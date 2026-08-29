Μικρή θαυμάστρια της Ρίας Ελληνίδου ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά», δείτε βίντεο
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Ρία Ελληνίδου Πάτρα

Μικρή θαυμάστρια της Ρίας Ελληνίδου ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά», δείτε βίντεο

Το νεαρό κορίτσι έκλεψε τις εντυπώσεις στο live της τραγουδίστριας στην Πάτρα την Πέμπτη 27 Αυγούστου

Μικρή θαυμάστρια της Ρίας Ελληνίδου ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά», δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ
Μία μικρή θαυμάστρια της Ρίας Ελληνίδου ανέβηκε στην πίστα και χόρεψε μαζί της το «Θα αλλάξω γειτονιά», κατά τη διάρκεια εμφάνισής της.

Η τραγουδίστρια πραγματοποιεί συναυλίες στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας και στο live της στην Πάτρα την Πέμπτη 27 Αυγούστου, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε θεατής στο TikTok, ένα νεαρό κορίτσι που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή, αποφάσισε να τη συνοδεύσει όταν ξεκίνησε να ερμηνεύει την επιτυχία.

Μόλις ανέβηκε στην πίστα αισθάνθηκε αμηχανία, καθώς όλα τα βλέμματα είχαν πέσει πάνω της, ωστόσο από τη στιγμή που η Ρία Ελληνίδου έσκυψε και στάθηκε στο ύψος, η μικρή της θαυμάστρια άρχισε να χορεύει και να τραγουδά. Η ερμηνεύτρια, στη συνέχεια, την πήρε από τον χέρι και την έκανε στροφή. Αμέσως μετά πλήθος κόσμου ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε πίσω από τη Ρία Ελληνίδου.

Δείτε βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
17 ΣΧΟΛΙΑ

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