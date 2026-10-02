Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά έργα στον δήμο Κορωπίου
Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά έργα στον δήμο Κορωπίου
Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής
Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027», εντάσσεται η β' φάση της κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας τμήματος του Ρέματος Ξερέα Δήμου Κρωπίας Αττικής, συνολικής δημόσιας δαπάνης 5,5 εκατ. ευρώ, με απόφαση του Aναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:
-έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,
-νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου,
-λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.
Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων. Δικαιούχος της πράξης είναι η περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής. Η συνολική δημόσια δαπάνη της α' και της β' φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η κατασκευή:
-έργου εκβολής στη θάλασσα με πόντισμα ογκόλιθων,
-νέας γέφυρας και διάβασης επί της Λ. Σουνίου, στη διασταύρωση με το ρέμα Ξερέα, στην περιοχή Αγία Μαρίνα Κορωπίου,
-λοιπών τεχνικών έργων διευθέτησης, συναρμογών και αντιστήριξης.
Τα έργα θα υλοποιηθούν σε μήκος 1,54 χιλιομέτρων. Δικαιούχος της πράξης είναι η περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής. Η συνολική δημόσια δαπάνη της α' και της β' φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ.
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