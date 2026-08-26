Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα
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Δημήτρης Κόκοτας Κηδεία

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα

Ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών - Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τον Μάρτιο του 2024  μετά από έμφραγμα και  ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας αναλαμβάνει τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα
Ιωάννα Μαρίνου
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Τα έξοδα της κηδείας του Δημήτρη Κόκοτα που άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη 25 Αυγούστου σε ηλικία 57 ετών, αναλαμβάνει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.

Προς τιμήν του τραγουδιστή που είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αγίας Βαρβάρας στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023, το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας συνεδρίασε έκτακτα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, το απόγευμα της ίδιας ημέρας για την έγκριση ψηφίσματος για τον θάνατό του.

Ομόφωνα αποφασίστηκε η τήρηση ενός λεπτού σιγής, καθώς και η εξόδιος ακολουθία να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του δήμου, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δείτε την ανακοίνωση



Παράλληλα, αποφασίστηκε η σημαία του δήμου να κυματίζει μεσίστια μέχρι την ημέρα της ταφής του, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο, με επικεφαλής τον πρόεδρό του και τον δήμαρχο, θα παραστεί σύσσωμο στην εξόδιο ακολουθία.

Η ανακοίνωση αναφέρει πως αποφασίστηκε και η κατάθεση στεφανιού.

Επιπλέον, το Δημοτικό συμβούλιο συμφώνησε την καθιέρωση μίας από τις ετήσιες υποτροφίες του Ωδείου του δήμου στο όνομα του Δημήτρη Κόκοτα, αλλά και την ονοματοδοσία της αίθουσα εκδηλώσεων του Ωδείου, στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης», στη μνήμη του.

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Τέλος, αποφασίστηκε η αναβολή των προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου για ευθετότερο χρόνο, οπωσδήποτε μετά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνό του.
Ιωάννα Μαρίνου
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