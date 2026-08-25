Δημήτρης Κόκοτας: Η σχέση με τον πατέρα του, Σταμάτη, η τραγική προφητεία του τραγουδιού «Γιε μου» και η «Ανεμώνα» που παραλίγο να μην τραγουδήσει

Η εποχή Φοίβου έκλεισε με μια τρίτη και τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 1997 με τίτλο «Αχαριστία» και εδραίωσε τη φήμη του τραγουδιστή αλλά και τις υψηλές μετοχές του στο χρηματιστήριο της νυχτερινής διασκέδασης.Ένα νέο εγχώριο μουσικό είδωλο είχε γεννηθεί και απολάμβανε την επιτυχία, κρατώντας, όμως χαμηλούς τόνους: «Έζησα την απόλυτη δόξα και την υστερία των θαυμαστών, ειδικά με τα τραγούδια του Φοίβου που γίνονταν πλατινένια. Όμως, δεν “ψωνίστηκα” ποτέ. Κράτησα τα πόδια μου στη γη λόγω της ανατροφής μου. Έβλεπα από μικρό παιδί στο σπίτι τι σημαίνει πραγματική, τεράστια επιτυχία μέσα από τον πατέρα μου, οπότε για μένα όλο αυτό ήταν κάτι γνώριμο.» είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του συμπληρώνοντας με νόημα: «Ποτέ δεν με ενόχλησε η σύγκριση με τον πατέρα μου. Ένιωθα μόνο περηφάνια. Το όνομα “Κόκοτας” είναι μια βαριά. κληρονομιά, αλλά η αγάπη που είχε ο κόσμος για εκείνον λειτούργησε για μένα ως μια ανοιχτή πόρτα και ως προστασία, όχι ως εμπόδιο».Την επόμενη διετία ο Δημήτρης Κόκοτας θα συνεργαστεί με δύο επίσης επιτυχημένους συνθέτες της εποχής, γνωστούς για τη δημιουργία σουξέ, τον Νίκο Καρβέλα με τον οποίο θα κάνει τον δίσκο «Για μένα» και τονστον δίσκο «Σε ρεύματα αντίθετα».Η δεκαετία του 2000 θα φέρει πτώση τόσο στην ανταπόκριση των τραγουδιών του όσο και στη ζήτησή του στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Οι πίστες έχουν πλέον καταληφθεί από νέα δυνατά ονόματα αλλά εκείνος συνεχίζει, πιο αραιά μεν αλλά σταθερά, να ηχογραφεί δίσκους και να κάνει ζωντανές εμφανίσεις.Μέχρι που κάποια στιγμή επιλέγει να αφοσιωθεί στην επιχειρηματική του δραστηριότητα η οποία ωστόσο δεν είχε τα αποτελέσματα που επιθυμούσε με αποτέλεσμα να πάρει, τα τελευταία χρόνια, την απόφαση, να επιστρέψει στο τραγούδι. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης επέλεξε να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό μουσικό σόου «Just the two of us».Στο μεταξύ έχει βρει την αγάπη στο πρόσωπο της αγαπημένης του Κατερίνας με την οποία απέκτησε, το 2011, μια κόρη: «Ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου είναι το παιδί μου και η γυναίκα μου. Το παιδί μας είναι ο καρπός της μεγάλης μας αγάπης» έλεγε ο ίδιος.Δυστυχώς όμως η ζωή τα έφερα έτσι ώστε δεν κατάφερε να δει την πολυαγαπημένη του κόρη να ενηλικιώνεται και να φτιάχνει τη ζωή της, με την πολύτιμη στήριξή του.