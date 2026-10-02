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Συναγερμός στην Κρήτη για πλημμύρες και θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Συναγερμός στην Κρήτη για πλημμύρες και θυελλώδεις βοριάδες έως 10 μποφόρ, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει στην πρόγνωσή του στο protothema.gr ότι ο κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει αυξημένος
Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ώρες στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα επιμείνουν κατά διαστήματα μέχρι την Κυριακή, δίνοντας μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στις βόρειες και βορειοδυτικές περιοχές του νησιού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται, καθώς ο κίνδυνος για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα παραμένει αυξημένος.
Στην υπόλοιπη χώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά και τοπικά ακόμη χαμηλότερα.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επιμείνει στην Κρήτη, όπως και οι βροχές στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
Στην υπόλοιπη χώρα, σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026, αναμένονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στη δυτική και βόρεια Ελλάδα και τους 23 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί ο υδράργυρος θα υποχωρεί στους 10 με 11 βαθμούς στα ορεινά και τοπικά ακόμη χαμηλότερα.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν κυρίως από βορειοανατολικές διευθύνσεις, φτάνοντας στο Αιγαίο έως τα 9 με 10 μποφόρ και στο Ιόνιο έως τα 6 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένεται μουντός καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.
Το Σάββατο η κακοκαιρία θα επιμείνει στην Κρήτη, όπως και οι βροχές στα ανατολικά και τα νότια, ενώ θα διατηρηθούν και οι θυελλώδεις βοριάδες μέσα στο Αιγαίο. Την Κυριακή ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση.
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