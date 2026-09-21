Απίθανη σκηνή: Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Απίθανη σκηνή: Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ, δείτε βίντεο
Kανένα από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν έδωσαν το παρών για να μεταδώσουν τον ήχο με αποτέλεσμα να μεταδίδονται μόνο βουβά πλάνα του Αμερικανού προέδρου
Ένα απίθανο σκηνικό σημειώθηκε τη Δευτέρα (21/9) σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε δηλώσεις χωρίς να ακούγεται, καθώς κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ της χώρας δεν έδωσαν το παρών για να μεταδώσουν τον ήχο με μικρόφωνα. Μεταδόθηκαν μόνο βουβά πλάνα, τα οποία κατέγραψαν τον Τραμπ να κόβει μια κορδέλα, ενώ στέκεται δίπλα σε εργάτες.
Αυτή εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως CBS, ABC, NBC και Fox, στη live κάλυψη του Αμερικανού προέδρου εκφράζοντας έμπρακτα την στήριξη του στο CNN, το οποίο ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο.
«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας» δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.
Βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.
Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι «απαγορεύει» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.
Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.
Αυτή εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα του μποϊκοτάζ που ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως CBS, ABC, NBC και Fox, στη live κάλυψη του Αμερικανού προέδρου εκφράζοντας έμπρακτα την στήριξη του στο CNN, το οποίο ο Τραμπ απέκλεισε από τον Λευκό Οίκο.
Trump was speaking at the opening of the new White House helipad. The television networks did not send cameras to cover the event. The audio from this White House livestream was badly distorted and the president’s remarks were largely unintelligible. pic.twitter.com/n2x8jaJUVP— Misha Komadovsky (@komadovsky) September 21, 2026
LMFAO -- Trump is holding an event at the White House right now but there's no audio because the press pool isn't there. The Newsmax host notes that this is an example of Trump's attacks on the press "backfiring just a little bit" pic.twitter.com/dAy1dvDvFL— Aaron Rupar (@atrupar) September 21, 2026
CBS, NBC, ABC και Fox μποϊκοτάρουν Τραμπ και στηρίζουν CNNTα τέσσερα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα - CBS, ABC, NBC και Fox - αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού προέδρου.
«Από σήμερα, η ομάδα των διαπιστευμένων δημοσιογράφων που καλύπτουν τον Αμερικανό πρόεδρο δεν θα καλύπτει εκδηλώσεις στις οποίες παρευρίσκεται ο πρόεδρος και οι οποίες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ομάδας» δήλωσε ο Μπράιαν Μπόουτον, εκπρόσωπος του Fox και οργανωτής της ομάδας δικτύου που είναι υπεύθυνη για τη βιντεοσκόπηση του προέδρου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και τη διανομή του υλικού που προκύπτει.
Βάσει μιας μακροχρόνιας συμφωνίας, τα πέντε δίκτυα αναλαμβάνουν εκ περιτροπής τη μαγνητοσκόπηση του Προέδρου και την παροχή ζωντανών πλάνων το ένα στο άλλο, καθώς και στο ευρύτερο δημοσιογραφικό σώμα. Τοπικοί τηλεοπτικοί σταθμοί, ιστότοποι εφημερίδων και μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο βασίζονται σε αυτή την κάλυψη.
Η απόφαση των δικτύων αποτελεί συνέχεια της σύγκρουσης που ξεκίνησε την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του ότι «απαγορεύει» την πρόσβαση των CNN, MS NOW και Politico στον Λευκό Οίκο.
Το Σάββατο, απαγορεύτηκε στους δημοσιογράφους και των τριών μέσων να εισέλθουν στο συγκρότημα του Λευκού Οίκου, ενώ τα συγκεκριμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή επικαλούμενα την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος και την προστασία της ελευθερίας του Τύπου.
CNN, MS NOW και Politico κατέθεσαν μήνυσηΣημειώνεται ότι τα τρία αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που αποκλείστηκαν από τον Λευκό Οίκο, το CNN το MS NOW και το Politico μήνυσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την απαγόρευση αυτή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση αυτή παραβιάζει τα δικαιώματά τους - βάσει του Συντάγματος των ΗΠΑ - να καλύπτουν δημοσιογραφικά τον Αμερικανό πρόεδρο.
Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.
Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.
«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.
Μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα της απενεργοποιημένης άδειας εισόδου βρέθηκε η Μπέτσι Κλάιν του CNN, όπως την περιγράφει και η ίδια.
Αφού πέρασε από την πύλη εισόδου και από τον έλεγχο ασφαλείας, είχε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πια. Ο άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρεί τον πρόεδρο την παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για εξηγήσεις είπε η ίδια.
Απόφοιτη του πανεπιστημίου Duke, εργάζεται στο CNN από το 2014, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί στο ABC News, όπου κέρδισε βραβείο Emmy ως μέλος της ομάδας της εκπομπής Good Morning America.
Έχει καλύψει το ρεπορτάζ της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2015, κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, και συνέχεια με τον Τραμπ στην πρώτη θητεία του και και τον Τζο Μπάιντεν.
