Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα: «Ξέρω ότι θα μας προσέχει, τον ευχαριστώ για το παιδί μας» είπε η σύζυγός του στον επικήδειο
Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Κόκοτα: «Ξέρω ότι θα μας προσέχει, τον ευχαριστώ για το παιδί μας» είπε η σύζυγός του στον επικήδειο
Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας - Το παρών έδωσαν Φοίβος, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Διονυσιου, Σάντρα Βουτσά, Γιώργος Θεοφάνους και Πηνελόπη Αναστασοπούλου
Στην τελευταία του κατοικία συνόδευσαν την Παρασκευή 28 Αυγούστου, τον Δημήτρη Κόκοτα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας. Η Κατερίνα Κόκοτα, συντετριμμένη, βρισκόταν εκεί από νωρίς και υποδεχόταν τον κόσμο
Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με την εκκλησία να έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του. Στην είσοδο είχε τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
Η σύζυγός του συγκίνησε με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας: «Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή -κυριολεκτικά και μεταφορικά- είναι μαζί μας», είπε.
Η Κατερίνα Κόκοτα δήλωσε ευγνώμων για το παιδί που απέκτησαν μαζί και τόνισε πως υπήρξε τυχερή που την αγάπησε: «Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».
Λίγα λεπτά αργότερα, ένας ένας αποχώρησαν από τον ναό, ώστε να βρεθούν στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή του.
Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στο ναό λίγο πριν τις 11:00 π.μ. και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Η αδερφή του τραγουδιστή, Έλλη Κόκοτα, ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, υποβασταζόμενη από την αδερφή της Μαριάννα.
Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ., με την εκκλησία να έχει γεμίσει με στεφάνια προς τιμήν του τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, μετά από μακροχρόνια μάχη στη Μ.Ε.Θ του νοσοκομείου Γεώργιος Γεννηματάς, όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του θανάτου του. Στην είσοδο είχε τοποθετηθεί κουτί δωρεών προς τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο «Ελπίδα».
Η σύζυγός του συγκίνησε με τον επικήδειο λόγο που εκφώνησε κατά τη διάρκεια της ακολουθίας: «Του ζήτησα πριν φύγω από το σπίτι να μου δώσει δύναμη να μην καταρρεύσω. Και το νιώθω. Νιώθω μια ηρεμία. Εδώ μέσα βρίσκεται το σώμα που γνώρισα. Η ψυχή όμως που αγάπησα και ερωτεύτηκα, και είναι η μισή μου ζωή -κυριολεκτικά και μεταφορικά- είναι μαζί μας», είπε.
Η Κατερίνα Κόκοτα δήλωσε ευγνώμων για το παιδί που απέκτησαν μαζί και τόνισε πως υπήρξε τυχερή που την αγάπησε: «Τον ευχαριστώ που μου άφησε το παιδί μας και που είχα αυτή την ευλογία από τις γυναίκες όλου του κόσμου να είμαι εγώ η τυχερή δίπλα του και να είμαι ευτυχισμένη. Ξέρω ότι θα είναι πάντα μαζί μας και θα μας προσέχει. Σας ευχαριστώ όλους που είστε εδώ».
Λίγα λεπτά αργότερα, ένας ένας αποχώρησαν από τον ναό, ώστε να βρεθούν στο Γ' Νεκροταφείο Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή του.
Η σορός του Δημήτρη Κόκοτα έφτασε στο ναό λίγο πριν τις 11:00 π.μ. και οι παρευρισκόμενοι ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.
Η αδερφή του τραγουδιστή, Έλλη Κόκοτα, ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, υποβασταζόμενη από την αδερφή της Μαριάννα.
Ποιοι επώνυμοι έδωσαν το παρών
Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, λίγο μετά την άφιξή του, μίλησε στην κάμερα, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του καλού του φίλου: «Πολύ δύσκολη μέρα σήμερα. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω έρθει για να χαιρετήσω τον Δημήτρη. Δεν το έχω χωνέψει ακόμα. Δεν έχω να πω πολλά. Όλοι τον ξέρουμε τον Δημητράκη μας. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, βαθιά λυπημένος και δεν μπορώ να πω πολλά. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα», είπε.
