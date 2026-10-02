Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.
Καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα λόγω ομίχλης σε γέφυρα στη Νότια Καρολίνα, δείτε βίντεο
Αναφορές έως και για 65 ΙΧ και αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα
🚨 BREAKING: MASSIVE PILEUP on I-95 near Santee, South Carolina, this morning.— StatePulse (@Jhin345) October 1, 2026
🌫️ Officials say dense fog was a factor at the time of the crash, creating extremely dangerous driving conditions.
🚁 Multiple helicopters have reportedly been operating in and around the area as… pic.twitter.com/GuPdKpfhQf
Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο 95 κοντά στη λίμνη Μάριον όταν στην περιοχή επικράτησε ομίχλη που περιόριζε την ορατότητα των οδηγών.
#CaughtOnCamera: About 50 vehicles were involved in a fog-related pileup on I-95 in South Carolina Thursday morning, leaving multiple people injured. pic.twitter.com/a8DedgjmvT— Salem News Channel (@WatchSalemNews) October 1, 2026
Αποτέλεσμα ήταν πάνω από 50 οχήματα να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο, με ορισμένους να μιλούν έως και για 65 εμπλεκόμενα ΙΧ και αυτοκίνητα.
🚨 BREAKING: MASSIVE 50-VEHICLE PILEUP ON I-95 IN SOUTH CAROLINA— MDBayNews (@MDBayNews) October 1, 2026
A massive chain-reaction crash involving roughly 50 vehicles and 15 tractor-trailers shut down I-95 near Santee and Lake Marion Thursday morning.
Four people had to be freed from vehicles, one person was airlifted,…
Παρά τον μεγάλο αριθμό των οχημάτων που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν υπάρξει τραυματίες ή θύματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr