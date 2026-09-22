Σέντρα στο UEFA Nations League στο Novasports
Σέντρα στο UEFA Nations League στο Novasports
Η Εθνική Ελλάδας στην ελίτ της League A και 100+ ζωντανοί αγώνες σε δύο εβδομάδες με αγωνιστικές «φωτιά» back-to-back από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου
Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δίνουν ραντεβού στο «γήπεδο» του Novasports! Οι 54 εθνικές ομάδες της Ευρώπης ρίχνονται στη μάχη των ομίλων του UEFA Nations League 2026-2027, διεκδικώντας την πρόκριση στα Finals (9-13 Ιουλίου 2027) αλλά και το πολύτιμο εισιτήριο για το Euro 2028.
Η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη League A
Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία (League A, 2ος όμιλος) και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.
Πρεμιέρα: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι.
2η Αγωνιστική: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Γερμανία στο
Άουγκσμπουργκ.
3η & 4η Αγωνιστική (Εντός Έδρας): Με Ολλανδία (1/10, 21:45) και Γερμανία (4/10, 21:45).
Το σύστημα διεξαγωγής
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου της League A προκρίνονται στα προημιτελικά του Μαρτίου 2027, διεκδικώντας μια θέση στα Finals. Ο 4ος υποβιβάζεται στη League B, ενώ ο 3ος θα παίξει μπαράζ παραμονής με τον 2ο της League B. Λόγω του διευρυμένου φθινοπωρινού παραθύρου, οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα διεξαχθούν συνεχόμενα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.
Όλη η δράση LIVE: UEFA Nations League Tonight
Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 100+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 24/9 έως τις 6/10, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League –1η αγωνιστική: Ανδόρα-Μάλτα Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Λιθουανία Novasports News σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Η ιστορική πρώτη συμμετοχή της Ελλάδας στη League A
Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, η Εθνική μας ομάδα αγωνίζεται στην ανώτερη κατηγορία (League A, 2ος όμιλος) και θα διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε κορυφαίες δυνάμεις: τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Σερβία.
Πρεμιέρα: Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Σερβία στο Βελιγράδι.
2η Αγωνιστική: Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου (21:45) εκτός έδρας με τη Γερμανία στο
Άουγκσμπουργκ.
3η & 4η Αγωνιστική (Εντός Έδρας): Με Ολλανδία (1/10, 21:45) και Γερμανία (4/10, 21:45).
Το σύστημα διεξαγωγής
Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου της League A προκρίνονται στα προημιτελικά του Μαρτίου 2027, διεκδικώντας μια θέση στα Finals. Ο 4ος υποβιβάζεται στη League B, ενώ ο 3ος θα παίξει μπαράζ παραμονής με τον 2ο της League B. Λόγω του διευρυμένου φθινοπωρινού παραθύρου, οι πρώτες 4 αγωνιστικές θα διεξαχθούν συνεχόμενα από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 6 Οκτωβρίου.
Όλη η δράση LIVE: UEFA Nations League Tonight
Η έμπειρη δημοσιογραφική ομάδα του Novasports θα μεταφέρει λεπτό προς λεπτό τον παλμό και των 100+ αναμετρήσεων. Καθημερινά, από τις 24/9 έως τις 6/10, η μαραθώνια εκπομπή UEFA Nations League Tonight με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη θα ξεκινά στις 21:00 με πλούσιο ρεπορτάζ. Στις 21:45, το «Live Conference Show» θα προσφέρει παράλληλη live εικόνα από όλα τα γήπεδα, ενώ μετά τη λήξη των αγώνων θα ακολουθούν αναλύσεις, highlights και όλα τα γκολ της ημέρας.
