Απίθανη σκηνή: Ο Τραμπ κάνει δηλώσεις στον Λευκό Οίκο χωρίς ήχο λόγω του μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ, δείτε βίντεο

Ποιες είναι οι δημοσιογράφοι που ο Τραμπ άφησε εκτός Λευκού Οίκου

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Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον, τα μέσα ενημέρωσης τονίζουν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους απαγορεύσει την πρόσβαση μόνο και μόνο επειδή δεν του αρέσει αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «αρνητική» κάλυψη, επιφυλάσσοντας το δικαίωμα κάλυψης μόνο σε μέσα που τον επαινούν.Επισημαίνουν επίσης ότι το κοινό δικαιούται να έχει «έγκυρη και πλήρη ενημέρωση» σχετικά με την κυβέρνησή του.«Αυτή η απαγόρευση δεν θα μπορούσε να αποτελεί μια πιο άμεση επίθεση στην Πρώτη Τροπολογία ούτε μια πιο κατάφωρη παραβίαση των θεμελιωδών συνταγματικών μας αρχών», τόνισαν τα μέσα ενημέρωσης.Ο Τραμπ απέκλεισε και ανακάλεσε την άδεια τριών συντακτριών του CNN, του MS NOW και του Politico. Η Μπέτσι Κλάιν του CNN, η Ακάιλα Γκάρντνερ από το MS NOW και η Σαϊέν Χάσλετ του Politico έχουν στον ένα ή τον άλλο βαθμό την προϊστορία τους με τον Αμερικανό πρόεδρο.Μπροστά στην οδυνηρή πραγματικότητα της απενεργοποιημένης άδειας εισόδου βρέθηκε η Μπέτσι Κλάιν του CNN, όπως την περιγράφει και η ίδια.Αφού πέρασε από την πύλη εισόδου και από τον έλεγχο ασφαλείας, είχε ότι το πάσο και το ειδικό PIN που χρησιμοποιεί δεν λειτουργούσαν πια. Ο άνδρας της Μυστικής Υπηρεσίας που φρουρεί τον πρόεδρο την παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο για εξηγήσεις είπε η ίδια.Απόφοιτη του πανεπιστημίου Duke, εργάζεται στο CNN από το 2014, ενώ νωρίτερα είχε εργαστεί στο ABC News, όπου κέρδισε βραβείο Emmy ως μέλος της ομάδας της εκπομπής Good Morning America.Έχει καλύψει το ρεπορτάζ της αμερικανικής κυβέρνησης από το 2015, κατά την προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, και συνέχεια με τον Τραμπ στην πρώτη θητεία του και και τον Τζο Μπάιντεν.Πολύχρονη παρουσία στον Λευκό Οίκο και το ρεπορτάζ της προεδρίας έχει και η Ακάιλα Γκάρντνερ του MS NOW, που είδε και αυτή την κάρτα εισόδου να ακυρώνεται, όπως και της Κλάιν.Στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Bloomberg News, όπου κάλυψε την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ και τη διακυβέρνηση Μπάιντεν.Η δεύτερη θητεία του Τραμπ ήταν περισσότερο έντονη για την Γκάρτνερ που έγινε στόχος της οργής του προέδρου όταν τον ρώτησε για το κόστος της μεγάλης αίθουσας χορού, που είχε διπλασιαστεί σε σχέση με τις αρχικές ανακοινώσεις.«Αυτό που συνέβη είναι ότι έχεις μια αίθουσα χορού που είναι εντός προϋπολογισμού. Διπλασίασα το μέγεθος γιατί προφανώς το χρειαζόμασταν και τώρα είμαστε μέσα στον προϋπολογισμό και μπροστά από το πρόγραμμα», είχε δηλώσει ο Τραμπ.«Το κόστος διπλασιάστηκε», είπε η Γκάρτνερ για να εισπράξει την απάντηση: «Διπλασίασα το μέγεθος, χαζό άτομο (you dumb person)».«Και η πισίνα;», ρώτησε ξανά η δημοσιογράφος, που και αυτή είχε διπλάσιο κόστος από το αρχικό: «Δεν είσαι έξυπνο άτομο», της απάντησε.Η τρίτη των αποκλεισμένων, η Σαϊάν Χάσλετ του Politico, καλύπτει ζητήματα υγείας και τεχνολογίας και τον Λευκό Οίκο.Εργαζόταν για οκτώ χρόνια στο ABC News, με ιδιαίτερη έμφαση στην πανδημία και τις αμβλώσεις, ενώ εδώ και περίπου έναν χρόνο δημοσιογραφεί στο Politico.Είναι αποκλεισμός με μια ιδιαίτερη σημασία γιατί στοχεύει ένα ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης, με σημαντική επιρροή και καλό ρεπορτάζ από τους διαδρόμους της εξουσίας στην Ουάσινγκτον.Τα πυρά του Τραμπ κατά των μέσων ενημέρωσης που, κατά τον ίδιο, μεταδίδουν fake news είναι συνεχή. Μέχρι πρότινος περιορίζονταν σε οργίλα μηνύματα στο Truth Social και λεκτικές αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια δηλώσεων.Η κόντρα πλέον παίρνει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς το CNN, το MS NOW και το Politico προσφεύγουν από κοινού στη Δικαιοσύνη με το σκεπτικό ότι η απαγόρευση παραβιάζει τα δικαιώματά τους που προστατεύονται από την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.Όλα αυτά ενώ ο πόλεμος στο Ιράν είναι σε αδιέξοδο και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές σε ενάμιση μήνα.