Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε άλμπουμ έκπληξη, τα υπονοούμενα για ερωτικό τρίγωνο στο βίντεοκλίπ του Patient Zero με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ
Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε άλμπουμ έκπληξη, τα υπονοούμενα για ερωτικό τρίγωνο στο βίντεοκλίπ του Patient Zero με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ
Όπως αποκάλυψε η τραγουδίστρια με ανάρτησή της στο Instagram, το «The Encore» με τέσσερα νέα κομμάτια θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
Λιγότερο από 24 ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου της τραγουδιού «Patient Zero», η Τέιλορ Σουίφτ προχώρησε στην αποκάλυψη μιας ακόμη έκπληξης για τους θαυμαστές της.
Σύμφωνα με το Pitchfork, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστή την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης του τελευταίου της άλμπουμ με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».
Η διευρυμένη εκδοχή περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, τα «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon», τα οποία γράφτηκαν στον απόηχο της ιστορικής επιτυχίας που σημείωσε το «The Life of a Showgirl» πριν από έναν χρόνο. Όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram, το «The Encore» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε την ανάρτηση
«Πριν από περίπου έναν χρόνο, κάνατε κάτι πραγματικά ασύλληπτο. Κάτι που με άφησε άναυδη…», έγραψε στην ανάρτηση η τραγουδίστρια.
«Χαρίσατε στο "The Life Of A Showgirl", τη καλύτερη πρώτη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ στην ιστορία. Ταξίδεψα στη Σουηδία για να το γιορτάσω με τον Max Martin και τον Shellback, τους δύο συνεργάτες μου σε αυτό το άλμπουμ. Στην πραγματικότητα θέλαμε απλώς να αναλογιστούμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε για τη στιγμή που ζούσαμε, αλλά εκεί υπήρχε ένα στούντιο και κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα όταν νιώθουμε έντονα συναισθήματα: γράψαμε κι άλλα τραγούδια», πρόσθεσε.
Και κατέληξε: «Ελπίζω να τα αγαπήσετε, γιατί γεννήθηκαν μέσα από καθαρή ευγνωμοσύνη για τον ενθουσιασμό και τον τρόπο που αγκαλιάσατε το άλμπουμ που φτιάξαμε».
Η σούπερ σταρ της ποπ, κυκλοφόρησε το «The Life of a Showgirl» τον περασμένο Οκτώβριο. Ο δίσκος ξεπέρασε τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε για μία δεκαετία το άλμπουμ «25» της Adele.
Τα υπονοούμενα για ερωτικό τρίγωνο με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ στο βιντεοκλίπ του «Patient Zero»
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου προβλήθηκε στην εκπομπή CBS Mornings απόσπασμα από το βιντεοκλίπ του «Patient Zero» του νέου της άλμπουμ, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα φανταστικό ερωτικό τρίγωνο με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ.
Στο teaser διάρκειας 13 δευτερολέπτων η Σουίφτ βουτά κάτω από το νερό φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και στη συνέχεια παρουσιάζεται να να παρατηρεί δύο αγάλματα δίπλα στα οποία στέκεται. Αμέσως μετά, εμφανίζονται στο πλάνο μαύρα τριαντάφυλλα, τα οποία αφήνουν δύο πρόσωπα σε έναν τάφο, με την τραγουδίστρια έπειτα να κλαίει.
Η Τζόνσον και ο Φάρελ κάνουν την εμφάνισή τους λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, με τους τρεις τους να κοιτάζονται με αυστηρό ύφος.
Δείτε το βίντεο
Σύμφωνα με το Pitchfork, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστή την κυκλοφορία της deluxe έκδοσης του τελευταίου της άλμπουμ με τίτλο «The Life Of A Showgirl: The Encore».
Η διευρυμένη εκδοχή περιλαμβάνει τέσσερα νέα τραγούδια, τα «Patient Zero», «Cleveland!», «Pink Clouding» και «Babylon», τα οποία γράφτηκαν στον απόηχο της ιστορικής επιτυχίας που σημείωσε το «The Life of a Showgirl» πριν από έναν χρόνο. Όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο Instagram, το «The Encore» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Πριν από περίπου έναν χρόνο, κάνατε κάτι πραγματικά ασύλληπτο. Κάτι που με άφησε άναυδη…», έγραψε στην ανάρτηση η τραγουδίστρια.
«Χαρίσατε στο "The Life Of A Showgirl", τη καλύτερη πρώτη εβδομάδα πωλήσεων για άλμπουμ στην ιστορία. Ταξίδεψα στη Σουηδία για να το γιορτάσω με τον Max Martin και τον Shellback, τους δύο συνεργάτες μου σε αυτό το άλμπουμ. Στην πραγματικότητα θέλαμε απλώς να αναλογιστούμε και να συνειδητοποιήσουμε πόσο ευγνώμονες είμαστε για τη στιγμή που ζούσαμε, αλλά εκεί υπήρχε ένα στούντιο και κάναμε αυτό που κάνουμε πάντα όταν νιώθουμε έντονα συναισθήματα: γράψαμε κι άλλα τραγούδια», πρόσθεσε.
Και κατέληξε: «Ελπίζω να τα αγαπήσετε, γιατί γεννήθηκαν μέσα από καθαρή ευγνωμοσύνη για τον ενθουσιασμό και τον τρόπο που αγκαλιάσατε το άλμπουμ που φτιάξαμε».
Η σούπερ σταρ της ποπ, κυκλοφόρησε το «The Life of a Showgirl» τον περασμένο Οκτώβριο. Ο δίσκος ξεπέρασε τις 4 εκατομμύρια πωλήσεις μόλις την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε για μία δεκαετία το άλμπουμ «25» της Adele.
Τα υπονοούμενα για ερωτικό τρίγωνο με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ στο βιντεοκλίπ του «Patient Zero»
Την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου προβλήθηκε στην εκπομπή CBS Mornings απόσπασμα από το βιντεοκλίπ του «Patient Zero» του νέου της άλμπουμ, το οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι βρίσκεται μπλεγμένη σε ένα φανταστικό ερωτικό τρίγωνο με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ.
Στο teaser διάρκειας 13 δευτερολέπτων η Σουίφτ βουτά κάτω από το νερό φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και στη συνέχεια παρουσιάζεται να να παρατηρεί δύο αγάλματα δίπλα στα οποία στέκεται. Αμέσως μετά, εμφανίζονται στο πλάνο μαύρα τριαντάφυλλα, τα οποία αφήνουν δύο πρόσωπα σε έναν τάφο, με την τραγουδίστρια έπειτα να κλαίει.
Η Τζόνσον και ο Φάρελ κάνουν την εμφάνισή τους λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, με τους τρεις τους να κοιτάζονται με αυστηρό ύφος.
Δείτε το βίντεο
Η δραματική μουσική και οι πρώτες σκηνές του βιντεοκλίπ που δημοσιεύτηκαν έδωσαν την εντύπωση στους θαυμαστές της, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την επιστροφή της Σουίφτ, πως θα τραγουδήσει για ακόμη μία φορά για έναν άνδρα που της φέρθηκε άσχημα.
Το πλήρες βίντεο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards (VMAs) την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου η ίδια πρόκειται να παραλάβει το Βραβείο «Artist Director Honors» στην πρώτη του απονομή.
Η φετινή χρονιά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την καλλιτέχνιδα, καθώς πέρα από τα παραπάνω, εισήχθη τόσο στο Songwriters Hall of Fame όσο και στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενώ παρουσίασε το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για την ταινία «Toy Story 5».
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