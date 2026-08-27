Τα κομπλιμέντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου σε βραδινή τους έξοδο: «Θα με ματιάσεις», του απάντησε αμήχανα
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Ρία Ελληνίδου

Τα κομπλιμέντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου σε βραδινή τους έξοδο: «Θα με ματιάσεις», του απάντησε αμήχανα

Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια κάνουν διακοπές στο Ιόνιο και απόλαυσαν ένα δείπνο μαζί με φίλους τους την Τετάρτη 26 Αυγούστου

Τα κομπλιμέντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου σε βραδινή τους έξοδο: «Θα με ματιάσεις», του απάντησε αμήχανα
Γεωργία Κοτζιά
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Τη Ρία Ελληνίδου αποθέωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε βραδινή τους έξοδο, κάνοντάς της συνεχώς κομπλιμέντα.

Η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο κάνουν διακοπές στο Ιόνιο και την Τετάρτη 26 Αυγούστου βγήκαν για φαγητό μαζί με φίλους τους. Ενώ βρίσκονταν στο τραπέζι, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη σύντροφό του η οποία καθόταν απέναντί του και της κρατούσε το χέρι, λέγοντάς της: «Πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου».

Η Ρία Ελληνίδου χαμογέλασε αμήχανα, με τον αγαπημένο να της λέει: «Έλα, μην ντρέπεσαι» και να συνεχίζει δείχνοντας τους φίλους τους: «Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε κι αυτούς εδώ πέρα να μας προσέχουν. Αλλά είσαι κούκλα».

«Θα με ματιάσεις. Ξέρεις να ξεματιάζεις;», τον ρώτησε η τραγουδίστρια, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απαντά: «Ξέρω, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο».

«Δεν θέλω να ξέρω», είπε η Ρία Ελληνίδου, ενώ το πρώην μοντέλο γελούσε, και έκλεισε την κάμερα.

Δείτε το βίντεο

Γεωργία Κοτζιά
12 ΣΧΟΛΙΑ

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