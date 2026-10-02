Παπαθανάσης: Στο ΕΣΠΑ αντιπλημμυρικά έργα στον δήμο Κορωπίου

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Α’ και της Β’ φάσης ανέρχεται σε 8,9 εκατ. ευρώ. Δικαιούχος της πράξης είναι η Περιφέρεια Αττικής και η συγχρηματοδότηση είναι από το Ταμείο Συνοχής