Τα κομπλιμέντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου σε βραδινή τους έξοδο: «Θα με ματιάσεις», του απάντησε αμήχανα
Τα κομπλιμέντα του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη Ρία Ελληνίδου σε βραδινή τους έξοδο: «Θα με ματιάσεις», του απάντησε αμήχανα
Το πρώην μοντέλο και η τραγουδίστρια κάνουν διακοπές στο Ιόνιο και απόλαυσαν ένα δείπνο μαζί με φίλους τους την Τετάρτη 26 Αυγούστου
Τη Ρία Ελληνίδου αποθέωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε βραδινή τους έξοδο, κάνοντάς της συνεχώς κομπλιμέντα.
Η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο κάνουν διακοπές στο Ιόνιο και την Τετάρτη 26 Αυγούστου βγήκαν για φαγητό μαζί με φίλους τους. Ενώ βρίσκονταν στο τραπέζι, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη σύντροφό του η οποία καθόταν απέναντί του και της κρατούσε το χέρι, λέγοντάς της: «Πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου».
Η Ρία Ελληνίδου χαμογέλασε αμήχανα, με τον αγαπημένο να της λέει: «Έλα, μην ντρέπεσαι» και να συνεχίζει δείχνοντας τους φίλους τους: «Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε κι αυτούς εδώ πέρα να μας προσέχουν. Αλλά είσαι κούκλα».
«Θα με ματιάσεις. Ξέρεις να ξεματιάζεις;», τον ρώτησε η τραγουδίστρια, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απαντά: «Ξέρω, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο».
«Δεν θέλω να ξέρω», είπε η Ρία Ελληνίδου, ενώ το πρώην μοντέλο γελούσε, και έκλεισε την κάμερα.
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια και το πρώην μοντέλο κάνουν διακοπές στο Ιόνιο και την Τετάρτη 26 Αυγούστου βγήκαν για φαγητό μαζί με φίλους τους. Ενώ βρίσκονταν στο τραπέζι, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απαθανάτισε τη σύντροφό του η οποία καθόταν απέναντί του και της κρατούσε το χέρι, λέγοντάς της: «Πόσο όμορφο είναι το ραντεβού μου».
Η Ρία Ελληνίδου χαμογέλασε αμήχανα, με τον αγαπημένο να της λέει: «Έλα, μην ντρέπεσαι» και να συνεχίζει δείχνοντας τους φίλους τους: «Σήμερα είπαμε θα βγούμε οι δυο μας, αλλά φέραμε κι αυτούς εδώ πέρα να μας προσέχουν. Αλλά είσαι κούκλα».
«Θα με ματιάσεις. Ξέρεις να ξεματιάζεις;», τον ρώτησε η τραγουδίστρια, με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να απαντά: «Ξέρω, αλλά όχι με τον παραδοσιακό τρόπο».
«Δεν θέλω να ξέρω», είπε η Ρία Ελληνίδου, ενώ το πρώην μοντέλο γελούσε, και έκλεισε την κάμερα.
Δείτε το βίντεο
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