Αναλυτικά το πρόγραμμα στα κανάλια Novasports έχει ως εξής:
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League –1η αγωνιστική: Ανδόρα-Μάλτα Novasports3 σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Λιχτενστάιν-Λιθουανία Novasports News σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου
21:45 UEFA Nations League: Σερβία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Δανία Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ιρλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
06:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6
08:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
10:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
13:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #172 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Ρουμανία Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Κύπρος Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Γαλλία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ουκρανία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
08:00 WTA 250 Korea Open – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
09:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
13:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
16:00 UEFA Nations League: Σλοβενία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
19:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Καζακστάν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
19:00 UEFA Nations League: Σ.Μαρίνο-Φινλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Ισπανία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Μολδαβία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Κροατία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Λευκορωσία Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Ελβετία Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
09:30 WTA 250 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
12:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:00 UEFA Nations League: Αυστρία-Κόσοβο Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
19:00 UEFA Nations League: Σερβία-Ολλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
19:00 UEFA Nations League: Δανία-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Ανδόρα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Πορτογαλία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Κύπρος Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουκρανία Novasports2
19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Μαυροβούνιο Novasports3
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ιταλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Πολωνία Novasports4
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Ν.Φερόε Novasports3
19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Λευκορωσία Novasportsextra1
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Ελβετία Novasports News
21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Εσθονία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Ισλανδία Novasports1 (Live Conference Show)
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Αγγλία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Κροατία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Β.Μακεδονία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Αλβανία Novasportsextra3
21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Καζακστάν Novasports1 (Live Conference Show)
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
19:00 UEFA Nations League–3η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν Novasports Start
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Ολλανδία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Δανία-Πορτογαλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Σερβία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Κόσοβο Novasports6
21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Νορβηγία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Αυστρία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Μάλτα-Γιβραλτάρ Novasportsextra2
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Μολδαβία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Αρμενία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Μαυροβούνιο Novasports2
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Σουηδία Novasports News
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Ιταλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Σλοβακία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Τουρκία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Γεωργία Novasportsextra3
21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Ρουμανία Novasportsextra4
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #48 Novasports5
14:00 WTA 1000 China Open-2η μέρα Novasports6
16:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Αλβανία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Βουλγαρία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Αγγλία Novasports Prime
19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο Novasports2
19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Λουξεμβούργο Novasports3
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σκωτία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Τσεχία Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σλοβενία Novasports2
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
14:00 WTA 1000 China Open-3η μέρα Novasports6
16:00 UEFA Nations League-4η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Κόσοβο-Αυστρία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Μάλτα-Ανδόρα Novasports2
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Γερμανία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Νορβηγία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Ισραήλ Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Σερβία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Δανία Novasports4
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
15:30 WTA 1000 China Open-4η μέρα Novasports6
19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Λετονία Novasports Prime
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Σουηδία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Τουρκία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Βέλγιο Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Πολωνία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Ουγγαρία Novasports4
21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Αρμενία Novasports5
21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Γεωργία Novasports Premier League
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 6 Οκτωβρίου
12:00 WTA 1000 China Open-Φάση των «32» Novasports6
17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Ν.Φερόε Novasports Start
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Β.Μακεδονία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Ισπανία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Σλοβενία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Εσθονία-Ισλανδία Novasports5
21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Σαν Μαρίνο Novasports6
21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Τσεχία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Φινλανδία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Βουλγαρία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Μολδαβία-Σλοβακία Novasportsextra3
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Γερμανία Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Ουαλία Novasports Premier League σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Αυστρία-Ισραήλ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:45 UEFA Nations League: Κόσοβο-Ιρλανδία Novasportsextra2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου
06:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6
08:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ και Β’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Λιώρη
10:00 WTA 250 Korea Open – Προημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
13:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Γ’ και Δ’ Προημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
16:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #172 Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Λετονία Novasports3 σε περιγραφή του Θωμά Ναλμπάντη
19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Ρουμανία Novasports2 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου
21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Βέλγιο Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Κύπρος Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Γαλλία Novasports6 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Ουκρανία Novasportsextra1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasportsextra2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου
