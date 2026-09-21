Γεωργιάδης: Απατεώνισσα η Γάκα, χρησιμοποίησε το μηχάνημα χωρίς να πάρει την άδεια του ΙΣΑ

Τι είπε ο υπουργός Υγείας στη Βουλή για τους ελέγχους και το ιστορικό λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης