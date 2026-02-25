Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Γράφουν στην Κέλι Όσμπορν ότι είναι πολύ αδύνατη και εύθραυστη: Κανείς δεν αξίζει τέτοια κακοποίηση, απαντάει
Η κόρη του Όζι Όσμπορν κατήγγειλε δημόσια τα υβριστικά σχόλια που δέχτηκε για το σώμα της, μετά την πρόσφατη εμφάνισή της στο Λονδίνο
Δημόσια τοποθετήθηκε η Κέλι Όσμπορν μετά τα σχόλια που έλαβε για το σώμα της, σύμφωνα με τα οποία έχει αδυνατίσει πολύ, επισημαίνοντας ότι εκλαμβάνει την εν λόγω κριτική ως μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς.
Η κόρη του Όζι Όσμπορν τοποθετήθηκε τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου μέσω Instagram, μετά από σειρά αρνητικών σχολίων που δέχτηκε για την εξωτερική της εμφάνιση. Η 41χρονη τηλεοπτική προσωπικότητα ανάρτησε στιγμιότυπο σχολίου που τη χαρακτήριζε «πολύ αδύνατη και εύθραυστη». Συγκεκριμένα της έγραψαν: «Μοιάζει με νεκρό σώμα. Είναι υπερβολικά αδύνατη και εύθραυστη. Μοιάζει σαν να πρόκειται να δει τον πατέρα της σύντομα». Από τη μεριά της η Όσμπορν απάντησε: «Ειλικρινά δεν μπορώ να πιστέψω πόσο αποκρουστικοί είναι κάποιοι άνθρωποι! Κανείς δεν αξίζει τέτοιου είδους κακοποίηση!».
Σε επόμενα Instagram Stories φάνηκε να απαντά εκ νέου στην κριτική, σημειώνοντας: «Και αυτό θα περάσει, αλλά, Θεέ μου…». Η πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, όπου φόρεσε ένα μακρύ φόρεμα με ζιβάγκο.
Η ίδια είχε δεχτεί αντίστοιχα σχόλια και μετά τον θάνατο του πατέρα της. Στις 10 Δεκεμβρίου, με ανάρτησή της στο Instagram, αναφέρθηκε στα «αποκρουστικά, φρικτά, κακόβουλα και αγενή σχόλια» που λαμβάνει στο διαδίκτυο. «Είμαι εδώ για να πω: “Τι περιμένετε από εμένα; Πώς περιμένετε να δείχνω αυτή τη στιγμή;” Το γεγονός ότι σηκώνομαι από το κρεβάτι, αντιμετωπίζω τη ζωή μου και προσπαθώ να σταθώ όρθια, θα έπρεπε να αναγνωρίζεται», δήλωσε τότε.
Η Όσμπορν τόνισε ότι όσοι γράφουν «άρρωστα σχόλια» θα πρέπει «να κοιταχτούν σοβαρά στον καθρέφτη», προσθέτοντας: «Αυτά που λέτε για εμένα είναι ο τρόπος που νιώθετε για τον εαυτό σας. Για παράδειγμα, λέτε ότι δείχνω άρρωστη. Ναι, είμαι άρρωστη αυτή τη στιγμή. Η ζωή μου έχει ανατραπεί πλήρως. Δεν καταλαβαίνω πώς περιμένετε να επανέλθω και να δείχνω σαν να είναι όλα καλά, όταν δεν είναι».
Φωτογραφία άρθρου: AP
