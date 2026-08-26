Πώς γνωρίστηκε ο Δημήτρης Κόκοτας με τη σύζυγό του: Το αυτόγραφο, ο κεραυνοβόλος έρωτας και η κόρη τους

Η γνωριμία του Δημήτρη Κόκοτα με την Κατερίνα Πετράκη

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Σε άλλη συνέντευξή του ο τραγουδιστής δήλωνε πως η κόρη τους Ριάνα που μπήκε στη ζωή τους το 2011 είναι απόρροια του μεγάλου τους έρωτα: «Ευτυχώς η γυναίκα μου είναι θαυμάστριά μου (γέλια). Δεν μπορώ να πω ότι ανήκε στο φαν κλαμπ μου, αλλά παρόλα αυτά, δηλώνει θαυμάστριά μου και έτσι τη γνώρισα κάποια μέρα στο μαγαζί που εργαζόμουν. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο μυστικό για τη διάρκεια του γάμου, αλλά κάτι που θα μπορούσα να πω, είναι ότι ερωτευτήκαμε πρώτον πάρα πολύ.





Το παιδί μας είναι απόρροια αυτής της μεγάλης αγάπης και του μεγάλου έρωτα. Μου αρέσει να θυμάμαι τις εκδρομές, τις βόλτες μας, τις εκπλήξεις μας. Μου αρέσει να κοιτάω τα θετικά και όλα τα προτερήματά της. Να εστιάζω σ’ αυτά και αν μπορώ, να τα πολλαπλασιάζω και να τα μεγεθύνω», ανέφερε.