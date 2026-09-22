Γεωργιάδης: Κβαντική φυσική υπάρχει, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, αυτοί που το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο
Γεωργιάδης: Κβαντική φυσική υπάρχει, κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, αυτοί που το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο
«Το υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν είναι ιατρική πράξη» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας
«Το υπουργείο Υγείας δεν αναγνωρίζει την υπνοθεραπεία. Δεν είναι ιατρική πράξη» ξεκαθάρισε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ασκώντας κριτική σε όρους όπως «σαμανικός» ή «κβαντικός» ιατρός.
«Κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, αυτοί που το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στo MEGA, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
Όσον αφορά την υπόθεση Μαζωνάκη και τους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι σε διάστημα περίπου 1,5 χρόνους έτους πραγματοποιήθηκαν έξι έλεγχοι, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
Ειδικά, δε, για την πλασμαφαίρεση ξεκαθάρισε ότι μπορεί να πραγματοποιείται νόμιμα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κατάλληλο νοσοκομειακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού.
Μιλώντας στη συνέχεια για την πλατφόρμα Medwatch, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι είναι ένα εργελαίο για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν πιο στοχευμένους ελέγχους, χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να προηγείται καταγγελία από πολίτη. «Ο στόχος μας είναι να ξέρουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να μην περιμένουν την καταγγελία, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που τους λέει η πλατφόρμα» ενώ σημείωσε ότι εξετάζεται η σύνδεση της πλατφόρμας με την Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος.
«Κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, αυτοί που το υποστηρίζουν εξαπατούν τον κόσμο», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας στo MEGA, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη αναγνωρισμένη ιατρική ειδικότητα.
Όσον αφορά την υπόθεση Μαζωνάκη και τους ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι σε διάστημα περίπου 1,5 χρόνους έτους πραγματοποιήθηκαν έξι έλεγχοι, ενώ υποστήριξε ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη έγγραφη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο.
Ειδικά, δε, για την πλασμαφαίρεση ξεκαθάρισε ότι μπορεί να πραγματοποιείται νόμιμα μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σε κατάλληλο νοσοκομειακό περιβάλλον, με τη συμμετοχή των απαιτούμενων ιατρικών ειδικοτήτων και νοσηλευτικού προσωπικού.
Μιλώντας στη συνέχεια για την πλατφόρμα Medwatch, ο κ. Γεωργιάδης εξήγησε ότι είναι ένα εργελαίο για να μπορούν οι αρμόδιες αρχές να πραγματοποιούν πιο στοχευμένους ελέγχους, χωρίς να χρειάζεται πάντοτε να προηγείται καταγγελία από πολίτη. «Ο στόχος μας είναι να ξέρουν οι Ιατρικοί Σύλλογοι να μην περιμένουν την καταγγελία, αλλά να πηγαίνουν κατευθείαν εκεί που τους λέει η πλατφόρμα» ενώ σημείωσε ότι εξετάζεται η σύνδεση της πλατφόρμας με την Αρχή Διαφάνειας, προκειμένου να ενισχυθεί ο έλεγχος.
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