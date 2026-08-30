Συντετριμμένη η οικογένεια της Ντόλι Πάρτον στην ταφή της, την αποχαιρέτησαν με ιδιωτική τελετή στο Νάσβιλ

όπου βρίσκονται τα λείψανα του συζύγου της, Καρλ Ντιν

ρούχα σε διάφορα χρώματα, αντί για το παραδοσιακό μαύρο του πένθους, ενώ ορισμένοι από τους άνδρες έφτασαν φορώντας καουμπόικα καπέλα και μπότες, σύμφωνα με την Daily Mail.



Οι κοντινοί άνθρωποι της Πάρτον εθεάθησαν να αγκαλιάζονται έξω από το κτίριο, καθώς συναντιούνταν πριν μπουν στο μαυσωλείο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lainey Mae Parton (@thelaineyparton)

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