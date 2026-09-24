Παράνομος μετανάστης αφήνει παιδάκι να το πάρει το κύμα για να επιβιβαστεί σε λέμβο στις ακτές της Γαλλίας, δείτε βίντεο

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο άνδρας να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί καθώς προσπαθεί να μπει στη μικρή βάρκα που ήταν γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη - Ρεκόρ αφίξεων στη Βρετανία