Η Νορθ Γουέστ δείχνει τα piercings που έκανε στα χέρια της, δείτε φωτογραφίες
Η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ ανάρτησε εικόνες στα social media, ποζάροντας με μπλε μαλλιά και μακριά νύχια
Τα piercings που έκανε στα χέρια της, έδειξε η Νορθ Γουέστ, η 12χρονη κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ.
Η κόρη του ράπερ και της τηλεπερσόνας ανέβασε την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες με το look της, ποζάροντας με μπλε μαλλιά, μακριά μαύρα νύχια και τη νέα προσθήκη στην εικόνα της, ασημί piercings.
Στην πρώτη φωτογραφία που κοινοποίησε, η 12χρονη εμφανίζεται να καλύπτει τα μάτια της με τα χέρια της, δείχνοντας έτσι ένα κοντινό πλάνο με τα piercings που έκανε, ενώ στο δεύτερο ποζάρει, κρύβοντας αυτή τη φορά το στόμα της με το ένα χέρι της. «Piercing στο χέρι μου, μόλις κυκλοφόρησε» σημείωσε η Νορθ Γουέστ στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η Νορθ είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά με piercing στο χέρι τον Σεπτέμβριο του 2025, γεγονός που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να επικρίνουν την Κιμ Καρντάσιαν, επειδή επέτρεψε στην ανήλικη κόρη της να προχωρήσει σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις.
Μετά τον δημόσιο διάλογο που προκλήθηκε, η τηλεπερσόνα μίλησε στο podcast Call Her Daddy, αναφερόμενη στην επιλογή της να επιτρέπει στη Νορθ να εκφράζει το προσωπικό της στυλ. «Έχει πραγματικά πολύ ξεχωριστό στυλ. Μου γνωρίζει τόσα πολλά brands, αγαπά αυτό που αγαπά, και είναι όμορφο να βλέπεις κάποιον τόσο δημιουργικό και τόσο συνειδητοποιημένο για τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι η κόρη της δείχνει ωριμότητα στον τρόπο που διαχειρίζεται την κριτική.
Η Κιμ Καρντάσιαν αναγνώρισε επίσης ότι, ως γονέας, κάνει λάθη, ζητώντας κατανόηση από τον κόσμο. «Λες “εντάξει, αυτό δεν θα το ξαναφορέσουμε”. Δυστυχώς, κάναμε αυτό το λάθος μπροστά σε όλο τον κόσμο», είπε, προσθέτοντας ότι «ως μαμά, μαθαίνεις κι εσύ στην πορεία».
