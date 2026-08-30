Συντετριμμένη η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον στην ταφή της, την αποχαιρέτησαν με ιδιωτική τελετή στο Νάσβιλ
Συντετριμμένη η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον στην ταφή της, την αποχαιρέτησαν με ιδιωτική τελετή στο Νάσβιλ
Η τραγουδίστρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών την Τρίτη 25 Αυγούστου
Συντετριμμένη ήταν η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον κατά την ταφή της, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου το πρωί, στο Woodlawn Memorial Park and Mausoleum στο Νάσβιλ, όπου βρίσκονται τα λείψανα του συζύγου της, Καρλ Ντιν.
Τα αγαπημένα πρόσωπα της σταρ της κάντρι μουσικής, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποίησαν μία μικρή και ιδιωτική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν φορώντας ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους, ενώ ορισμένοι από τους άνδρες έφτασαν φορώντας καουμπόικα καπέλα και μπότες, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι κοντινοί άνθρωποι της Πάρτον εθεάθησαν να αγκαλιάζονται έξω από το κτίριο, καθώς συναντιούνταν πριν μπουν στο μαυσωλείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η ταφή της Πάρτον πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, ωστόσο η ανιψιά της Λέινι Μέι Πάρτον, η οποία φώναζε την τραγουδίστρια «γιαγιά» της, επιβεβαίωσε αργότερα το γεγονός με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.
«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη ανάρτηση για μένα. Ήθελα να περιμένω μέχρι να ταφεί η γιαγιά μου χθες, προτού προσπαθήσω να βάλω όλα αυτά σε λόγια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Από τότε που ήμουν μικρή, η γιαγιά μου είχε πάντα έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι ήμουν αρκετή. Ποτέ δεν έκανε τα όνειρά μου να φαίνονται υπερβολικά μεγάλα ούτε με έκανε να νιώσω ότι δεν μπορούσα να καταφέρω κάτι. Πίστευε σε μένα πριν καν μάθω εγώ να πιστεύω στον εαυτό μου».
Δείτε την ανάρτηση
Στη συνέχεια, η Λέινι Μέι Πάρτον αποκάλυψε την αγαπημένη της ανάμνηση από τη θεία της: «Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να θυμηθούν τουλάχιστον μία άσχημη ανάμνηση με κάποιον από την οικογένειά τους. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία με εκείνη. Επειδή δεν μπορούσε να αποκτήσει δικά της παιδιά, πάντα μας έκανε να νιώθουμε ότι ήμασταν δικά της. Μας αγαπούσε έτσι και θα της είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Μία ανάμνηση που θα κρατώ πάντα μέσα μου είναι όταν μου ζήτησε να τραγουδήσω μαζί της στο άλμπουμ της «Smoky Mountain DNA». Ήμουν πρωτοετής στο λύκειο και ήμουν ΤΟΣΟ αγχωμένη. Εκείνη, όμως, είχε έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι τίποτα κακό δεν μπορούσε να συμβεί. Με έκανε να νιώθω ασφαλής, να έχω αυτοπεποίθηση και ότι ανήκα πραγματικά εκεί, δίπλα της. Καθώς μεγάλωνα, συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Όταν της είπα ότι ήθελα να σπουδάσω σε σχολή αισθητικής, δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί δεν επέλεγα το πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να με φανταστεί να κάνω οτιδήποτε άλλο. Με στήριξε οικονομικά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και με βοήθησε να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία. Δεν μου είπε απλώς να κυνηγήσω τα όνειρά μου, αλλά με βοήθησε να τα πραγματοποιήσω».
Κλείνοντας, εξήγησε πως ακόμα της φαίνεται απίστευτο πως η τραγουδίστρια έχει φύγει από τη ζωή και μίλησε για όλα όσα θα της λείψουν από εκείνη: «Είμαι τόσο ευγνώμων που είπα «ναι» στις ευκαιρίες και στις αναμνήσεις που είχα την τύχη να μοιραστώ μαζί της ως θεία Ντόλι, μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι συμμετείχα σε μια ταινία μαζί της. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχω πλέον αυτές τις στιγμές να θυμάμαι. Έχω πράγματα που μπορώ να βλέπω, να ακούω και να κρατώ όταν μου λείπει. Ακόμα δεν μου φαίνεται αληθινό ότι έφυγε. Θα μου λείψει η φωνή της, το γέλιο της, οι αγκαλιές της και απλώς το να ξέρω ότι ήταν εκεί. Θα μου λείψουν ακόμη και εκείνα τα τηλεφωνήματα στις 4 τα ξημερώματα και θα έδινα τα πάντα για να δω ξανά το όνομά της να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου μου. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου, έστειλαν μηνύματα, λουλούδια στο σπίτι μου ή έκαναν οποιαδήποτε μικρή κίνηση για να μου δείξουν την αγάπη τους. Έχω προσέξει κάθε μία από αυτές και σημαίνουν για μένα περισσότερα απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε. Νιώθω απίστευτα τυχερή που είχα την ευκαιρία να την αποκαλώ γιαγιά μου. Σε ευχαριστώ που πίστευες πάντα σε μένα, που με αγαπούσες και που με έκανες να νιώθω ότι μπορούσα να καταφέρω τα πάντα. Σ’ αγαπώ, γιαγιά. Για πάντα».
