Έδωσα αρχικά άλλη κατάθεση γιατί η Γάκα μου ζήτησε να έχουμε κοινή γραμμή, γινόταν και άλλη πλασμαφαίρεση εκτός από του Μαζωνάκη, κατέθεσε η νοσηλεύτρια

Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης είπε στον ανακριτή - «Είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις» δήλωσε αμέσως μετά





Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της γιατρού. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες.



ταυτόχρονα διενεργούσε η κατηγορούμενη γιατρός σε άλλη ασθενή. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» φέρεται να υποστήριξε.



«Ξέρω ότι έγινε μέθη. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.



Η ίδια επιβεβαίωσε στην κατάθεση της, τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.









«Έκαναν κρυφά πλασμαφαίρεση ακόμα και τα Σαββατοκύριακα» Νωρίτερα, η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Κατερίνα Φραγκάκη, αποκάλυψε ότι από την έρευνα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών



Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για περίπου 42 λεπτά στη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ από τις καταγραφές του μηχανήματος εξετάζονται και άλλες χρήσεις του τις προηγούμενες ημέρες.



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Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα», ενώ πρόσθεσε ότι και στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».



Κατά την ίδια, η χρήση του εξοπλισμού τα Σαββατοκύριακα γινόταν χωρίς ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε επίσης ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί το 2025 και το 2026, ενώ υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο Ιατρικός Σύλλογος εντόπισε νέα στοιχεία.



Στο ανακριτικό γραφείο βρέθηκε για τρεις ώρες μια από τις νοσηλεύτριες του ιατρείου της οδού Καρνεάδου προκειμένου να καταθέσει ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη Στον ανακριτή η νοσηλεύτρια φέρεται να είπε ότι αρχικά είχε δώσει άλλη κατάθεση ως προς την άφιξη του τραγουδιστή έπειτα από παραίνεση της γιατρού. «Μας είπε η γιατρός να έχουμε κοινή γραμμή, αλλά δεν είχαμε καταλάβει τι έχει συμβεί. Μουστην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες.Όπως φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας, στο ιδιωτικό ιατρείο γινόταν σε διαφορετικά δωμάτια δύο πλασμαφαιρέσεις ταυτόχρονα. «Εγώ ήμουν σε διπλανό δωμάτιο και παρακολουθούσα την πλασμαφαίρεση που. Η γιατρός ήταν στο δωμάτιο με τον Μαζωνάκη» φέρεται να υποστήριξε.. Μου ζητήθηκε το αντίδοτο της μέθης… Εγώ έκανα το τηλέφωνο σε αναισθησιολόγο στη συνέχεια», φέρεται να κατέθεσε εξηγώντας ότι είχε υποχρέωση να καταθέσει συμπληρωματικά.Η ίδια επιβεβαίωσε στηντης, τον ισχυρισμό του 58χρονου γιατρού, ότι δηλαδή ο ίδιος κοιμόταν στον καναπέ του ιατρείου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού.Σε δηλώσεις της στις κάμερες, αμέσως μετά, υποστήριξε ότι κατέθεσε όλη την αλήθεια και εξέφρασε την ελπίδα να βοηθήσει στις έρευνες. «Είναι πολύ πιθανόν να έχουμε εξελίξεις» προσέθεσε.Νωρίτερα, ηπροέκυψαν στοιχεία που δείχνουν ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν και εκτός του δηλωμένου ωραρίου λειτουργίας του ιατρείου.Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το μηχάνημαφέρεται να χρησιμοποιήθηκε για περίπου 42 λεπτά στη διαδικασία που αφορούσε τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ από τις καταγραφές του μηχανήματος εξετάζονται και άλλες χρήσεις του τις προηγούμενες ημέρες.Η κυρία Φραγκάκη ανέφερε ότι από τα δεδομένα του μηχανήματος προκύπτει χρήση του σε μέρες και ώρες κατά τις οποίες, όπως είπε, το ιατρείο δήλωνε ότι δεν λειτουργούσε: «Στις 28 Αυγούστου χρησιμοποιήθηκε το βράδυ στις 23:33 σε ασθενή. Το ιατρείο έλεγε ότι λειτουργούσε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ».Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι στις 29 Αυγούστου, ημέρα Σάββατο, «ενώ δεν λειτουργούν το Σαββατοκύριακο, λειτούργησαν το μηχάνημα», ενώ πρόσθεσε ότι και στις 30 Αυγούστου ημέρα Κυριακή «χρησιμοποιήθηκε σε ασθενή, όπως φαίνεται από αυτά που κατέγραψε το μηχάνημα».Κατά την ίδια, η χρήση του εξοπλισμού τα Σαββατοκύριακα γινόταν χωρίς ενημέρωση ή έγκριση από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. «Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η νομική σύμβουλος του ΙΣΑ ανέφερε επίσης ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο είχαν πραγματοποιηθεί το 2025 και το 2026, ενώ υποστήριξε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή ο Ιατρικός Σύλλογος εντόπισε νέα στοιχεία.

«Το επόμενο πρωί του θανάτου του Μαζωνάκη ο ΙΣΑ βρήκε πολλά στοιχεία», είπε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι «οι δύο γιατροί προσπάθησαν να εξαπατήσουν τον ΙΣΑ».



Όπως αναφέρει, το ιατρείο είχε βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων. Η κυρία Φραγκάκη υποστήριξε ακόμη ότι η πλασμαφαίρεση γινόταν χωρίς την απαιτούμενη ενημέρωση ή έγκριση από τον ΙΣΑ. «Το έκαναν κρυφά, δεν έλαβαν έγκριση από τον ΙΣΑ, ήξεραν ότι το έκαναν παράνομα».