Όπως εξήγησε, οι δύο άντρες συνδέονταν από παιδιά: «Είχαμε κάνει τα πάντα μαζί. Θα κρατήσω το χαμόγελό του», επισήμανε.
Η Σάντρα Βουτσά, η οποία είναι ιδιαίτερα δεμένη με την οικογένεια του τραγουδιστή, συγκινημένη χαιρέτησε τα αγαπημένα πρόσωπα του Δημήτρη Κόκοτα.
Ο Στέλιος Διονυσίου κατέφθασε μόνος του στον ναό.
Ο Λάμπρος Καρελάς, μέλος του συγκροτήματος «Τα παιδιά από την Πάτρα» επισήμανε πως έδωσε το παρών ως πρόεδρος της Ένωσης τραγουδιστών Ελλάδος «για να τιμήσει τη μνήμη και την τιμή ενός πολύ άξιου ανθρώπου που λεγόταν Δημήτρης Κόκοτας». «Είχα την τύχη να τον γνωρίσω τον Δημήτρη και μάλιστα λίγες ημέρες πριν πάθει ό,τι έπαθε και μπήκε στο νοσοκομείο, είχε έρθει στον χώρο που δουλεύω στο Μοσχάτο και τραγουδήσαμε μαζί. Μετά έπαθα σοκ όταν το έμαθα. Είναι τεράστια η απώλεια, γιατί έφυγε ένας νέος άνθρωπος ο οποίος άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας», είπε.
Στην κηδεία παρευρέθηκαν επίσης ο Νίκος Βουρλιώτης, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Γιάννης Πλούταρχος και ο Διονύσης Σχοινάς.
Ακολούθησαν ο Χάρης Βαρθακούρης με τη σύζυγό του Αντελίνα, καθώς και ο Γιώργος Λεμπέσης με τη σύζυγό του.
Ο Χάρης Βαρθακούρης, μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε πως δεν έβρισκε λόγια για να περιγράψει πώς αισθάνεται για τον χαμό του φίλου του: «Χτυπάει πολύ διαφορετικά το να μπεις στην εκκλησία και να ξέρεις ότι ο φίλος σου σε λίγ ώρα θα πάει κάτω από το χώμα. Σε χτυπάει πολύ βαθιά μέσα σου. Το "τα λόγια είναι περιττά" δεν είναι σχήμα λόγου. Δηλαδή, δεν έχω λόγια. Δεν πάω να σας πουλήσω ευαισθησία. Δεν το περίμενα. Ήθελα να είμαι ψύχραιμος, δεν μπορούσα. Η τελευταία φορά που τον είχα συναντήσει από κοντά είναι χρόνια πριν, αλλά ανταλλάσσαμε μηνύματα. Πολλούς φίλους μπορεί να μην τους βλέπουμε, αλλά ακόμα κι αν περάσουν τρία χρόνια, είναι σαν να τον είδες την προηγούμενη ημέρα. Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη, έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε ζήσει αμέτρητες στιγμές γέλιου, γι' αυτό μου είναι πάρα πολύ δύσκολο τώρα».
Ο Φοίβος και ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάστηκαν λίγα λεπτά αργότερα.
Με την παρουσία τους τίμησαν επίσης τον τραγουδιστή ο Νίκος Κοκλώνης και ο Τρύφωνας Σαμαράς.
@protothema.gr ▪️ Στην τελευταία του κατοικία θα συνοδεύσουν σήμερα, Παρασκευή 28 Αυγούστου, τον Δημήτρη Κόκοτα η οικογένεια, οι φίλοι και οι συνεργάτες οι οποίοι συγκεντρώνονται ήδη στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας της Αγίας Βαρβάρας. Η Κατερίνα Κόκοτα, συντετριμμένη, βρίσκεται εκεί από νωρίς και υποδέχεται τον κόσμο. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
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