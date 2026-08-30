Πέθανε η μητέρα του Lil Nas X: Αυτό θα πονέσει, έγραψε ο ράπερ
Πέθανε η μητέρα του Lil Nas X: Αυτό θα πονέσει, έγραψε ο ράπερ
Ο 27χρονος ράπερ ανακοίνωσε τον θάνατο της Ταμέκα Χιλ με μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram
Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα του Lil Nas X, Ταμέκα Χιλ, όπως ανακοίνωσε ο ράπερ σε ανάρτησή του στο Instagram.
Ο 27χρονος ράπερ, το Σάββατο 29 Αυγούστου, δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αναπαύσου εν ειρήνη. Η καλύτερη που υπήρξε ποτέ. Σε αγαπάω για πάντα μαμά. Αυτό θα πονέσει».
Στο πρώτο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τη μητέρα του ο Lil Nas X, η Χιλ κοίταζε την κάμερα, ενώ στο δεύτερο πόζαρε μαζί με τον γιο της σε εκδήλωση. Η τρίτη φωτογραφία είχε τραβηχτεί στο παρελθόν, όταν εκείνος ήταν ακόμη παιδί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Τα αίτια του θανάτου της Χιλ δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
Ο Lil Nas X, σε συνέντευξή του στο Variety το 2020, είχε μιλήσει για τη σχέση τους, εξηγώντας πως είχε περάσει δυσκολίες λόγω της εξάρτησης της μητέρας του: «Είναι εξαρτημένη, οπότε δεν έχουμε την πιο στενή σχέση. Ακόμη και όταν προσπάθησα να τη βοηθήσω να γίνει καλύτερα, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει ακόμα αγάπη», είχε δηλώσει.
Ο 27χρονος ράπερ, το Σάββατο 29 Αυγούστου, δημοσίευσε κοινές τους φωτογραφίες, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Αναπαύσου εν ειρήνη. Η καλύτερη που υπήρξε ποτέ. Σε αγαπάω για πάντα μαμά. Αυτό θα πονέσει».
Στο πρώτο στιγμιότυπο που μοιράστηκε με τη μητέρα του ο Lil Nas X, η Χιλ κοίταζε την κάμερα, ενώ στο δεύτερο πόζαρε μαζί με τον γιο της σε εκδήλωση. Η τρίτη φωτογραφία είχε τραβηχτεί στο παρελθόν, όταν εκείνος ήταν ακόμη παιδί.
Δείτε τις φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Τα αίτια του θανάτου της Χιλ δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής.
Ο Lil Nas X, σε συνέντευξή του στο Variety το 2020, είχε μιλήσει για τη σχέση τους, εξηγώντας πως είχε περάσει δυσκολίες λόγω της εξάρτησης της μητέρας του: «Είναι εξαρτημένη, οπότε δεν έχουμε την πιο στενή σχέση. Ακόμη και όταν προσπάθησα να τη βοηθήσω να γίνει καλύτερα, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα θέλαμε. Αλλά υπάρχει ακόμα αγάπη», είχε δηλώσει.
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