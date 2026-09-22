Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της εθεάθησαν να φεύγουν από το σπίτι του γιου τους λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του, δείτε φωτογραφία
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Σίντι Κρόφορντ Ραντ Γκέρμπερ Πρίσλεϊ Γκέρμπερ

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της εθεάθησαν να φεύγουν από το σπίτι του γιου τους λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του, δείτε φωτογραφία

Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ εντοπίστησε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου - Φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της εθεάθησαν να φεύγουν από το σπίτι του γιου τους λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του, δείτε φωτογραφία
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την ώρα που έφευγαν από το σπίτι του εκλιπόντος γιου τους εθεάθησαν η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της Ραντ Γκέρμπερ, λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό του.

Το 60χρονο μοντέλο και ο 64χρονος επιχειρηματίας προσπαθούσαν να κρατήσουν χαμηλό προφίλ ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί από τους φωτογράφους, ωστόσο απαθανατίστηκαν αφού μπήκαν στο αυτοκίνητό τους.

Ο Ραντ Γκέρμπερ βρισκόταν στη θέση του οδηγού, ενώ η Σίντι Κρόφορντ καθόταν στη θέση του συνοδηγού, φορώντας καπέλο και σκούρα γυαλιά ηλίου.

Ο 27χρονος Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε κλινική αποτοξίνωσης στο Λος Άντζελες την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με ηχητικό από την κλήση στο 911 που εξασφάλισε η Page Six, φέρεται πως υπέστη καρδιακή ανακοπή από υπερβολική δόση ναρκωτικών, με τις αρχές να συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση θανάτου του.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ πάλευε τα τελευταία χρόνια με τον εθισμό του και είχε μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, με την οικογένειά του, η οποία είναι συντετριμμένη, να τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Γεωργία Κοτζιά
5 ΣΧΟΛΙΑ

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