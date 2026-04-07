Lil Nas X: Η υπόθεσή του οδηγείται στο αρχείο, εγκρίθηκε η ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας
Lil Nas X Δικαστήριο

Lil Nas X: Η υπόθεσή του οδηγείται στο αρχείο, εγκρίθηκε η ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας

Ο ράπερ είχε βρεθεί αντιμέτωπος με τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, αφού είχε επιτεθεί σε αστυνομικό

Lil Nas X: Η υπόθεσή του οδηγείται στο αρχείο, εγκρίθηκε η ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας
Στο αρχείο οδηγείται η υπόθεση του Lil Nas X, ο οποίος τον περασμένο Αύγουστο είχε εντοπιστεί να περπατά στη μέση του δρόμου με το εσώρουχό του και καουμπόικες μπότες.

Είχε ακολουθήσει η σύλληψή του για επίθεση σε αστυνομικό και η οικειοθελής ένταξή του σε πρόγραμμα θεραπείας, την οποία τελικά ενέκρινε ο αρμόδιος δικαστής. Αν ωστόσο δεν τηρήσει τη θεραπεία του και βρεθεί ξανά μπλεγμένος με τον νόμο, θα έρθει αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών για τέσσερις κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Τη Δευτέρα 6 Απριλίου ο 26χρονος ράπερ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λος Άντζελες. Εκεί, ο δικαστής ανέφερε ότι ο Lil Nas X «φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά», όπως μετέδωσε το Rolling Stone. Όπως είπε, το περιαστικό που είχε σημειωθεί το καλοκαίρι ήταν «εκτός του συνηθισμένου τρόπου συμπεριφοράς του», συνδέοντάς το με τη διάγνωσή του με διπολική διαταραχή.

«Είμαι ευγνώμων. Απλώς πολύ ευγνώμων. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα», δήλωσε με τη σειρά του ο ράπερ στο περιοδικό Rolling Stone μετά την ακρόαση.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, με τον 26χρονο άντρα να κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε «βία και επιθετικότητα για να προκαλέσει τραυματισμό» σε τρεις αστυνομικούς. Ο ίδιος αρνήθηκε τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος για τα αδικήματα, μεταξύ των οποίων επίθεση σε αστυνομικό και αντίσταση κατά της αρχής.

Αν και η ένταξη σε πρόγραμμα θεραπείας του δίνει μια διέξοδο, οι κατηγορίες εξακολουθούν να επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αν δεν τηρήσει τους όρους και εμπλακεί ξανά σε προβλήματα με τον νόμο μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Σε μια αιφνιδιαστική εξέλιξη κατά τη συνεδρίαση, ο δικαστής έδωσε στον Lil Nas X μια δεύτερη ευκαιρία, εγκρίνοντας την ένταξή του σε πρόγραμμα για ψυχική υγεία. Εφόσον εκείνος ακολουθήσει τη θεραπεία του και δεν εμπλακεί σε νέα παραπτώματα για τα επόμενα δύο χρόνια, η υπόθεση θα τεθεί στο αρχείο. «Όταν λαμβάνει θεραπεία, είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση και η κοινωνία είναι επίσης σε πολύ καλύτερη κατάσταση», δήλωσε ο δικαστής.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι ο ράπερ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών, αν δεν τηρηθούν οι όροι. Η συνήγορος υπεράσπισής του, υποστήριξε στο δικαστήριο ότι ο βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης πέρασε σχεδόν δύο μήνες σε μονάδα θεραπείας στο The Meadows στην Αριζόνα, όπου είχε «απόλυτη επιτυχία» στη θεραπεία του, αφού εισήχθη οικειοθελώς.

Φωτογραφία: Shutterstock

