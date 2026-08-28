Ο Ακύλας χόρεψε το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου, δείτε βίντεο
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Ακύλας Ρία Ελληνίδου

Ο Ακύλας χόρεψε το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου, δείτε βίντεο

Ο τραγουδιστής μπήκε μπροστά στην κάμερα ενώ χορευτής του κατέγραφε τη στιγμή και άρχισε να κουνιέται στον ρυθμό

Ο Ακύλας χόρεψε το «Σαφάρι» της Ρίας Ελληνίδου, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ
Το τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου με τίτλο «Σαφάρι» χόρεψε ο Ακύλας.

Ο 27χρονος που εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision τον Μάιο παρουσιάζεται σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο χορευτής Νικόλας Μαυρίδης από την ομάδα του να μπαίνει στο καμαρίνι την ώρα που εκείνος χορογραφούσε το κομμάτι και να τον συνοδεύει τελικά. Ο Ακύλας μπήκε μπροστά στην κάμερα και άρχισε να κουνιέται στον ρυθμό.

Δείτε βίντεο

@mavriidiiss @Akylas @Ria Ellinidou #fyp #greektiktok #viral #dance #akylas ♬ original sound - Ria Ellinidou
Ο Ακύλας αυτό το διάστημα πραγματοποιεί εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του περιοδείας «Press Start Tour», με τα επόμενα live του να έχουν προγραμματιστεί σε Πάτρα, Καλαμάτα και Ιωάννινα.
Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

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