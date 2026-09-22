Moody’s για Εθνική Τράπεζα: Θετικές προοπτικές και «σήμα» για πιθανή αναβάθμιση

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον υπάρξει upgrade της Ελλάδας και ταυτόχρονα η τράπεζα διατηρήσει για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες την ισχυρή κερδοφορία, την υψηλή κεφαλαιοποίηση και την καλή ποιότητα ενεργητικού