Κέλι Όσμπορν μετά τα σχόλια για την αδυνατισμένη της εικόνα: Πρέπει να είσαι ψυχικά ασταθής για να λες αυτά που λένε για μένα
Κέλι Όσμπορν μετά τα σχόλια για την αδυνατισμένη της εικόνα: Πρέπει να είσαι ψυχικά ασταθής για να λες αυτά που λένε για μένα
Τους λυπάμαι, πρόσθεσε η κόρη του Όζι Όσμπορν για τους επικριτές της
Στα επικριτικά σχόλια που δέχτηκε το προηγούμενο διάστημα για την αδυνατισμένη της εικόνα απάντησε η Κέλι Όσμπορν, σημειώνοντας πως πρέπει να είναι ψυχικά ασταθής κανείς για να μιλάει για εκείνη με αυτόν τον τρόπο.
Σε δηλώσεις που έκανε η ίδια στο Us Weekly κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο, ανέφερε πως ο τρόπος με τον οποίο τη σχολίαζαν μετά την εμφάνισή της στα Brit Awards τον Φεβρουάριο ήταν πολύ σκληρός: «Θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια σκληρότητα. Και δεν νομίζω ότι κανείς αξίζει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.
Αν και, όπως λέει, προσπαθεί να αγνοεί τα κακόβουλα σχόλια, η 41χρονη δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη στάση του κόσμου απέναντί της, σημειώνοντας: «Πρέπει να είσαι ψυχικά ασταθής για να λες αυτά που λένε για μένα. Τους λυπάμαι».
Η Όσμπορν πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, καθώς πενθεί την απώλεια του πατέρα της, του θρυλικού Όζι Όσμπορν, που έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 76 ετών, ενώ πρόσφατα χώρισε και από τον σύντροφό της Σιντ Γουίλσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο.
Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τόνισε ότι αντλεί δύναμη από το περιβάλλον της: «Έχω ένα απίστευτο σύστημα υποστήριξης, οικογένεια, φίλους, γιατρούς και τον γιο μου». Όπως πρόσθεσε, οι δυσάρεστες εμπειρίες της έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τους άλλους: «Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει ο άλλος. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα».
Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν κατά την αναφορά της στο πένθος της, αποκαλύπτοντας ότι την έφερε πιο κοντά στην οικογένειά της, και ειδικά στη μητέρα της, Σάρον Όσμπορν: «Μου έμαθε ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε», είπε.
Η εμφάνιση της Κέλι Όσμπορν που προκάλεσε αντιδράσεις για την αδυνατισμένη της εικόνα
Φωτογραφίες άρθρου: Shutterstock / AP
Σε δηλώσεις που έκανε η ίδια στο Us Weekly κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λονδίνο, ανέφερε πως ο τρόπος με τον οποίο τη σχολίαζαν μετά την εμφάνισή της στα Brit Awards τον Φεβρουάριο ήταν πολύ σκληρός: «Θα είμαι ειλικρινής, δεν έχω ξαναζήσει τέτοια σκληρότητα. Και δεν νομίζω ότι κανείς αξίζει κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.
Αν και, όπως λέει, προσπαθεί να αγνοεί τα κακόβουλα σχόλια, η 41χρονη δεν έκρυψε την απογοήτευσή της για τη στάση του κόσμου απέναντί της, σημειώνοντας: «Πρέπει να είσαι ψυχικά ασταθής για να λες αυτά που λένε για μένα. Τους λυπάμαι».
Kelly Osbourne is hitting back at the cruel body-shaming she has been subjected to online in recent months. https://t.co/vdxLT077Hc— Us Weekly (@usweekly) June 19, 2026
Η Όσμπορν πέρασε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, καθώς πενθεί την απώλεια του πατέρα της, του θρυλικού Όζι Όσμπορν, που έφυγε από τη ζωή το 2025 σε ηλικία 76 ετών, ενώ πρόσφατα χώρισε και από τον σύντροφό της Σιντ Γουίλσον, με τον οποίο έχει αποκτήσει έναν γιο.
Παρά τις δυσκολίες, η ίδια τόνισε ότι αντλεί δύναμη από το περιβάλλον της: «Έχω ένα απίστευτο σύστημα υποστήριξης, οικογένεια, φίλους, γιατρούς και τον γιο μου». Όπως πρόσθεσε, οι δυσάρεστες εμπειρίες της έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τους άλλους: «Ποτέ δεν ξέρεις τι περνάει ο άλλος. Ένα χαμόγελο μπορεί να αλλάξει τα πάντα».
Ιδιαίτερα συγκινημένη ήταν κατά την αναφορά της στο πένθος της, αποκαλύπτοντας ότι την έφερε πιο κοντά στην οικογένειά της, και ειδικά στη μητέρα της, Σάρον Όσμπορν: «Μου έμαθε ότι ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε», είπε.
Η εμφάνιση της Κέλι Όσμπορν που προκάλεσε αντιδράσεις για την αδυνατισμένη της εικόνα
Φωτογραφίες άρθρου: Shutterstock / AP
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