Ποιες ουσίες χορήγησαν στον Μαζωνάκη: Μιδαζολάμη και Anexate στο μικροσκόπιο, το μυστήριο με την προποφόλη πριν από την πλασμαφαίρεση

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Τι πρέπει να απαντήσουν οι τοξικολογικές

Οι Αρχές καλούνται πλέον να ξεκαθαρίσουν τέσσερα βασικά ζητήματα: ποια ουσία ή ουσίες χορηγήθηκαν στον Μαζωνάκη, ποιος τις χορήγησε, σε ποια δοσολογία και σε ποια χρονική σχέση με την πλασμαφαίρεση και την κατάρρευσή του.Μέχρι σήμερα έχει προκύψει από τις καταθέσεις ότι είχε προηγηθεί κάποιου είδους «μέθη». Το τηλεφώνημα στην αναισθησιολόγο, η φερόμενη αναφορά στη μιδαζολάμη, η χορήγηση Anexate και η ξεχωριστή μαρτυρία για την προποφόλη δημιουργούν πλέον δύο παράλληλες γραμμές έρευνας.Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι η μιδαζολάμη μπορεί να προκαλέσει αναπνευστική καταστολή, υπόταση, απόφραξη αεραγωγού ή άπνοια, γι' αυτό και οι επίσημες οδηγίες απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και άμεση δυνατότητα υποστήριξης της αναπνοής κατά τη χορήγησή της.Το ερώτημα που απομένει είναι εάν αυτό ήταν το μόνο κατασταλτικό που χορηγήθηκε ή εάν η αναφορά στην προποφόλη κρύβει ένα ακόμη κομμάτι όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου πριν από την κατάρρευση του τραγουδιστή.