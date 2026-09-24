Συγκίνηση στην κηδεία του πυροσβέστη στη Ρόδο που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές
Συγκίνηση στην κηδεία του πυροσβέστη στη Ρόδο που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει δύο αναρριχητές
Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον Πέτρο Διακάκη
Συντετριμμένοι συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο «αντίο» στον πυροσβέστη Πέτρο Διακάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση του καθήκοντος στη Ρόδο.
Στην κηδεία που τελέστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο χωριό Έμπωνας, βρέθηκαν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού. Τον 52χρονο θα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.
Ο 52χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.
Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.
Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.
Στην κηδεία που τελέστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο χωριό Έμπωνας, βρέθηκαν ανώτεροι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής και εκπρόσωποι φορέων, αρχών και εθελοντικών ομάδων του νησιού. Τον 52χρονο θα συνόδευσαν στην τελευταία του κατοικία, ως άγημα, συνάδελφοί του από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Απολλώνων Ρόδου, όπου υπηρετούσε.
Ο 52χρονος πυροσβέστης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια επιχείρησης παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε δύσβατο σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας της Ρόδου, το μεσημέρι της Τρίτης (22/9). Από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).
Eίχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή. Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης που εδρεύει στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να τους συνδράμει.
Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από σχετικά μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, σύμφωνα με το rodiaki.gr. Τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά το drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Για το περιστατικό υπήρξε άμεση κινητοποίηση, με στόχο την παροχή βοήθειας στον πυροσβέστη και την μεταφορά του από το δύσβατο σημείο.
Με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος η διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), με αντικείμενο την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτίων του περιστατικού που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του πυροσβέστη.
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