Φοίβος για Δημήτρη Κόκοτα: Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή σου
Φοίβος για Δημήτρη Κόκοτα: Δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή σου
Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας, πρόσθεσε ο συνθέτης
Συγκίνηση προκάλεσε η ανάρτηση του Φοίβου για την απώλεια του Δημήτρη Κόκοτα, με τον συνθέτη να εξηγεί πως δεν μπορεί να βρει τις κατάλληλες λέξεις για να τον αποχαιρετίσει, καθώς είναι ένας άνθρωπος που σημάδεψε τη ζωή του με πολύ ξεχωριστό τρόπο.
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το σόου J2US.
Ο Φοίβος, μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλυψε πως οι δυο τους γνωρίζονταν από το 1992 και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες και όνειρα που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην καρδιά και στο μυαλό του. Ο ίδιος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους από εκείνη την εποχή και στη λεζάντα έγραψε αρχικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική... αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους».
Δείτε την ανάρτηση
Ο συνθέτης πρόσθεσε πως παρόλο που μέσα στα χρόνια υπήρχαν φορές που απομακρύνθηκαν, η φιλία τους δεν έσβησε: «Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει. Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι».
Ο Φοίβος έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις στιγμές που μοιράστηκαν: «Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε.
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από περισσότερα από δύο χρόνια που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το σόου J2US.
Ο Φοίβος, μέσα από την ανάρτησή του, αποκάλυψε πως οι δυο τους γνωρίζονταν από το 1992 και έχουν μοιραστεί πολλές εμπειρίες και όνειρα που έχουν μείνει ανεξίτηλα στην καρδιά και στο μυαλό του. Ο ίδιος δημοσίευσε δύο φωτογραφίες τους από εκείνη την εποχή και στη λεζάντα έγραψε αρχικά: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου. Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε γύρω εκεί στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική... αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους».
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο συνθέτης πρόσθεσε πως παρόλο που μέσα στα χρόνια υπήρχαν φορές που απομακρύνθηκαν, η φιλία τους δεν έσβησε: «Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει. Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι».
Ο Φοίβος έκλεισε την ανάρτησή του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τις στιγμές που μοιράστηκαν: «Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε.
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