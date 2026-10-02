Συνελήφθη 44χρονος ανυπότακτος στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ναρκωτικά και αντικείμενα στρατιωτικού τύπου
ΕΛΛΑΔΑ
Ανυπότακτοι Θεσσαλονίκη Ναρκωτικά

Συνελήφθη 44χρονος ανυπότακτος στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ναρκωτικά και αντικείμενα στρατιωτικού τύπου

Βρέθηκαν δύο καπέλα στρατιωτικού τύπου με το εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, μία συσκευή e-pass και τρία κινητά τηλέφωνα

Συνελήφθη 44χρονος ανυπότακτος στη Θεσσαλονίκη, είχε στην κατοχή του ναρκωτικά και αντικείμενα στρατιωτικού τύπου
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Μικροποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης, αλλά και σειρά αντικειμένων στρατιωτικού και υπηρεσιακού τύπου, εντόπισαν αστυνομικοί στην κατοχή 44χρονου στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, ενώ από την αστυνομική έρευνα που ακολούθησε φαίνεται να προέκυψε ότι έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., σε έλεγχο που διενεργήθηκε στο εσωτερικό του αυτοκινήτου που οδηγούσε, εντοπίστηκαν -εκτός από τις μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών- δύο στρατιωτικές πινακίδες κυκλοφορίας, τρεις άδειες κυκλοφορίας που φέρονται ως γερμανικές, ένας μακρόστενος φάρος αυτοκινήτου, δύο καπέλα στρατιωτικού τύπου με το εθνόσημο του Ελληνικού Στρατού, μία συσκευή e-pass και τρία κινητά τηλέφωνα.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο 44χρονος συνελήφθη, ενώ από τα διαθέσιμα στοιχεία των Αρχών διαπιστώθηκε στην εξέλιξη της ίδιας έρευνας ότι ο ίδιος έχει κηρυχθεί ανυπότακτος εσωτερικού σε καιρό ειρήνης, καθώς δεν κατετάγη στις Ένοπλες Δυνάμεις.

   Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.
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