08:00 WTA 250 Korea Open – Ημιτελικά Novasports6 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη
09:30 WTA 500 Singapore Tennis Open – Α’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
13:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Β’ Ημιτελικός Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
16:00 UEFA Nations League: Σλοβενία-Σκωτία Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Εσθονία Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
19:00 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Καζακστάν Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
19:00 UEFA Nations League: Σ.Μαρίνο-Φινλανδία Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
19:00 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Λουξεμβούργο Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1 με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Ισπανία Novasports Prime σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Μολδαβία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου
21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Κροατία Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Λευκορωσία Novasports4 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου
21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Ελβετία Novasports5 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου
09:30 WTA 250 Korea Open – Τελικός Novasports6 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
12:00 WTA 500 Singapore Tennis Open – Τελικός Novasports Start σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα
16:00 UEFA Nations League – 2η αγωνιστική: Λιθουανία-Αζερμπαϊτζάν Novasports Prime σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
19:00 UEFA Nations League: Αυστρία-Κόσοβο Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου
19:00 UEFA Nations League: Σερβία-Ολλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου
19:00 UEFA Nations League: Δανία-Ουαλία Novasports3 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου
19:00 UEFA Nations League: Γιβραλτάρ-Ανδόρα Novasports4 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Ελλάδα Novasports Start σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου
21:45 UEFA Nations League: Νορβηγία-Πορτογαλία Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου
21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Ιρλανδία Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube με τον Νίκο Τζουάννη και την Χριστίνα Κομίνη
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Κύπρος Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Γεωργία-Ουκρανία Novasports2
19:00 UEFA Nations League: Αρμενία-Μαυροβούνιο Novasports3
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Γαλλία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Τουρκία-Ιταλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Ουγγαρία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Σουηδία-Πολωνία Novasports4
23:45 UEFA Nations League Tonight, Β’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου
19:00 UEFA Nations League: Μολδαβία-Ν.Φερόε Novasports3
19:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Λευκορωσία Novasportsextra1
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Ελβετία Novasports News
21:45 UEFA Nations League: Βουλγαρία-Εσθονία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Ισλανδία Novasports1 (Live Conference Show)
21:45 UEFA Nations League – Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Τσεχία-Αγγλία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Κροατία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Σλοβενία-Β.Μακεδονία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Σαν Μαρίνο-Αλβανία Novasportsextra3
21:45 UEFA Nations League: Σλοβακία-Καζακστάν Novasports1 (Live Conference Show)
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Πέμπτη 1 Οκτωβρίου
19:00 UEFA Nations League–3η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιχτενστάιν Novasports Start
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Ολλανδία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Δανία-Πορτογαλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Γερμανία-Σερβία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ισραήλ-Κόσοβο Novasports6
21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Νορβηγία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Αυστρία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Μάλτα-Γιβραλτάρ Novasportsextra2
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Παρασκευή 2 Οκτωβρίου
17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Μολδαβία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Αρμενία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Λετονία-Μαυροβούνιο Novasports2
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Σουηδία Novasports News
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Ιταλία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Β.Ιρλανδία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Ν.Φερόε-Σλοβακία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Βέλγιο-Τουρκία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Ουγγαρία-Γεωργία Novasportsextra3
21:45 UEFA Nations League: Πολωνία-Ρουμανία Novasportsextra4
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Σάββατο 3 Οκτωβρίου
04:00 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Fight Night #48 Novasports5
14:00 WTA 1000 China Open-2η μέρα Novasports6
16:00 UEFA Nations League: Φινλανδία-Αλβανία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Ισλανδία-Βουλγαρία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Κροατία-Αγγλία Novasports Prime
19:00 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Σαν Μαρίνο Novasports2
19:00 UEFA Nations League: Εσθονία-Λουξεμβούργο Novasports3
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Β.Μακεδονία-Σκωτία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Ισπανία-Τσεχία Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Σλοβενία Novasports2
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1
Κυριακή 4 Οκτωβρίου
14:00 WTA 1000 China Open-3η μέρα Novasports6
16:00 UEFA Nations League-4η αγωνιστική: Αζερμπαϊτζάν-Λιθουανία Novasports1
19:00 UEFA Nations League: Κόσοβο-Αυστρία Novasports Start
19:00 UEFA Nations League: Μάλτα-Ανδόρα Novasports2
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελλάδα-Γερμανία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Πορτογαλία-Νορβηγία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Ιρλανδία-Ισραήλ Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Ολλανδία-Σερβία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ουαλία-Δανία Novasports4
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου
15:30 WTA 1000 China Open-4η μέρα Novasports6
19:00 UEFA Nations League: Κύπρος-Λετονία Novasports Prime
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ρουμανία-Σουηδία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League: Ιταλία-Τουρκία Novasports Prime
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Γαλλία-Βέλγιο Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Πολωνία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Ουκρανία-Ουγγαρία Novasports4
21:45 UEFA Nations League: Μαυροβούνιο-Αρμενία Novasports5
21:45 UEFA Nations League: Β.Ιρλανδία-Γεωργία Novasports Premier League
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Τρίτη 6 Οκτωβρίου
12:00 WTA 1000 China Open-Φάση των «32» Novasports6
17:00 UEFA Nations League: Καζακστάν-Ν.Φερόε Novasports Start
21:00 UEFA Nations League Tonight, Α’ μέρος Novasports1 & YouTube
21:45 UEFA Nations League: Ελβετία-Β.Μακεδονία Novasports Start
21:45 UEFA Nations League Tonight-Live Conference Show Novasports1
21:45 UEFA Nations League: Κροατία-Ισπανία Novasports2
21:45 UEFA Nations League: Σκωτία-Σλοβενία Novasports3
21:45 UEFA Nations League: Εσθονία-Ισλανδία Novasports5
21:45 UEFA Nations League: Αλβανία-Σαν Μαρίνο Novasports6
21:45 UEFA Nations League: Αγγλία-Τσεχία Novasports Premier League
21:45 UEFA Nations League: Λευκορωσία-Φινλανδία Novasportsextra1
21:45 UEFA Nations League: Λουξεμβούργο-Βουλγαρία Novasportsextra2
21:45 UEFA Nations League: Μολδαβία-Σλοβακία Novasportsextra3
23:45 UEFA Nations League Tonight, B’ μέρος Novasports1 & YouTube
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μια ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμη και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.
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