Συγκλονίζει η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα: Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη «θυσία», δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα πάω κάθε μέρα στο νοσοκομείο