεν μπορώ να είμαι φίλη κανενός, δεν μπορώ να αφήσω κανέναν να μπει στη ζωή μου», πριν προσθέσει: «Δεν μπορώ να βασιστώ σε κανέναν, ο πόνος δεν θα τελειώσει».
Πολλά από τα σχόλια κάτω από το μουσικό βίντεο εξέφρασαν ανησυχία για τη Νορθ, λόγω των σκοτεινών θεμάτων που πραγματεύεται το τραγούδι. «Αυτό το τραγούδι είναι πραγματικά λυπηρό. Ήμουν κι εγώ σε κατάθλιψη στα 13 μου, ελπίζω να πάρει την αγάπη και τη στήριξη που χρειάζεται από κάπου», έγραψε κάποιος. «Ο πόνος γίνεται αισθητός σε αυτό το τραγούδι. Τη λυπάμαι! Ελπίζω να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται», πρόσθεσε άλλο πρόσωπο.
Τον περασμένο μήνα, η Νορθ ακύρωσε την πρώτη της περιοδεία, λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξή της. «Ήμουν πραγματικά ενθουσιασμένη που θα έκανα περιοδεία με τη Μόλι Σαντάνα», είχε γράψει σε μια ανάρτηση που διαγράφηκε στη συνέχεια, υποσχόμενη «κάτι ξεχωριστό» για τους θαυμαστές της. «Τα λέμε σύντομα», κατέληξε η 13χρονη. Η Νορθ Γουέστ επρόκειτο να πραγματοποιήσει περιοδεία με 14 σταθμούς, μαζί τη Μόλι Σαντάνα, με τίτλο «Kimokawaii Tour».
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