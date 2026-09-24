«Μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος;» έλεγε η Γάκα σε ασθενή όταν μελάνιασε το χέρι της ενώ έκανε πλασμαφαίρεση, δείτε βίντεο
«Μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος;» έλεγε η Γάκα σε ασθενή όταν μελάνιασε το χέρι της ενώ έκανε πλασμαφαίρεση, δείτε βίντεο
Η γυναίκα είχε υποβληθεί στη διαδικασία λίγο πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη
Νέο βίντεο από το εσωτερικό του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, όπου γίνονταν πλασμαφαιρέσεις και όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.
Στο υλικό το οποίο δημοσιεύει το MEGA εμφανίζεται η Ιωάννα Γάκα να βιντεοσκοπεί μία ασθενή ενώ εκείνη βρίσκεται συνδεδεμένη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και να της απευθύνεται λέγοντας: «Για πες κάτι να το έχουμε καταγεγραμμένο. Μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος;».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επισκεφθεί το ιατρείο λίγο καιρό πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε υποβληθεί στην ίδια διαδικασία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης παρουσιάστηκε πρόβλημα στη φλέβα της, με αποτέλεσμα το χέρι της να μελανιάσει σε μεγάλη έκταση.
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Το νέο υλικό έρχεται στο φως ενώ οι δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο της Καρνεάδου, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν και τις συνθήκες υπό τις οποίες υποβλήθηκε στη διαδικασία ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε ήδη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τον θάνατο του τραγουδιστή, προσκομίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τιμολόγια και φωτογραφίες των μηχανημάτων που είχαν δηλωθεί από την Ιωάννα Γάκα.
Κατά τη θέση του ΙΣΑ, οι δύο γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η Ιωάννα Γάκα είχε γνωστοποιήσει ως προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας εξοπλισμό που, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αφορούσε στην πραγματικότητα την πλασμαφαίρεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.
Ο ΙΣΑ είχε αναφέρει επίσης ότι κατά τους ελέγχους του 2024 και του 2025 δεν είχαν εντοπιστεί τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ έχει υποστηρίξει ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους.
Στο υλικό το οποίο δημοσιεύει το MEGA εμφανίζεται η Ιωάννα Γάκα να βιντεοσκοπεί μία ασθενή ενώ εκείνη βρίσκεται συνδεδεμένη στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και να της απευθύνεται λέγοντας: «Για πες κάτι να το έχουμε καταγεγραμμένο. Μπρος στα κάλλη, τι είναι ο πόνος;».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, η συγκεκριμένη γυναίκα είχε επισκεφθεί το ιατρείο λίγο καιρό πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και είχε υποβληθεί στην ίδια διαδικασία. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης παρουσιάστηκε πρόβλημα στη φλέβα της, με αποτέλεσμα το χέρι της να μελανιάσει σε μεγάλη έκταση.
Το νέο υλικό έρχεται στο φως ενώ οι δικαστικές Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι πλασμαφαιρέσεις στο ιατρείο της Καρνεάδου, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούνταν και τις συνθήκες υπό τις οποίες υποβλήθηκε στη διαδικασία ο Γιώργος Μαζωνάκης στις 9 Σεπτεμβρίου.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών κατέθεσε ήδη δήλωση προς υποστήριξη της κατηγορίας στην ανάκριση για τον θάνατο του τραγουδιστή, προσκομίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, τιμολόγια και φωτογραφίες των μηχανημάτων που είχαν δηλωθεί από την Ιωάννα Γάκα.
Κατά τη θέση του ΙΣΑ, οι δύο γιατροί κατείχαν και χρησιμοποιούσαν παράνομα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η Ιωάννα Γάκα είχε γνωστοποιήσει ως προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας εξοπλισμό που, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, αφορούσε στην πραγματικότητα την πλασμαφαίρεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης δικαστικής διερεύνησης.
Ο ΙΣΑ είχε αναφέρει επίσης ότι κατά τους ελέγχους του 2024 και του 2025 δεν είχαν εντοπιστεί τα δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, ενώ έχει υποστηρίξει ότι σε ιατρείο αυτού του τύπου δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση και χρήση τους.
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