Πολύχρονη παρουσία στον Λευκό Οίκο και το ρεπορτάζ της προεδρίας έχει και η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW, που είδε και αυτή την κάρτα εισόδου να ακυρώνεται, όπως και της Κλάιν.
Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, όπου κάλυψε την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν.
Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν περισσότερο έντονη για την Γκάρτνερ που έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, που είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.
«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχεις μια αίθουσα χορού που είναι εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθος γιατί προφανώς το χρειαζόμασταν και τώρα είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό και μπροστά από το πρόγραμμα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.
«Το κόστος διπλασιάστηκε», είπε η Γκάρτνερ για να εισπράξει την απάντηση: «Διπλασίασα το μέγεθος, χαζό άτομο (you dumb person)».
«Και η πισίνα;», ρώτησε ξανά η δημοσιογράφος, που και αυτή είχε διπλάσιο κόστος από το αρχικό: «Δεν είσαι έξυπνο άτομο», της απάντησε.
Η τρίτη των αποκλεισμένων, η Σαϊάν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας και τεχνολογίας και τον Λευκό Οίκο.
Εργαζόταν για οκτώ χρόνια στο ABC News, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο δημοσιογραφεί στο Politico.
Είναι αποκλεισμός με μια ιδιαίτερη σημασία γιατί στοχεύει ένα ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης, με σημαντική επιρροή και καλό ρεπορτάζ από τους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.
Τα πυρά του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, μεταδίδουν fake news είναι συνεχή. Μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε οργίλα μηνύματα στο Truth Social και λεκτικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια δηλώσεων.
Η κόντρα πλέον παίρνει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς το CNN, το MS NOW και το Politico προσφεύγουν από κοινού στη Δικαιοσύνη με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι σε αδιέξοδο και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές σε ενάμιση μήνα.
Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.
«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.
Ποιες είναι οι δημοσιογράφοι που ο Τραμπ άφησε εκτός Λευκού ΟίκουΟ Τραμπ απέκλεισε και ανακάλεσε την άδεια τριών συντακτριών του CNN, του MS NOW και του Politico. Η Μπέτσι Κλάιν του CNN, η Ακάιλα Γκάρντνερ από το MS NOW και η Σαϊέν Χάσλετ του Politico έχουν στον ένα ή τον άλλο βαθμό την προϊστορία τους με τον Αμερικανό πρόεδρο.
Μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα της απενεργοποιημένης άδειας εισόδου βρέθηκε η Μπέτσι Κλάιν του CNN, όπως την περιγράφει και η ίδια.
Αφού πέρασε από την πύλη εισόδου και από τον έλεγχο ασφαλείας, είχε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πια. Ο άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρεί τον πρόεδρο την παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για εξηγήσεις είπε η ίδια.
Απόφοιτη του πανεπιστημίου Duke, εργάζεται στο CNN από το 2014, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί στο ABC News, όπου κέρδισε βραβείο Emmy ως μέλος της ομάδας της εκπομπής Good Morning America.
Έχει καλύψει το ρεπορτάζ της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2015, κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, και συνέχεια με τον Τραμπ στην πρώτη θητεία του και και τον Τζο Μπάιντεν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Πολύχρονη παρουσία στον Λευκό Οίκο και το ρεπορτάζ της προεδρίας έχει και η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW, που είδε και αυτή την κάρτα εισόδου να ακυρώνεται, όπως και της Κλάιν.
Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, όπου κάλυψε την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν.
Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν περισσότερο έντονη για την Γκάρτνερ που έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, που είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.
«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχεις μια αίθουσα χορού που είναι εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθος γιατί προφανώς το χρειαζόμασταν και τώρα είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό και μπροστά από το πρόγραμμα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.
«Το κόστος διπλασιάστηκε», είπε η Γκάρτνερ για να εισπράξει την απάντηση: «Διπλασίασα το μέγεθος, χαζό άτομο (you dumb person)».
«Και η πισίνα;», ρώτησε ξανά η δημοσιογράφος, που και αυτή είχε διπλάσιο κόστος από το αρχικό: «Δεν είσαι έξυπνο άτομο», της απάντησε.
Η τρίτη των αποκλεισμένων, η Σαϊάν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας και τεχνολογίας και τον Λευκό Οίκο.
Εργαζόταν για οκτώ χρόνια στο ABC News, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο δημοσιογραφεί στο Politico.
Είναι αποκλεισμός με μια ιδιαίτερη σημασία γιατί στοχεύει ένα ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης, με σημαντική επιρροή και καλό ρεπορτάζ από τους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.
Τα πυρά του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, μεταδίδουν fake news είναι συνεχή. Μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε οργίλα μηνύματα στο Truth Social και λεκτικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια δηλώσεων.
Η κόντρα πλέον παίρνει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς το CNN, το MS NOW και το Politico προσφεύγουν από κοινού στη Δικαιοσύνη με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.
Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι σε αδιέξοδο και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές σε ενάμιση μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα