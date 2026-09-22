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Καταδίωξη στο Αντίρριο κατέληξε σε τρεις συλλήψεις: Οι δράστες έκρυψαν ναρκωτικά και χρήματα σε θάμνους
Καταδίωξη στο Αντίρριο κατέληξε σε τρεις συλλήψεις: Οι δράστες έκρυψαν ναρκωτικά και χρήματα σε θάμνους
Τρεις άνδρες συνελήφθησαν από την Αστυνομία - Στις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης 1.495 ευρώ, κοκαΐνη, κάνναβη και δύο κινητά τηλέφωνα
Σε θάμνους επιχείρησαν να κρύψουν ένα κιτ φαρμακείου που περιείχε μεγάλο χρηματικό ποσό δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στην περιοχή του Αντιρρίου τη Δευτέρα (21/9). Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε και στη σύλληψη ενός τρίτου άνδρα, ενώ από τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, κοκαΐνη, κάνναβη και χρήματα.
Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε αυτοκίνητο και κινούνταν στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, κατευθύνθηκαν προς περιοχή του Αντιρρίου.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.
Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε το αυτοκίνητο, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε θάμνους ένα κιτ φαρμακείου που είχαν κρύψει οι κατηγορούμενοι. Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε.
Η έρευνα συνεχίστηκε σε οικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον τρίτο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε επίσης σε μοτοσικλέτα.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν 1.495 ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο άνδρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Ειδικότερα, οι δυο από τους κατηγορούμενους κινούμενοι με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς και προκειμένου να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, μετέβησαν σε περιοχή του Αντιρρίου όπου εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σε κοντινή απόσταση το αυτοκίνητο, καθώς και ένα κιτ φαρμακείου επιμελώς κρυμμένο σε θάμνους, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, καθώς και σε μοτοσικλέτα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -1.495- ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα.
Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο από τους κατηγορούμενους επέβαιναν σε αυτοκίνητο και κινούνταν στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων. Όταν αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών και προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο, κατευθύνθηκαν προς περιοχή του Αντιρρίου.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν στη συνέχεια να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν.
Σε μικρή απόσταση από το σημείο βρέθηκε το αυτοκίνητο, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε θάμνους ένα κιτ φαρμακείου που είχαν κρύψει οι κατηγορούμενοι. Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την αστυνομική ανακοίνωση, υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό, το οποίο κατασχέθηκε.
Η έρευνα συνεχίστηκε σε οικία, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον τρίτο κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε επίσης σε μοτοσικλέτα.
Συνολικά, κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικές αρχές βρήκαν και κατέσχεσαν 1.495 ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.
Από τον έλεγχο των στοιχείων των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο άνδρας που οδηγούσε το αυτοκίνητο δεν διέθετε άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ«Συνελήφθησαν, χθες, σε περιοχή του Αντιρρίου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, τρεις άνδρες, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ειδικότερα, οι δυο από τους κατηγορούμενους κινούμενοι με αυτοκίνητο στην Επαρχιακή Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς και προκειμένου να αποφύγουν τον επικείμενο έλεγχο, μετέβησαν σε περιοχή του Αντιρρίου όπου εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς και συνελήφθησαν.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν σε κοντινή απόσταση το αυτοκίνητο, καθώς και ένα κιτ φαρμακείου επιμελώς κρυμμένο σε θάμνους, στο εσωτερικό του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Σε έρευνα που ακολούθησε σε οικία όπου εντοπίστηκε και συνελήφθη ο τρίτος κατηγορούμενος, ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου, καθώς και σε μοτοσικλέτα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -1.495- ευρώ, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης καθώς και -2- κινητά τηλέφωνα.
Από τον έλεγχο των εγγράφων των συλληφθέντων προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος οδηγός του αυτοκινήτου στερούταν άδειας ικανότητας οδήγησης, η οποία του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο».
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