Τα αγαπημένα πρόσωπα της σταρ της κάντρι μουσικής, που άφησε την τελευταία της πνοή μετά από μία σύντομη μάχη με τον καρκίνο, πραγματοποίησαν μία μικρή και ιδιωτική τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν φορώντας ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους, ενώ ορισμένοι από τους άνδρες έφτασαν φορώντας καουμπόικα καπέλα και μπότες, σύμφωνα με την Daily Mail.
Οι κοντινοί άνθρωποι της Πάρτον εθεάθησαν να αγκαλιάζονται έξω από το κτίριο, καθώς συναντιούνταν πριν μπουν στο μαυσωλείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.
Dolly Parton's devastated loved ones gather at Nashville burial site before Queen of Country is laid to rest in heels beside longtime husband Carl Dean https://t.co/WcDsR2axwo— Daily Mail (@DailyMail) August 29, 2026
Αρχικά δεν ήταν σαφές αν η ταφή της Πάρτον πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής, ωστόσο η ανιψιά της Λέινι Μέι Πάρτον, η οποία φώναζε την τραγουδίστρια «γιαγιά» της, επιβεβαίωσε αργότερα το γεγονός με μία μακροσκελή ανάρτηση στο Instagram.
«Αυτή είναι μια πραγματικά δύσκολη ανάρτηση για μένα. Ήθελα να περιμένω μέχρι να ταφεί η γιαγιά μου χθες, προτού προσπαθήσω να βάλω όλα αυτά σε λόγια», έγραψε αρχικά και πρόσθεσε: «Από τότε που ήμουν μικρή, η γιαγιά μου είχε πάντα έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι ήμουν αρκετή. Ποτέ δεν έκανε τα όνειρά μου να φαίνονται υπερβολικά μεγάλα ούτε με έκανε να νιώσω ότι δεν μπορούσα να καταφέρω κάτι. Πίστευε σε μένα πριν καν μάθω εγώ να πιστεύω στον εαυτό μου».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στη συνέχεια, η Λέινι Μέι Πάρτον αποκάλυψε την αγαπημένη της ανάμνηση από τη θεία της: «Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να θυμηθούν τουλάχιστον μία άσχημη ανάμνηση με κάποιον από την οικογένειά τους. Ειλικρινά, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε μία με εκείνη. Επειδή δεν μπορούσε να αποκτήσει δικά της παιδιά, πάντα μας έκανε να νιώθουμε ότι ήμασταν δικά της. Μας αγαπούσε έτσι και θα της είμαι για πάντα ευγνώμων γι’ αυτό. Μία ανάμνηση που θα κρατώ πάντα μέσα μου είναι όταν μου ζήτησε να τραγουδήσω μαζί της στο άλμπουμ της «Smoky Mountain DNA». Ήμουν πρωτοετής στο λύκειο και ήμουν ΤΟΣΟ αγχωμένη. Εκείνη, όμως, είχε έναν τρόπο να με κάνει να νιώθω ότι τίποτα κακό δεν μπορούσε να συμβεί. Με έκανε να νιώθω ασφαλής, να έχω αυτοπεποίθηση και ότι ανήκα πραγματικά εκεί, δίπλα της. Καθώς μεγάλωνα, συνέχισε να πιστεύει σε μένα. Όταν της είπα ότι ήθελα να σπουδάσω σε σχολή αισθητικής, δεν αναρωτήθηκε ποτέ γιατί δεν επέλεγα το πανεπιστήμιο. Μου είπε ότι δεν μπορούσε να με φανταστεί να κάνω οτιδήποτε άλλο. Με στήριξε οικονομικά καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών μου και με βοήθησε να ξεκινήσω την επαγγελματική μου πορεία. Δεν μου είπε απλώς να κυνηγήσω τα όνειρά μου, αλλά με βοήθησε να τα πραγματοποιήσω».
Κλείνοντας, εξήγησε πως ακόμα της φαίνεται απίστευτο πως η τραγουδίστρια έχει φύγει από τη ζωή και μίλησε για όλα όσα θα της λείψουν από εκείνη: «Είμαι τόσο ευγνώμων που είπα «ναι» στις ευκαιρίες και στις αναμνήσεις που είχα την τύχη να μοιραστώ μαζί της ως θεία Ντόλι, μεταξύ άλλων και το γεγονός ότι συμμετείχα σε μια ταινία μαζί της. Χαίρομαι τόσο πολύ που έχω πλέον αυτές τις στιγμές να θυμάμαι. Έχω πράγματα που μπορώ να βλέπω, να ακούω και να κρατώ όταν μου λείπει. Ακόμα δεν μου φαίνεται αληθινό ότι έφυγε. Θα μου λείψει η φωνή της, το γέλιο της, οι αγκαλιές της και απλώς το να ξέρω ότι ήταν εκεί. Θα μου λείψουν ακόμη και εκείνα τα τηλεφωνήματα στις 4 τα ξημερώματα και θα έδινα τα πάντα για να δω ξανά το όνομά της να εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου μου. Ευχαριστώ όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί μου, έστειλαν μηνύματα, λουλούδια στο σπίτι μου ή έκαναν οποιαδήποτε μικρή κίνηση για να μου δείξουν την αγάπη τους. Έχω προσέξει κάθε μία από αυτές και σημαίνουν για μένα περισσότερα απ’ όσο μπορείτε να φανταστείτε. Νιώθω απίστευτα τυχερή που είχα την ευκαιρία να την αποκαλώ γιαγιά μου. Σε ευχαριστώ που πίστευες πάντα σε μένα, που με αγαπούσες και που με έκανες να νιώθω ότι μπορούσα να καταφέρω τα πάντα. Σ’ αγαπώ, γιαγιά. Για πάντα».
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