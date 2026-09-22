Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Στο στόχαστρο η Αττική και άλλες 5 περιοχές, δείτε live χάρτη με την πορεία των βροχών
Ξεκίνησε η κακοκαιρία: Στο στόχαστρο η Αττική και άλλες 5 περιοχές, δείτε live χάρτη με την πορεία των βροχών
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
Η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού έκανε την εμφάνισή της και στην Αττική, καθώς πριν από λίγο ξεκίνησε έντονη βροχόπτωση σε περιοχές του λεκανοπεδίου, επιβεβαιώνοντας την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που αναμενόταν από σήμερα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτήν την ώρα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.
Αναλυτικότερα, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ελευσίνα, το Μαρούσι, τα Φιλιατρά, τα Βραχνέικα στην Αχαΐα, την παραλιακή ζώνη της Αχαΐας, καθώς και το Πολύδροσο Φωκίδας.
Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού είχε προειδοποιήσει και ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος έκανε λόγο για «ισχυρές καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo.gr, η φθινοπωρινή αλλαγή του καιρού βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με βροχοπτώσεις να καταγράφονται αυτήν την ώρα σε Αττική, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία.
Αναλυτικότερα, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την Ελευσίνα, το Μαρούσι, τα Φιλιατρά, τα Βραχνέικα στην Αχαΐα, την παραλιακή ζώνη της Αχαΐας, καθώς και το Πολύδροσο Φωκίδας.
Τα φαινόμενα κατά τόπους είναι πιο έντονα, ενώ η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί τις επόμενες ώρες με βροχές και τοπικές καταιγίδες.
Live η πορεία της κακοκαιρίας:
Για την αλλαγή του σκηνικού του καιρού είχε προειδοποιήσει και ο μετεωρολόγος του protothema.gr, Γιώργος Τσατραφύλλιας ο οποίος έκανε λόγο για «ισχυρές καταιγίδες και απότομη πτώση της θερμοκρασίας».
«Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί βρίσκεται μέτωπο κακοκαιρίας, με βροχές και ισχυρές καταιγίδες στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, το βορειοδυτικό Αιγαίο, την ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Παράλληλα, αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ώρες.
Αναλυτικά η πρόγνωση του Γιώργου Τσατραφύλλια:
Πιο αναλυτικά:
Για σήμερα Τρίτη (22/9) περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πιο ισχυρά όμως θα είναι τα φαινόμενα στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου δεν αποκλείεται να συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις.
Αξιόλογες βροχές θα εκδηλωθούν και στην ανατολική Στερεά και την Πελοπόννησο.
Οι βροχές θα διατηρηθούν κατά διαστήματα στις παραπάνω περιοχές μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης.
Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 28 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 24 με 25 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.
Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο.
Στην Αττική αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα είναι στα ανατολικά θα φτάσουν τα 5 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ θα πνέει στο Θερμαϊκό ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 22 βαθμούς.
Την Τετάρτη τα φαινόμενα στις παραπάνω περιοχές θα σταματήσουν.
Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.
Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ενώ η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη».
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥΤην ίδια ώρα, επικαιροποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που εξέδωσε η ΕΜΥ το μεσημέρι της Δευτέρας (21/9).
«Κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένονται για σήμερα Τρίτη (22/9) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου.
Πιο συγκεκριμένα:
Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Τρίτη (22/9)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.
β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Αύριο Τετάρτη (23/9)
Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια - παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα