Καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα λόγω ομίχλης σε γέφυρα στη Νότια Καρολίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Καραμπόλα Νότια Καρολίνα

Καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα λόγω ομίχλης σε γέφυρα στη Νότια Καρολίνα, δείτε βίντεο

Αναφορές έως και για 65 ΙΧ και αυτοκίνητα που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα

Καραμπόλα με πάνω από 50 οχήματα λόγω ομίχλης σε γέφυρα στη Νότια Καρολίνα, δείτε βίντεο
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Mega-καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν περισσότερα από 50 οχήματα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης σε γέφυρα στην Νότια Καρολίνα.



Το περιστατικό σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο 95 κοντά στη λίμνη Μάριον όταν στην περιοχή επικράτησε ομίχλη που περιόριζε την ορατότητα των οδηγών.



Αποτέλεσμα ήταν πάνω από 50 οχήματα να πέσουν το ένα πάνω στο άλλο, με ορισμένους να μιλούν έως και για 65 εμπλεκόμενα ΙΧ και αυτοκίνητα.

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Παρά τον μεγάλο αριθμό των οχημάτων που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχουν υπάρξει τραυματίες ή θύματα.
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