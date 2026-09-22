Moody’s για Εθνική Τράπεζα: Θετικές προοπτικές και «σήμα» για πιθανή αναβάθμιση
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Moody’s Εθνική Τράπεζα

Moody’s για Εθνική Τράπεζα: Θετικές προοπτικές και «σήμα» για πιθανή αναβάθμιση

Ο διεθνής οίκος αναφέρει ότι οι αξιολογήσεις καταθέσεων θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν εφόσον υπάρξει upgrade της Ελλάδας και ταυτόχρονα η τράπεζα διατηρήσει για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες την ισχυρή κερδοφορία, την υψηλή κεφαλαιοποίηση και την καλή ποιότητα ενεργητικού

Moody’s για Εθνική Τράπεζα: Θετικές προοπτικές και «σήμα» για πιθανή αναβάθμιση
Νίκος Μελαχροινός
Θετικές προοπτικές για την πιστοληπτική εικόνα της Εθνικής Τράπεζας βλέπει η Moody’s Ratings, η οποία επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων και ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους στο Baa1, αλλά αναβάθμισε τις προοπτικές των μακροπρόθεσμων καταθέσεων σε θετικές από σταθερές. Παράλληλα, μετέβαλε τις προοπτικές του ανώτερου μη εξασφαλισμένου χρέους σε σταθερές από αρνητικές, σε μια κίνηση που ακολουθεί τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής κρατικής αξιολόγησης.

Η Moody’s επιβεβαίωσε επίσης το Baseline Credit Assessment και το Adjusted Baseline Credit Assessment της Εθνικής στο baa3, τις βραχυπρόθεσμες καταθέσεις στο P-2, τις αξιολογήσεις αντισυμβαλλομένου στο Baa1/P-2 και το Tier 2 χρέος στο Baa3. Η αλλαγή των προοπτικών στις καταθέσεις συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη αναβάθμιση των προοπτικών της Ελλάδας σε θετικές από σταθερές, με την κρατική αξιολόγηση να παραμένει στο Baa3.

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Νίκος Μελαχροινός
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