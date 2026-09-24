Παράνομος μετανάστης αφήνει παιδάκι να το πάρει το κύμα για να επιβιβαστεί σε λέμβο στις ακτές της Γαλλίας, δείτε βίντεο
Παράνομος μετανάστης αφήνει παιδάκι να το πάρει το κύμα για να επιβιβαστεί σε λέμβο στις ακτές της Γαλλίας, δείτε βίντεο
Στο βίντεο φαίνεται αρχικά ο άνδρας να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί καθώς προσπαθεί να μπει στη μικρή βάρκα που ήταν γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη - Ρεκόρ αφίξεων στη Βρετανία
Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει τη χαοτική στιγμή κατά την οποία ένας παράνομος μετανάστης αφήνει ένα μικρό παιδί μέσα στη θάλασσα, προκειμένου να καταφέρει να επιβιβαστεί σε φουσκωτή λέμβο με προορισμό τη Βρετανία.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Γαλλίας και καταγράφηκε από κάμερα τη Δευτέρα το απόγευμα, στην παραλία Μπερκ (Berck), περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Μπουλόν-σιρ-Μερ.
Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί, ηλικίας περίπου 3 έως 4 ετών, καθώς προσπαθεί να μπει στη μικρή βάρκα που ήταν γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη.
Δείτε βίντεο
Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να βρίσκεται μέσα σε νερό που φτάνει περίπου μέχρι το στήθος του, ενώ στην περιοχή επικρατούν έντονος κυματισμός και δύσκολες συνθήκες.
Κάποια στιγμή αφήνει το παιδί, το οποίο μένει για λίγα δευτερόλεπτα να επιπλέει στη θάλασσα, ανάσκελα, πριν επέμβουν διασώστες.
Μέλη της γαλλικής ναυαγοσωστικής οργάνωσης SNSM κολυμπούν προς το σημείο και απομακρύνουν το παιδί από το νερό. Στη συνέχεια το μεταφέρουν πίσω στην ακτή πάνω σε σανίδα διάσωσης, ενώ ο άνδρας συνεχίζει την προσπάθειά του να ανέβει στη λέμβο.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας είχε κάποια συγγενική σχέση με το παιδί. Το παιδί φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα και πορτοκαλί σωσίβιο.
Το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που οι βρετανικές αρχές ανακοίνωναν νέο υψηλό αριθμό αφίξεων μεταναστών μέσω της Μάγχης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας, 781 άνθρωποι έφτασαν στη χώρα μέσα σε μία ημέρα με μικρές λέμβους, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό για τη φετινή χρονιά, όταν στις 29 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 752 αφίξεις.
Συνολικά, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη Μάγχη προς τη Βρετανία μέσα στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, αυξάνοντας την πίεση στις βρετανικές αρχές για τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.
Το περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Γαλλίας και καταγράφηκε από κάμερα τη Δευτέρα το απόγευμα, στην παραλία Μπερκ (Berck), περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Μπουλόν-σιρ-Μερ.
Στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας να κρατά στην αγκαλιά του ένα μικρό παιδί, ηλικίας περίπου 3 έως 4 ετών, καθώς προσπαθεί να μπει στη μικρή βάρκα που ήταν γεμάτη με ανθρώπους οι οποίοι επιχειρούσαν να διασχίσουν τη Μάγχη.
Δείτε βίντεο
Οι εικόνες δείχνουν τον άνδρα να βρίσκεται μέσα σε νερό που φτάνει περίπου μέχρι το στήθος του, ενώ στην περιοχή επικρατούν έντονος κυματισμός και δύσκολες συνθήκες.
Το παιδί έπεσε στη θάλασσα μέσα στα κύματα
Κάποια στιγμή αφήνει το παιδί, το οποίο μένει για λίγα δευτερόλεπτα να επιπλέει στη θάλασσα, ανάσκελα, πριν επέμβουν διασώστες.
Μέλη της γαλλικής ναυαγοσωστικής οργάνωσης SNSM κολυμπούν προς το σημείο και απομακρύνουν το παιδί από το νερό. Στη συνέχεια το μεταφέρουν πίσω στην ακτή πάνω σε σανίδα διάσωσης, ενώ ο άνδρας συνεχίζει την προσπάθειά του να ανέβει στη λέμβο.
Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο άνδρας είχε κάποια συγγενική σχέση με το παιδί. Το παιδί φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα και πορτοκαλί σωσίβιο.
Το περιστατικό καταγράφηκε την ώρα που οι βρετανικές αρχές ανακοίνωναν νέο υψηλό αριθμό αφίξεων μεταναστών μέσω της Μάγχης.
Ρεκόρ αφίξεων στη Βρετανία μέσω Μάγχης
Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας, 781 άνθρωποι έφτασαν στη χώρα μέσα σε μία ημέρα με μικρές λέμβους, ξεπερνώντας το προηγούμενο υψηλό για τη φετινή χρονιά, όταν στις 29 Ιουλίου είχαν καταγραφεί 752 αφίξεις.
Συνολικά, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι πέρασαν τη Μάγχη προς τη Βρετανία μέσα στις πρώτες ημέρες της εβδομάδας, αυξάνοντας την πίεση στις βρετανικές αρχές για τη διαχείριση των παράτυπων μεταναστευτικών ροών.
Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Σαμπάνα Μαχμούντ είχε δηλώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα ότι τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των διακινητών και των παράνομων διελεύσεων άρχισαν να αποδίδουν.
Προβληματισμός για τα κυβερνητικά μέτρα
Οι νέες αφίξεις, ωστόσο, επανέφεραν στο επίκεντρο τη συζήτηση για τις επικίνδυνες διαδρομές στη Μάγχη, όπου μικρές και συχνά υπερφορτωμένες λέμβοι επιχειρούν καθημερινά να πραγματοποιήσουν το ταξίδι προς τις βρετανικές ακτές.
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