Η Καίτη Γαρμπή τραγούδησε την «Πορσελάνη» του Δημήτρη Κόκοτα: «Το θαύμα δεν έγινε», βίντεο
Η Καίτη Γαρμπή τραγούδησε την «Πορσελάνη» του Δημήτρη Κόκοτα: «Το θαύμα δεν έγινε», βίντεο
Η συγκινητική αφιέρωση της τραγουδίστριας στον αδικοχαμένο συνάδελφό της, που πέθανε σε ηλικία 57 ετών
Θλίψη στο καλλιτεχνικό στερέωμα προκάλεσε ο θάνατος του Δημήτρη Κόκοτα σε ηλικία 57 ετών. Η Καίτη Γαρμπή που είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή με την πρώτη να κάνει μια συγκινητική αναφορά στη συναυλία της.
Αφορμή στάθηκε το τραγούδι «Πορσελάνη» που πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας και το οποίο η τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο επερχόμενο νέο της δισκογραφικό project με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.
«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αφού θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε η τραγουδίστρια.
«Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», πρόσθεσε.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Καίτη Γαρμπή έγραψε: «Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φως».
Αφορμή στάθηκε το τραγούδι «Πορσελάνη» που πρώτος ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας και το οποίο η τραγουδίστρια έχει συμπεριλάβει στο επερχόμενο νέο της δισκογραφικό project με διασκευές τραγουδιών που έχει γράψει ο Φοίβος και έχουν ερμηνεύσει άνδρες καλλιτέχνες.
«Νιώθω αρκετή συγκίνηση γι’ αφού θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Συμπτωματικά, λίγο πριν φύγει ο Δημήτρης Κόκοτας, έβγαλα ένα teaser από αυτό το τραγούδι. Δεν φανταζόμουν τι θα συνέβαινε… Το έβγαλα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, να το ακούσει κι εκείνος, να το μοιραστούμε, ελπίζοντας πάντα με προσευχή ότι θα γίνει ένα θαύμα. Το θαύμα δεν έγινε», ανέφερε η τραγουδίστρια.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Έχουμε υποχρέωση να λέμε όλα αυτά τα τραγούδια των τραγουδιστών που τους αγαπήσαμε τόσο πολύ και που έλαμψαν με την παρουσία τους. Να μην τους ξεχνάμε και να τραγουδάμε τα τραγούδια τους», πρόσθεσε.
Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Καίτη Γαρμπή έγραψε: «Μία στιγμή που ράγισε τις καρδιές μας σαν ευαίσθητη πορσελάνη… Δημήτρη Κόκοτα… Δημήτρη μου απόψε η φωνή του κόσμου ήταν όλη δική σου. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Καλό ταξίδι στο φως».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα