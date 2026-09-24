Η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε άλμπουμ έκπληξη, τα υπονοούμενα για ερωτικό τρίγωνο στο βίντεοκλίπ του Patient Zero με την Ντακότα Τζόνσον και τον Κόλιν Φάρελ

πρόκειται να παραλάβει το Βραβείο «Artist Director Honors» στην πρώτη του απονομή.

Η δραματική μουσική και οι πρώτες σκηνές του βιντεοκλίπ που δημοσιεύτηκαν έδωσαν την εντύπωση στους θαυμαστές της, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν με την επιστροφή της Σουίφτ, πως θα τραγουδήσει για ακόμη μία φορά για έναν άνδρα που της φέρθηκε άσχημα.Το πλήρες βίντεο αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα MTV Video Music Awards (VMAs) την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, όπου η ίδιαΗ φετινή χρονιά έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντική για την καλλιτέχνιδα, καθώς πέρα από τα παραπάνω, εισήχθη τόσο στο Songwriters Hall of Fame όσο και στο Εθνικό Αρχείο Ηχογραφήσεων της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενώ παρουσίασε το πρωτότυπο τραγούδι «I Knew It, I Knew You» για την ταινία «Toy Story 5».