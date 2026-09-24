Μητσοτάκης σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Το κόστος δανεισμού της Ελλάδας είναι χαμηλότερο από 4 χώρες του G7

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την πορεία της ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές ευκαιρίες – Στο επίκεντρο η δημοσιονομική σταθερότητα, η ενέργεια, τα data centers και η τεχνητή νοημοσύνη