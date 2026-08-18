Η Τζίλιαν Άντερσον εξομολογήθηκε ότι μισούσε τη δημοσιότητα που έφερε η συμμετοχή της στο «X-Files»
Η Τζίλιαν Άντερσον εξομολογήθηκε ότι μισούσε τη δημοσιότητα που έφερε η συμμετοχή της στο «X-Files»
Η ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στη δημοφιλή σειρά ως η πράκτορας του FBI Ντάνα Σκάλι
Την περίοδο που πρωταγωνιστούσε στο «The X-Files» θυμήθηκε η Τζίλιαν Άντερσον, αποκαλύπτοντας πως μισούσε τη δημοσιότητα που συνόδευσε τον ρόλο που την έκανε ευρέως γνωστή.
Η 58χρονη ηθοποιός υποδύθηκε την πράκτορα του FBI Ντάνα Σκάλι, η οποία μαζί με τον πράκτορα Φοξ Μόλντερ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ερχόταν συχνά αντιμέτωπη με παραφυσικά φαινόμενα και εξωγήινες οντότητες στο πλαίσιο ερευνών για ανεξιχνίαστες υποθέσεις, γνωστές στη σειρά ως «X-Files».
Το σίριαλ προβλήθηκε αρχικά από το Fox για εννέα σεζόν, από το 1993 έως το 2002, και αργότερα επέστρεψε με δύο ακόμη κύκλους: η 10η σεζόν προβλήθηκε στις αρχές του 2016 και η 11η στις αρχές του 2018.
Μιλώντας στο podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», η Άντερσον ρωτήθηκε αν απολάμβανε τη φήμη που ήρθε μαζί με την επιτυχία της σειράς. «Τη μισούσα», απάντησε αφοπλιστικά, εξηγώντας στη συνέχεια ότι το γεγονός πως η σειρά γυριζόταν στο Βανκούβερ βοήθησε την ίδια και τους υπόλοιπους ηθοποιούς να παραμένουν όσο γινόταν περισσότερο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
«Νομίζω ότι ήμασταν πολύ τυχεροί που γυρίζαμε στο Βανκούβερ τα πρώτα πέντε χρόνια, γιατί όταν βρισκόμασταν στο Λος Άντζελες ζούσαμε ό,τι και πολλοί διάσημοι εκείνη την εποχή — μας ακολουθούσαν παντού, μας κυνηγούσαν στον δρόμο, μας φωτογράφιζαν μαζί με τα παιδιά μας σε παιδικές χαρές και όλα αυτά. Το έβρισκα πολύ ενοχλητικό και με εξόργιζε πραγματικά. Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια έχω στρέψει το αυτοκίνητό μου προς παπαράτσι», συμπήρωσε.
Το ότι τα γυρίσματα πραγματοποιούνταν στο Βανκούβερ της χάριζε μια αίσθηση ελευθερίας: «Το ότι ήμασταν εκεί πάνω και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά — στο Βανκούβερ απλώς δεν συνέβαινε — ήταν πολύ απελευθερωτικό. Και επίσης ένιωθες ότι όλο αυτό ήταν κάπως αποκομμένο από τη βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε να διατηρήσουμε λίγο περισσότερο την ψυχική μας ισορροπία απ’ ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά».
Φωτογραφία: Shutterstock
Η 58χρονη ηθοποιός υποδύθηκε την πράκτορα του FBI Ντάνα Σκάλι, η οποία μαζί με τον πράκτορα Φοξ Μόλντερ, τον οποίο ενσάρκωσε ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι, ερχόταν συχνά αντιμέτωπη με παραφυσικά φαινόμενα και εξωγήινες οντότητες στο πλαίσιο ερευνών για ανεξιχνίαστες υποθέσεις, γνωστές στη σειρά ως «X-Files».
Το σίριαλ προβλήθηκε αρχικά από το Fox για εννέα σεζόν, από το 1993 έως το 2002, και αργότερα επέστρεψε με δύο ακόμη κύκλους: η 10η σεζόν προβλήθηκε στις αρχές του 2016 και η 11η στις αρχές του 2018.
Μιλώντας στο podcast «Conan O’Brien Needs a Friend», η Άντερσον ρωτήθηκε αν απολάμβανε τη φήμη που ήρθε μαζί με την επιτυχία της σειράς. «Τη μισούσα», απάντησε αφοπλιστικά, εξηγώντας στη συνέχεια ότι το γεγονός πως η σειρά γυριζόταν στο Βανκούβερ βοήθησε την ίδια και τους υπόλοιπους ηθοποιούς να παραμένουν όσο γινόταν περισσότερο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
Gillian Anderson Says She ‘Hated’ Her ‘X-Files’ Fame and Found the Attention ‘Disturbing’ https://t.co/Io5ZzwQylZ— People (@people) August 18, 2026
Το ότι τα γυρίσματα πραγματοποιούνταν στο Βανκούβερ της χάριζε μια αίσθηση ελευθερίας: «Το ότι ήμασταν εκεί πάνω και δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά — στο Βανκούβερ απλώς δεν συνέβαινε — ήταν πολύ απελευθερωτικό. Και επίσης ένιωθες ότι όλο αυτό ήταν κάπως αποκομμένο από τη βιομηχανία. Νομίζω ότι αυτό μας βοήθησε να διατηρήσουμε λίγο περισσότερο την ψυχική μας ισορροπία απ’ ό,τι θα συνέβαινε διαφορετικά».
Φωτογραφία: Shutterstock
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