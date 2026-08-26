Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών - Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024 μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί