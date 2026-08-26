Πώς γνωρίστηκε ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του: Το αυτόγραφο, ο κεραυνοβόλος έρωτας και η κόρη τους
Πώς γνωρίστηκε ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του: Το αυτόγραφο, ο κεραυνοβόλος έρωτας και η κόρη τους
Το παιδί μας είναι απόρροια μεγάλης αγάπης, δήλωνε ο τραγουδιστής
Την τελευταία του πνοή άφησε ο Δημήτρης Κόκοτας, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από μία διετή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, μετά από έμφραγμα και ανακοπή καρδιάς που είχε υποστεί στη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος για το σόου J2US τον Μάρτιο του 2024.
Η είδηση αυτή σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ η οικογένειά του είναι συντετριμμένη. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη που απέκτησαν μαζί.
Η Κατερίνα Πετράκη, η οποία δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό του όσο εκείνος νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς, μέχρι και την τελευταία στιγμή ήλπιζε πως ο αγαπημένος της θα επέστρεφε στο σπίτι τους και η καθημερινότητά τους θα γινόταν και πάλι όπως τη θυμόταν.
«Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά», είχε πει η ίδια τον Δεκέμβριο του 2025 στο «Πρωινό».
Όπως ανέφερε, εκείνη είχε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο ίδιος και τον επισκέφτηκε στο καμαρίνι του για να πάρει ένα αυτόγραφο για την αδερφή της. Ο Δημήτρης Κόκοτας εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της εκπλήρωσε την επιθυμία της και έπειτα βρήκε τον τρόπο για να παραμείνουν σε επικοινωνία μέχρι να τη συναντήσει ξανά.
«Είχε έρθει να πάρει αυτόγραφο για τη μικρή της αδελφή και έτσι γνωριστήκαμε. Της έδωσα το αυτόγραφο και της ζήτησα το τηλέφωνό της, γιατί μου άρεσε πολύ και ήθελα να την ξαναδώ. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας; Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, με την πρώτη ματιά, και είναι ακόμη», είχε πει.
Σε άλλη συνέντευξή του ο τραγουδιστής δήλωνε πως η κόρη τους Ριάνα που μπήκε στη ζωή τους το 2011 είναι απόρροια του μεγάλου τους έρωτα: «Ευτυχώς η γυναίκα μου είναι θαυμάστριά μου (γέλια). Δεν μπορώ να πω ότι ανήκε στο φαν κλαμπ μου, αλλά παρόλα αυτά, δηλώνει θαυμάστριά μου και έτσι τη γνώρισα κάποια μέρα στο μαγαζί που εργαζόμουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό για τη διάρκεια του γάμου, αλλά κάτι που θα μπορούσα να πω, είναι ότι ερωτευτήκαμε πρώτον πάρα πολύ. Το παιδί μας είναι απόρροια αυτής της μεγάλης αγάπης και του μεγάλου έρωτα. Μου αρέσει να θυμάμαι τις εκδρομές, τις βόλτες μας, τις εκπλήξεις μας. Μου αρέσει να κοιτάω τα θετικά και όλα τα προτερήματά της. Να εστιάζω σ’ αυτά και αν μπορώ, να τα πολλαπλασιάζω και να τα μεγεθύνω», ανέφερε.
Η Ριάνα, η οποία είχε ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της και προσπαθούσε να παραμείνει δυνατή, γέμισε με ευτυχία τη ζωή τους, με τον Δημήτρη Κόκοτα να επισημαίνει στις συνεντεύξεις του πως ήθελε να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε μαζί της, συζητώντας και παίζοντας: «Περνάμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε με το παιδί. Το πιο σημαντικό πράγμα, πιστεύω, που κάνουμε μαζί της είναι ότι συζητάμε και παίζουμε πάντα ένα παιχνίδι, όπου κάνει τη δασκάλα και εμείς τους μαθητές. Έτσι η Ριάνα έμαθε από το νηπιαγωγείο όλα τα μαθήματα», έλεγε.
Φωτογραφίες: NDP
Η είδηση αυτή σκόρπισε θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο, ενώ η οικογένειά του είναι συντετριμμένη. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του τη σύζυγό του και την κόρη που απέκτησαν μαζί.
Η Κατερίνα Πετράκη, η οποία δεν έφυγε λεπτό από το πλευρό του όσο εκείνος νοσηλευόταν στο Γεώργιος Γεννηματάς, μέχρι και την τελευταία στιγμή ήλπιζε πως ο αγαπημένος της θα επέστρεφε στο σπίτι τους και η καθημερινότητά τους θα γινόταν και πάλι όπως τη θυμόταν.
«Είναι σε μία σταθερά καλή κατάσταση. Ο Δημήτρης καταλαβαίνει. Εύχομαι ο καινούριος χρόνος να φέρει σε όλους υγεία, αφθονία και σε προσωπικό επίπεδο να μας φέρει τον Δημήτρη σπίτι μας υγιή και δυνατό. Το εύχομαι πραγματικά με όλη μου την καρδιά», είχε πει η ίδια τον Δεκέμβριο του 2025 στο «Πρωινό».
Η γνωριμία του Δημήτρη Κόκοτα με την Κατερίνα ΠετράκηΟ Δημήτρης Κόκοτας και η Κατερίνα Πετράκη αγαπήθηκαν πολύ και δυνατά. Ο τραγουδιστής είχε περιγράψει σε συνέντευξή του στο παρελθόν πως η γνωριμία τους συνέβη ξαφνικά, όμως από την πρώτη στιγμή είχε καταλάβει πως ήταν η γυναίκα της ζωής του.
Όπως ανέφερε, εκείνη είχε βρεθεί στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν ο ίδιος και τον επισκέφτηκε στο καμαρίνι του για να πάρει ένα αυτόγραφο για την αδερφή της. Ο Δημήτρης Κόκοτας εντυπωσιασμένος από την ομορφιά της εκπλήρωσε την επιθυμία της και έπειτα βρήκε τον τρόπο για να παραμείνουν σε επικοινωνία μέχρι να τη συναντήσει ξανά.
«Είχε έρθει να πάρει αυτόγραφο για τη μικρή της αδελφή και έτσι γνωριστήκαμε. Της έδωσα το αυτόγραφο και της ζήτησα το τηλέφωνό της, γιατί μου άρεσε πολύ και ήθελα να την ξαναδώ. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας; Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, με την πρώτη ματιά, και είναι ακόμη», είχε πει.
Σε άλλη συνέντευξή του ο τραγουδιστής δήλωνε πως η κόρη τους Ριάνα που μπήκε στη ζωή τους το 2011 είναι απόρροια του μεγάλου τους έρωτα: «Ευτυχώς η γυναίκα μου είναι θαυμάστριά μου (γέλια). Δεν μπορώ να πω ότι ανήκε στο φαν κλαμπ μου, αλλά παρόλα αυτά, δηλώνει θαυμάστριά μου και έτσι τη γνώρισα κάποια μέρα στο μαγαζί που εργαζόμουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό για τη διάρκεια του γάμου, αλλά κάτι που θα μπορούσα να πω, είναι ότι ερωτευτήκαμε πρώτον πάρα πολύ. Το παιδί μας είναι απόρροια αυτής της μεγάλης αγάπης και του μεγάλου έρωτα. Μου αρέσει να θυμάμαι τις εκδρομές, τις βόλτες μας, τις εκπλήξεις μας. Μου αρέσει να κοιτάω τα θετικά και όλα τα προτερήματά της. Να εστιάζω σ’ αυτά και αν μπορώ, να τα πολλαπλασιάζω και να τα μεγεθύνω», ανέφερε.
Η Ριάνα, η οποία είχε ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της και προσπαθούσε να παραμείνει δυνατή, γέμισε με ευτυχία τη ζωή τους, με τον Δημήτρη Κόκοτα να επισημαίνει στις συνεντεύξεις του πως ήθελε να περνά όσο περισσότερο χρόνο μπορούσε μαζί της, συζητώντας και παίζοντας: «Περνάμε όσο περισσότερο χρόνο μπορούμε με το παιδί. Το πιο σημαντικό πράγμα, πιστεύω, που κάνουμε μαζί της είναι ότι συζητάμε και παίζουμε πάντα ένα παιχνίδι, όπου κάνει τη δασκάλα και εμείς τους μαθητές. Έτσι η Ριάνα έμαθε από το νηπιαγωγείο όλα τα μαθήματα», έλεγε.
Φωτογραφίες: NDP
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