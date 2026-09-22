Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της εθεάθησαν να φεύγουν από το σπίτι του γιου τους λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του, δείτε φωτογραφία
Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της εθεάθησαν να φεύγουν από το σπίτι του γιου τους λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του, δείτε φωτογραφία
Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστησε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου - Φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών
Την ώρα που έφευγαν από το σπίτι του εκλιπόντος γιου τους εθεάθησαν η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ραντ Γκέρμπερ, λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του.
Το 60χρονο μοντέλο και ο 64χρονος επιχειρηματίας προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τους φωτογράφους, ωστόσο απαθανατίστηκαν αφού μπήκαν στο αυτοκίνητό τους.
Ο Ραντ Γκέρμπερ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ η Σίντι Κρόφορντ καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φορώντας καπέλο και σκούρα γυαλιά ηλίου.
Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών, με τις αρχές να συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση θανάτου του.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πάλευε τα τελευταία χρόνια με τον εθισμό του και είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, με την οικογένειά του, η οποία είναι συντετριμμένη, να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Το 60χρονο μοντέλο και ο 64χρονος επιχειρηματίας προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τους φωτογράφους, ωστόσο απαθανατίστηκαν αφού μπήκαν στο αυτοκίνητό τους.
Ο Ραντ Γκέρμπερ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ η Σίντι Κρόφορντ καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φορώντας καπέλο και σκούρα γυαλιά ηλίου.
Grieving Cindy Crawford and Rande Gerber seen for the first time at son Presley's former home as new details emerge about his desperate last minute dash to save himself from relapse https://t.co/7M5m8xnwen— Daily Mail US (@Daily_MailUS) September 22, 2026
Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών, με τις αρχές να συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση θανάτου του.
Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πάλευε τα τελευταία χρόνια με τον εθισμό του και είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, με την οικογένειά του, η οποία είναι συντετριμμένη, να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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