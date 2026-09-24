Η αρχηγός της Ατλέτικο άνοιξε σελίδα στο Onlyfans: «Το έκανα για να φέρω πιο κοντά μου τους οπαδούς του γυναικείου ποδοσφαίρου»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lola Gallardo (@lola_gallardo1)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lola Gallardo (@lola_gallardo1)

«Το γυναικείο ποδόσφαιρο κερδίζει τεράστια δημοτικότητα και είναι μια απίστευτα συναρπαστική στιγμή για να είσαι μέρος του.Υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να γίνουν για να φέρουμε τους οπαδούς πιο κοντά στις παίκτριες και τις ιστορίες πίσω από το άθλημα.Γι' αυτό είμαι τόσο ενθουσιασμένη που συμμετέχω στο OnlyFans. Η πλατφόρμα μου προσφέρει έναν ακόμη χώρο όπου οι οπαδοί μπορούν να παρακολουθήσουν το ταξίδι μου καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, να με γνωρίσουν εκτός γηπέδου και να συνδεθούν με τον ευρύτερο κόσμο του γυναικείου ποδοσφαίρου.Θα προσφέρω μια ματιά στη ζωή μου ως παίκτρια, με το βλέμμα μου στραμμένο στο Champions League 2027/28 και να γιορτάσω την κοινότητα που περιβάλλει το ποδόσφαιρο», δήλωσε η σταρ ανακοινώνοντας τη συμφωνία με την πλατφόρμα.