Η ανιψιά της Ντόλι Πάρτον τραγούδησε στη μνήμη της: Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι, δείτε βίντεο
Η ανιψιά της Ντόλι Πάρτον τραγούδησε στη μνήμη της: Θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι, δείτε βίντεο
Η ανιψιά της εμβληματικής τραγουδίστριας τίμησε τη μνήμη της λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της
Η ανιψιά της Ντόλι Πάρτον τίμησε τη μνήμη της με ένα τραγούδι, λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της, αναφέροντας από τη σκηνή «θα είμαστε όλοι καλά, το υπόσχομαι».
Η εμβληματική τραγουδίστρια τιμήθηκε από τους δικούς της ανθρώπους λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, το Grand Ole Opry, ο ιστορικός θεσμός της κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ αφιέρωσε την εμφάνισή του στην Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσε η ομάδα της στο People.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο αφιέρωμα ήταν η ανιψιά της, Τζέιντα Σταρ. Η ίδια άνοιξε το live ερμηνεύοντας το «The Orchard», τραγούδι που είχε παρουσιάσει μαζί με την Ντόλι Πάρτον στο άλμπουμ «Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024.
Κατά την ερμηνεία της, η Σταρ τραγούδησε για την οικογενειακή κληρονομιά και τη μνήμη των προηγούμενων γενεών, ενώ το κομμάτι αναφέρεται στην απώλεια των «παλαιότερων φύλλων» και στη συνέχιση της ζωής μέσα από τα νέα «δέντρα» του οικογενειακού δέντρου. Μετά το τέλος της εμφάνισης, το κοινό χειροκρότησε τη Σταρ, η οποία είπε: «Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ, ξαδέρφια. Θα είμαστε όλοι καλά. Το υπόσχομαι».
Δείτε το βίντεο
Στο αφιέρωμα συμμετείχαν επίσης οι Κάρλι Πιρς, Κάθι Μάτεα, Κετς Σέκορ, Μόλι Τάτλ, Τσάνινγκ Γουίλσον και Μπελ Φραντζ, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο Grand Ole Opry στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βραδιάς. Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «9 to 5», το οποίο ερμήνευσαν οι μουσικοί, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα και ο Τζέλι Ρολ.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Τζέιντα Σταρ είχε ανακοινώσει μέσω Facebook ότι θα ερμήνευε το «The Orchard» στο αφιέρωμα του Grand Ole Opry. «Μου ζητήθηκε να τραγουδήσω το τραγούδι μου “The Orchard” απόψε, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Grand Ole Opry στην απίστευτη θεία μου, Ντόλι Πάρτον», έγραψε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Περιπλανιέμαι μέσα σε μια ομίχλη θλίψης, όπως όλοι εσείς.
Η Τζέιντα Σταρ είναι κόρη της αδερφής της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα. Η Πάρτον είχε συνολικά 11 αδέρφια. Ακολουθώντας τα μουσικά βήματα της θείας της, η Τζέιντα Σταρ κυκλοφόρησε το 2018 το πρώτο της άλμπουμ, «Long Way Home», σε συνεργασία με τον φίλο της, Μπάρι Τζέι.
Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της τραγουδίστριας την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Τζέιντα Σταρ είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram ότι θα απομακρυνόταν προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θέλω να ξέρετε ότι όλοι προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια και πενθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που πενθείτε μαζί μας. Θα απέχω από το διαδίκτυο για περίπου μία εβδομάδα, αλλά να ξέρετε ότι διαβάζω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ. Εγώ και η οικογένειά μου θα χρειαστούμε χρόνο, αλλά είμαστε εδώ μαζί σας» σημείωσε.
Η εμβληματική τραγουδίστρια τιμήθηκε από τους δικούς της ανθρώπους λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, το Grand Ole Opry, ο ιστορικός θεσμός της κάντρι μουσικής στο Νάσβιλ αφιέρωσε την εμφάνισή του στην Πάρτον, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσε η ομάδα της στο People.
Μεταξύ των καλλιτεχνών που συμμετείχαν στο αφιέρωμα ήταν η ανιψιά της, Τζέιντα Σταρ. Η ίδια άνοιξε το live ερμηνεύοντας το «The Orchard», τραγούδι που είχε παρουσιάσει μαζί με την Ντόλι Πάρτον στο άλμπουμ «Smoky Mountain DNA: Family, Faith and Fables», το οποίο κυκλοφόρησε το 2024.
Κατά την ερμηνεία της, η Σταρ τραγούδησε για την οικογενειακή κληρονομιά και τη μνήμη των προηγούμενων γενεών, ενώ το κομμάτι αναφέρεται στην απώλεια των «παλαιότερων φύλλων» και στη συνέχιση της ζωής μέσα από τα νέα «δέντρα» του οικογενειακού δέντρου. Μετά το τέλος της εμφάνισης, το κοινό χειροκρότησε τη Σταρ, η οποία είπε: «Σας ευχαριστώ. Σας αγαπώ, ξαδέρφια. Θα είμαστε όλοι καλά. Το υπόσχομαι».
Δείτε το βίντεο
Στο αφιέρωμα συμμετείχαν επίσης οι Κάρλι Πιρς, Κάθι Μάτεα, Κετς Σέκορ, Μόλι Τάτλ, Τσάνινγκ Γουίλσον και Μπελ Φραντζ, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της εμφάνιση στο Grand Ole Opry στο πλαίσιο της συγκεκριμένης βραδιάς. Το τελευταίο τραγούδι ήταν το «9 to 5», το οποίο ερμήνευσαν οι μουσικοί, ενώ στη σκηνή εμφανίστηκε απροειδοποίητα και ο Τζέλι Ρολ.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, η Τζέιντα Σταρ είχε ανακοινώσει μέσω Facebook ότι θα ερμήνευε το «The Orchard» στο αφιέρωμα του Grand Ole Opry. «Μου ζητήθηκε να τραγουδήσω το τραγούδι μου “The Orchard” απόψε, στο πλαίσιο του αφιερώματος του Grand Ole Opry στην απίστευτη θεία μου, Ντόλι Πάρτον», έγραψε και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Περιπλανιέμαι μέσα σε μια ομίχλη θλίψης, όπως όλοι εσείς.
Η Τζέιντα Σταρ είναι κόρη της αδερφής της Ντόλι Πάρτον, Φρίντα. Η Πάρτον είχε συνολικά 11 αδέρφια. Ακολουθώντας τα μουσικά βήματα της θείας της, η Τζέιντα Σταρ κυκλοφόρησε το 2018 το πρώτο της άλμπουμ, «Long Way Home», σε συνεργασία με τον φίλο της, Μπάρι Τζέι.
Μετά την ανακοίνωση του θανάτου της τραγουδίστριας την Τρίτη 25 Αυγούστου, η Τζέιντα Σταρ είχε αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram ότι θα απομακρυνόταν προσωρινά από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Θέλω να ξέρετε ότι όλοι προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την απώλεια και πενθούμε μαζί σας. Σας ευχαριστώ που πενθείτε μαζί μας. Θα απέχω από το διαδίκτυο για περίπου μία εβδομάδα, αλλά να ξέρετε ότι διαβάζω τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ. Εγώ και η οικογένειά μου θα χρειαστούμε χρόνο, αλλά είμαστε εδώ μαζί σας» σημείωσε.
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