Γεωργιάδης: Απατεώνισσα η Γάκα, χρησιμοποίησε το μηχάνημα χωρίς να πάρει την άδεια του ΙΣΑ
Γεωργιάδης: Απατεώνισσα η Γάκα, χρησιμοποίησε το μηχάνημα χωρίς να πάρει την άδεια του ΙΣΑ
Τι είπε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή για τους ελέγχους και το ιστορικό λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης
Για κοινή απατεώνα που παραβίασε εις γνώση της νομοθεσία αποκρύβοντας και λειτουργώντας παράνομα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μίλησε ο κ. Άδωνις Γεωργιάδης αναφερόμενος στην υπόθεση Μαζωνάκη και την προφυλακισμένη ιατρό Ιωάννα Γάκα.
Ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων και η κυρία έκρυβε το μηχάνημα και έσβηνε τα ραντεβού για να μην την πιάσει ο έλεγχος».
Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε μάλιστα το ιστορικό λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου αλλά και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).
«Στις 12/12/2004 δόθηκε η άδεια ιατρείου. Έκτοτε έγιναν έλεγχοι από τον ΙΣΑ στις 28/6/2013, 3/10/2018, 17/1/24, 25/7/2025, 9/9/2025, 17/9/2025, 25/9/2025 και στις 23/7/2026 που είναι η επίμαχη ημερομηνία κατά την οποία η Γάκα έστειλε γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε και ο ΙΣΑ της είπε ότι πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με την δήλωσή της. Το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα Οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το 2ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει: «όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας του από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η Γάκα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Τάσου Οικονομόπουλου σημείωσε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου θα μπορέσει να εντοπίσει πιθανές παρανομίες που ξεφεύγουν από τους επιτόπιους ελέγχους των αρμόδιων αρχών. Ο υπουργός διέψευσε παράλληλα τους ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, εξηγώντας ότι ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. «Η ένταξη τους σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους» σημείωσε ο ίδιος για να υπενθυμίζει ότι και επί ημερών των επιθεωρητών υγείας υπήρξαν περιπτώσεις απατεώνων που δρούσαν ανενόχλητοι.
Ο Υπουργός Υγείας μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής είπε ότι «Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνισσας που παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Έγινε σειρά ελέγχων και η κυρία έκρυβε το μηχάνημα και έσβηνε τα ραντεβού για να μην την πιάσει ο έλεγχος».
Ο κ. Γεωργιάδης παρουσίασε μάλιστα το ιστορικό λειτουργίας του συγκεκριμένου ιατρείου αλλά και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ).
«Στις 12/12/2004 δόθηκε η άδεια ιατρείου. Έκτοτε έγιναν έλεγχοι από τον ΙΣΑ στις 28/6/2013, 3/10/2018, 17/1/24, 25/7/2025, 9/9/2025, 17/9/2025, 25/9/2025 και στις 23/7/2026 που είναι η επίμαχη ημερομηνία κατά την οποία η Γάκα έστειλε γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε και ο ΙΣΑ της είπε ότι πρέπει να εξεταστεί. Πρέπει να εξεταστεί γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με την δήλωσή της. Το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα Οζονοθεραπείας και έπρεπε να εξεταστεί για το 2ο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου αλλά πριν από αυτό έγινε το περιστατικό με τον Μαζωνάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης για να προσθέσει: «όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα και μέχρι να πάρεις την έγκριση λειτουργίας του από τον ΙΣΑ δεν μπορείς να το χρησιμοποιείς. Άρα η Γάκα έπρεπε να περιμένει τον ΙΣΑ και δεν τον περίμενε».
Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΙΚΗΣ Τάσου Οικονομόπουλου σημείωσε ότι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ελέγχου θα μπορέσει να εντοπίσει πιθανές παρανομίες που ξεφεύγουν από τους επιτόπιους ελέγχους των αρμόδιων αρχών. Ο υπουργός διέψευσε παράλληλα τους ισχυρισμούς περί κατάργησης του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, εξηγώντας ότι ενσωματώθηκαν στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας. «Η ένταξη τους σε μια ανεξάρτητη αρχή κάνει την δράση τους λειτουργικότερη και τους ελέγχους ανεξάρτητους» σημείωσε ο ίδιος για να υπενθυμίζει ότι και επί ημερών των επιθεωρητών υγείας υπήρξαν περιπτώσεις απατεώνων που δρούσαν ανενόχλητοι.
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